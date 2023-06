TUBA KALÇIK

Türk pop müziğinin unutulmaz şarkılarına imza atan bir isimdi Uzay Heparı... Genç yaşta bu hayata veda etti. Kendisi gibi müzisyen olan oğlu Kanat Heparı ile hem babasını hem de kariyerini konuştum...

"Bu zamana kadar babam hakkında kimseden tek bir olumsuz söz duymadım" diyen Kanat Heparı, bunun nedenini şu sözlerle açıkladı: "Gerçekten şeytan tüyü diye tabir edilen bir iletişim becerisine sahip olması ve hayatın her kulvarından insanla arkadaş olabilmesiydi. İnsanların hayatlarıyla, dertleriyle, mutluluklarıyla samimi bir şekilde ilgiliymiş. Bu sonradan öğrenebilecek bir şey değil.







Her ortama uyum sağlayabilecek bir yapıdaymış. İnsanlara mesleğine, mezhebine, statüsüne, ırkına, inancına, geçmişine bakarak değil gerçekten karakterine ve iyi niyetine göre davranan biriymiş. Herkesten bunu duydum. Babam hakkında beni en çok etkileyen şey kesinlikle bu. Müzisyenliğin yanı sıra gerçekten kalpten gelen muhteşem bir insan sevgisine ve anlayışına sahipmiş. En büyük isteğim onun yarısı kadar bile olabilse bu denli bir temiz yüreğe ve insan sevgisine sahip olmak. Hani insanlar arabasına yazar ya, benim için tam anlamıyla öyle; babamın gölgesi yeter."

Babası Uzay Heparı'nın müzik camiasındaki arkadaşlarının kendisine her zaman son derece samimi ve yakın davrandığını belirten Kanat Heparı, Sezen Aksu ile en son konserinden sonra tanıştığını söyledi.







'CANLI MÜZİK YAPACAĞIZ'

Sezen Aksu ile çalışmak istediğini de belirten Heparı şunları söyledi: "2017'de 'Biraz Pop Biraz Sezen' albümünü kaydettiği dönemde beni stüdyosuna davet etti. O akşam 'İhanetten Geri Kalan' parçasını kayda alıyordu. Ona müzik kariyerim ile alakalı birkaç soru sordum. Sağ olsun tavsiyelerde bulundu. 'Yardımcı olabileceğim bir şey olursa söyle' dedi. İleride fırsat olursa Sezen ile çalışmak isterim, hangi müzisyen istemez ki? Garo Mafyan abim de cömertçe beni İzmir'deki evinde misafir etti. Orkestra kurma hedefime ulaşmam için, aranjman üzerine, repertuar seçimi üzerine bana hep destek oldu. Yıldız Tilbe bana ne zaman istersem bestelerime söz yazacağını söyledi. Sadece babamın döneminden, onunla birlikte çalışmış müzisyenler de değil, geçen sene Ajda Pekkan konserine gittim, "Babanla çalışamadık ama çok önemli bir müzisyendi" dedi. Ajda Pekkan bu kibarlığı ve müzikalitesiyle tam anlamıyla bir Süperstardır. O akşam hem gururlanmış hem de çok mutlu olmuştum."

6 kişilik bir orkestra kurarak müzik kariyerine devam ettiğini belirten Kanat şöyle devam etti: "Grubun şefi ve klavyecisi olarak çeşitli mekanlarda canlı müzik yapıyor olacağız. Ağırlıklı 90'lar yani popun altın çağından parçalar, aynı zamanda 2000'lerin unutulmaz parçaları da yer alacak. Ebru Gündeş, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Kenan Doğulu, Hande Yener gibi sanatçıların şarkılarını cover'ladığımız eğlenceli, yüksek enerjili bir programla sahneye çıkacağız."