Türkiye muhafazakarlaşıyor diyen sokağa ve sosyal medyaya baksın!

Tiyatrodan televizyona geçiş yapan isimlerden biri oldunuz ve çok büyük bir popülarite yakaladınız. Şimdi kariyerinize baktığınızda eleştirdiğiniz yönleriniz var mı?

Tiyatroda belli bir popülarite yakalamıştım ama televizyonda bu kadar popüler olacağımı düşünmemiştim. Özel televizyonlarda ilk ünlü olanlardan biriydim. Çok toydum, yol gösterecek kimse de yoktu. Şımarıklarım da oldu. Ama hiçbir zaman korumalarla falan gezmedim, halkın içindeydim hep. Aşırı para kazandım ama ne yazık ki o zamanki eşim ve ben parayı doğru yönetemedik. Kariyerim ve para yönetimi konusunda amatör kaldım. Doğru yönetemedim o süreci. Şimdiki nesil bu açıdan çok şanslı, kariyer planlamalarını profesyonelce yapıyorlar. Uzun yıllar menajerim yoktu. Kariyerimde hak ettiğim yerde değilim. Birçok dizide yer aldım bugüne kadar ancak basında farklı açıdan yansıtılıyorum. Benim de hatalarım oldu elbette. Ama haksızlık da yapıldı bana...







Neden kendinize haksızlık yapıldığını düşünüyorsunuz?

- Yeterince anlatamadım kendimi aslında. Geçirdiğim psikolojik, maddi ve manevi problemleri insanlar görmezden geliyorlar. Sizi hep mükemmel formda görmek istiyorlar. Bu da olmayınca haksızca yorumlar yapılıyor. Yaşadığım zorlu süreçlerde sahip çıkanım olmadı sektörden. Yaşadığım psikolojik rahatsızlık bir dönemdi. Ve geçti. Bunun bir hastalık olduğunu ve tedaviyle iyileştiğimi anlatmak için çok çaba sarf ettim ama kendimi anlattıkça insanlar daha da uzaklaştı benden. Bu süreçte vefasızlıklar yaşadım açıkçası.



'MÜSLÜMAN ÜLKEDE BAŞÖRTÜ TARTIŞMASI BANA ÇOK SAÇMA GELİYOR'



Geçtiğimiz günlerde Mert Ramazan Demir'e yönelik açıklamanız çok konuşuldu... Ben çocuğa yönelik kötü bir şey söylemedim. Sadece yeni nesil oyunculardan bazılarını çok fazla abarttıklarını söylemeye çalıştım. Herkesin bir dönemi var. Arka arkaya reklamlarda oynatıyorlar, dizilerde çok öne çıkıyorlar. Yaptığı diğer iş başarılı olmayınca da sektörden siliniyorlar. Bu durum da böyle oyuncuları depresyona sokuyor. Mert Ramazan Demir'in oyunculuğuna laf söylemedim yoksa. Genç oyuncular arasında beğendiklerim var. Mesela Merve Dizdar'ın başarısını çok önemli buluyorum. Şunu da söyleyeyim ama Merve eskiden olsa bu fiziksel özelliğiyle bu başarıyı yakalayamazdı. Çünkü oyuncak bebek gibi kadın oyunculara yer veriyorlardı. Ama bu anlayış da değişti artık. Oyuncuların fotomodel gibi güzel olmasına gerek yok.







Kendinizi yalnız hissettiğiniz dönemler oldu mu? Hülya Avşar'ın 'Sanatçıdan dost olmaz' sözüne katılmamak elde değil. Mesela popüler bir dizide rol alsam hemen telefonlarım çalmaya başlar. Bu süreçte bana karşı vefasızlıklar, haksızlar gördüm. Ben de hatalar yaptım ama hakkımda çıkan haber yüzünden bir şehir efsanesi haline geldim. Yapım şirketlerinin bir kısmı hâlâ bu olumsuz algının etkisinde. Bunun artık kırılması gerekiyor. Türkiye'de psikolojik rahatsızlıklar hastalık olarak görülmüyor. Klinikte yattığım dönemde insanlar inanmıyordu bana. Can Gürzap da klinikte yatmama rağmen bana inanmadı. Oyuna çıkmadığım için dava açtı, kazandı da ama alacağı parayı icraya koymadı. Can Hoca benim büyüğümdür, ona saygım çok.



