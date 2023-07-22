‘Ondan korkmuyorum yaptıklarının bedelini ödeyecek’

Tuğçe Tayfur ile eski nişanlısı Burak Kalfa arasında sular durulmuyor. Tayfur, Kalfa’dan şiddet gördüğünü söyleyince eski nişanlısı, “Sen daha önceden de bunları yaptın, beni herkes biliyor” diye açıklama yaptı. Tayfur ise “Bunlar son çırpınışların. Elimde belgeler var. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin” diye cevap verdi

Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde eski nişanlısı Burak Kalfa'ya yönelik açıklamalar yapmış, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söylemişti. Tayfur, savcılığa başvurduğunu ve uzaklaştırma kararı çıktığını da belirtmişti.

Tayfur'un bu açıklamalarının üzerine Kalfa, sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: "4-5 ay geçecek aradan. 5 ay sonra sudan çıkmış balığa döneceksin. Elindeki gücün gittiğini görünce son bir manevra yapacaksın. 'Kime ne zarar verebilirim?' diyeceksin. Senin önceden de bunu yaptığını bildiği için halk bunu yemez."







Kalfa, sözlerine şöyle devam etti: "Baba parasıyla değil kendi ismimle bir yerlere gelmiş, kendi çabamla ülkeye ödül getirmiş, bu ülkenin tüm felaketlerinde ellerimle yardım dağıtmış biriyim. Herkes benim anneme olan saygımı, kız kardeşlerime olan merhametimi iyi bilir. Kimseye itibar suikasti yapmayın. Binlerce insan 'Biz seni biliyoruz' diye mesaj atıyor. Bizi önceki çapulcularla karıştırmayın."

Tayfur ise eski nişanlısı Burak Kalfa'nın açıklamalarına şu cevabı verdi:







"Son çırpınışları o yüzden böyle açıklama yapıyor. Elimde ona dair birçok belge var. Beni döverken videosu var. Vücudumdaki darp izlerinin fotoğrafı var. Bunları nasıl inkar edecek? Benim sosyal medya paylaşımdan sonra onlarca kadın, avukatıma kendilerinin de mağdur olduğunu söyleyerek şikayette bulundu. Madem merhametlisin, neden bu kadar kadını mağdur ettin o zaman? İfadeye çağrıldın ama gitmedin. Neden ifade vermeye gitmiyorsun? Ben haklıyım ve yüce Türk adaletine güveniyorum. Beni hâlâ yazılı olarak tehdit etmeye devam ediyor. Ama korkmuyorum ondan. Kendisi sadece bana değil birçok kadına hem psikolojik, hem de fiziksel şiddet uyguladı, bunun bedelini ödeyecek. 'Senin çektiğin videodaki ses ben değilim. Türk halkını kandırıyorsun' diyorsun. Kendi hesabından attığın videoyla, saldırdığın videoyu kıyaslamak çok da zor olmasa gerek."