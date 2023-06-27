Ailemiz ve sevdiklerimize ulaşamadık, büyük korku yaşadık

Şarkıcı Petek Dinçöz, Moskova’daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı: “Olayların büyümesinden tedirgin olduk. ‘Evimize dönebilecek miyiz?’ diye düşünüp büyük korku yaşadık”

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde konser vermek için Moskova'ya gitmişti. Uçaktan iner inmez konaklayacakları otele giden Dinçöz ve ekibi, kısa süre sonra Rusya'da yaşanan olaylardan haberdar oldu.

Camdan baktıklarında sokaklarda, caddelerde tanklar ve askerlerin olduğunu gördüğünü ve bir anda tüm dünya ile dijital anlamda iletişiminin kesildiğini söyleyen ünlü şarkıcı, Moskova'daki darbe girişiminde yaşadıklarını GÜNAYDIN'a anlattı.







Konser için gittiğiniz Rusya'da darbe girişimine tanık oldunuz. Neler hissettiniz?

Tabii herkes gibi biz de çok korktuk. Ne olduğunu ilk başta anlayamadık. Sonra gerçeğe hakim olmaya başlayınca, soğukkanlılıkla işimizi profesyonel bir şekilde gerçekleştirmek adına ne gerekiyorsa ekibim ve ben onu yaptık. Sağ olsunlar bize çok iyi davranıldı. Kaldığımız otelden sadece iş için polisler eşliğinde, yüksek güvenlik önlemleri altında sahneye gittik. Hiçbir şeyden habersiz cumartesi sabahı en erken saatlerinde yeni havalimanından eşim, makyözüm ve asistanımla birlikte Moskova'ya uçtuk. Yanımda bana konserlerde eşlik eden müzisyen arkadaşlarım yoktu. Uçaktan inip kalacağımız otele giriş yaptıktan kısa bir süre sonra olaylardan haberimiz oldu. Camdan baktığımızda sokaklarda, caddelerde tanklar ve askerlerin olduğunu gördük. Bir anda tüm dünya ile dijital anlamda iletişimimiz kesildi. Ailem ve sevdiklerimle bir anda bağımız koptu. Uzun saatler sonra, bir şekilde internet temin edip sosyal medya hesaplarımdan durumu özetleyen haber metni ve videoyu paylaştım.







Rusya'da halk nasıl karşıladı bu darbe girişimini? Siz neler gözlemleyebildiniz?

Herkesin ne kadar soğukkanlı davrandığını anlatamam. Etrafta gördüğüm bazı insanlarda o tedirginlik ve stres yüzlerinden okunuyordu. Otelden çıkmamıza izin verilmediği için sokakların tam olarak nabzını ölçemedim. Konuştuğum insanlardan aldığım bilgi doğrultusunda bizde takip edebildik. Böyle durumlarda en çok çocuklar ve yaşlılar ilk anda gelir. Onların savunmasız halleri beni derinden yaralar.







Rusya'da darbe girişimini yaşadığınızda aklınıza ilk ne geldi?

Olayların büyümesinden tedirgin olduk. Bizim kontrolümüzün dışında ve yaşadığımız ülkeden çok uzakta bunu yaşamanın tarifi olmadığını düşünüyorum. Acaba evlerimize dönebilecek miyiz diye şüphelerimiz oldu. En büyük şansım eşimin de yanımızda olmasıydı. Düğünü yapan ailede gerçekten olayları çok güzel koordine ettiler. Ve sonunda yüksek güvenlik tedbirleri altında sahneye çıktım.



15 TEMMUZ ÇOK DAHA SANCILI GEÇMİŞTİ



Türkiye'de de 15 Temmuz yaşandı. Siz Rusya'da yaşanan bu darbe girişimini 15 Temmuz'a benzettiniz mi?

Moskova'da ortalık bizdeki kadar fazla karışmadı. Tomalar, tanklar, askerler bizi ürkütmedi diyemem. Müzakereler ve arabulucuların devreye girmesiyle, bu olay büyük boyutlara gelmeden engellendi. Bizi bekleyen arkamızdaki ailemiz için üzüldük, endişelendik. Kendi topraklarımızda yaşadığımız 15 Temmuz çok daha sancılı geçmişti, halkımızdan can kayıpları olmuştu. Darbe darbedir. Ufağı büyüğü olmaz.