AYRIŞTIRMAYI LAİK KESİM BAŞLATTI



Türkiye'de ayrışma var diye bir tartışma var. Siz bu konuyu nasıl bakıyorsunuz?

Türkiye'de ayrıştırma aslında başörtüsü tartışmasıyla başladı. Ben sol görüşlü bir kadınım, CHP Gençlik Kolları'nda da yer almıştım. Hayatım boyunca doğru gelmeyen şeyi açıkça söylerim. Şimdi bu iktidar kaç yıldır işbaşında, toplumu ayrıştırıyor diye şikayet eden laik kesim başlattı ayrıştırmayı. Başörtüsü yasaklarına ilk günden beri karşıydım.







Başörtüsü yasaklarını çok saçma ve gereksiz görmüştüm. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz, isteyen örtünür, isteyen örtünmez. Benim muhafazakar camiadan da yakın arkadaşlarım var, laik kesimden de. Kim neye inanıyorsa öyle yaşasın. Ben sol görüşlü de olsam inançlı bir kadınım. Müslümanlık en gelişmiş, en hümanist dindir. Rahmetli kayınvalidemin ana dili Arapçaydı. Kuran Kerim'i de hatmetmişti. Onun sayesinde Kuran'ı defalarca okudum. Ne zaman sıkıntıya düşsem okurum.



'ÇIPLAK KADIN GÖRMEKTEN BANA FENALIK GELDİ'



Sosyal medya ortamını nasıl buluyorsunuz peki? Sizin eleştirileriniz var mı?

Her dakika çıplak kadın görmekten bana fenalık geldi. Sadece sosyal medyada değil, sokakta da öyle... Artık donla, sütyenle dolaşıyorlar. Türkiye muhafazakarlaşıyor deniyor ama yok öyle bir şey. "Yok İran gibi olacağız yok Afganistan gibi olacağız" diyenler var ama bu gerçeği yansıtmıyor.









ALKOL TEDAVİSİ GÖRDÜM



Alkol kullanımınıza yönelik basında haberler çıktı. Alkol ile aranız nasıl?

- Alkole 37 yaşında başladım. Aslında çok fazla alkol alan biri değilim. Sabah akşam içmedim hiçbir zaman. Alkol eşiğim düşük olduğu için de psikolojimi çok etkiliyordu. Bu da olmaması gereken şeylerin yaşanmasına yol açıyordu. Alkol konusunda tedavi de gördüm. Uzun sürede bıraktım. Şimdi de tek tük içiyorum. Benim yerimde bir erkek aktör olsa kariyeri böyle kötü etkilenmezdi. Bakın ekranlara alkolle problem yaşıyor olmasına rağmen dizilerde başrol oynuyorlar. Kimse onlara bir şey demiyor. Ama kadın olunca durum değişiyor. Benim adım çıktı bu konuda ne yazık ki...



BİR YILDA 5 SEVGİLİ DEĞİŞTİRİYORLAR!



Popüler olduğunuz dönemde evliydiniz. Popülerliğiniz evliliğinizi olumsuz etkilediği için mi boşandınız?

Hayır. Ben Cem ile 17 yaşında tanıştım ve ilk birlikte olduğum insanla da evlendim. Klasik bir Türk ailesine göre büyüdüm ve yaşadım. Öyle çık, dolaş, sonra başka biriyle gez dolaş yoktu bizim dönemimizde. Bu konuda muhafazakarım aslında. Şimdi cinsel özgürlük falan diyorlar ama bir kızı iki yılda beş farklı erkekler görürsem garipsiyorum. Birçok ilişkiyi günümüzde yapay buluyorum. Bir kısım böyle yapay yaşıyor bir kısım da aileyi öne koyarak yaşıyor. Kıvanç Tatlıtuğ gibi Burak Özçivit gibi... Ailenin kıymetini bilen ve ona sarılan insanlara büyük saygı duyuyorum.



MEDYA MAYMUNU BİLE DEDİLER!



Televizyonda popülerlik yakalayınca entelektüel dünyadan dışlandığınızı söylemiştiniz. Hâlâ bu anlayış devam ediyor mu?

- Entelektüel dünya, popüler olduğum zaman bana karşı tavır aldı. Medya maymunu bile dediler bana. Beni eleştirenler de bir süre sonra medya dünyasına dahil oldu. Popüler olana karşı alerjisi var entelektüel dünyanın