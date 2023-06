TUBA KALÇIK

Her sene aynı terane yaşanıyor Bodrum'da... Pahalılık kelimesiyle bütünleşmiş bir hale geldi güzelim tatil yeri. Yalnız bu sene işi o kadar abartmış ki yerli turistlere resmen gelmeyin diyorlar... Bunun başka bir açıklaması olamaz. Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun imzasıyla çıkan haberde Bodrum'da bir lahmacunun 460 liraya, ayranın 200 liraya satıldığını duyunca gözlerime inanamadım. Bir de beach'ler var tabii... Giriş ücreti neredeyse asgari ücretle aynı... Sadece giriş bu arada, yemek de yiyeyim derseniz kaç liraya çıkarsınız bilmem. Bu nasıl bir ticaret anlayışıdır? Dünyanın neresinde bir sene önce 60 liraya satılan yiyeceğe bir sene sonra 400 lira zam yapılır anlamak gerçekten mümkün değil.







Bir de bu pahalılık haberlerine tepki gösterenler var... Mesela Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras. Aras, lüks mekanlardaki fiyatlar üzerinden yapılan 'pahalılık' iddiasıyla Bodrum'un yıpratıldığını söyledi. Yani pahalılık üzerinden Bodrum'a yönelik algı operasyonu yapıldığını ima ediyor... Ama şunu belirteyim ki, Ahmet Bey'in açıklaması bu uçuk fiyatları 'normalleştirme' çabasından öte gitmeyen bir açıklama ne yazık ki... Kendisi her ne kadar 'Belediyemizin 27 kafeteryasının ve 77 halk plajının günümüz koşullarına rağmen uygun olan fiyatlarının yanı sıra, Bodrum Yarımadası'nın her yerinde ulaşılabilir fiyatlara tatil olanağı sunan oteller ve mekanlar var' demiş olsa da bu gerçeği pek yansıtmıyor. Bayramın 1. günü makul fiyatlar umarak Bodrum'a giden vatandaşların, 'makul fiyatlarla' yer bulamayınca sahillerde, kamyon kasalarında uyuduklarının haberlerini de okumuştur umarım. Yani kimse algı yapmıyor Bodrum'la ilgili.







KİMSENİN GAREZİ YOK

En sevdiğim tatil yerlerinden biri olan Bodrum'un bu hale gelmesine dikkat çekmek ve bunun düzeltilmesi için adımlar atılması gerektiğine inandığım kaç defadır yazıyorum bu konuyu. Ahmet Bey'in şüphesi olmasın ki, ne benim ne de bu tatil yöresinin sorunlarını dile getirenlerin Bodrum'a garezi var. Orta gelirli bir ailenin, bir yılda çalışıp, biriktirdikleri parayla Bodrum'da tatil yapması bu uçuk fiyatlarla artık tam bir hayal. Bırakın orta direği, sanat dünyasından insanlar bile isyan ediyor bu duruma. Ortada bu kadar isyan varken hiçbir şey yokmuş gibi kafamızı kuma gömemeyiz. Bodrum'da bu durumun yaşanması turizmi canlandırmak için yapılan çalışmaları da sekteye uğratıyor. Yerli turistin kaçmasına yol açıyor.

Bodrum'da sadece fahiş fiyatlar sorunu da yok üstelik. Görüyoruz işte, her yaz yaşanan çevre sorunları yine gündemde. Anlayacağınız Bodrum'da değişen sadece fiyatlandırma oluyor, çevre sorunları yine çözülmemiş şekilde ortada duruyor.