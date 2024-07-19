TUBA KALÇIK

Duygu Nebioğlu'nun ardından Sevgi Nebioğlu da Metin Akpınar'ın kızı olduğunu hukuken kanıtladı... Akpınar cephesi sessiz kalsa da ikiz kardeşler bunu ispatlamak için büyük bir mücadele verdi. Şimdi her şey bitti mi? Tabii ki hayır. Duygu Nebioğlu'nun babasına açtığı maddi-manevi tazminat davası devam ediyor. Son olarak 17 Temmuz'da görülen mahkeme ekim ayına ertelendi. Ben de hem mahkeme sürecini hem de ikizi Sevgi'nin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini Duygu Nebioğlu'na sordum.







"Yıllardır bizi yok sayan Metin Akpınar'a kırgınlığım büyük" diyen Nebioğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Babam bizi bilmediğini söylemişti. Bunun doğru olmadığını, ikizimle yurtta kalırken bizim varlığımızdan haberdar olduğunu biliyoruz. Tanıklarımız var. Ben babama işte söylediği bu yalandan ötürü maddi ve manevi tazminat davası açtım. Bizi yok sayarak hayatına devam etti. Bende ve kardeşimde ruhsal açıdan büyük hasar bıraktı. Biz bu süreçte çok yıprandık. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Bize yaşattıklarının bedelini hukuk önünde ödesin istiyorum. Kardeşim Sevgi de önümüzdeki günlerde Metin Akpınar'a maddi-manevi tazminat davası açacak. Bu davaları kazanacağımıza inancım tam. Ablam Dilara'nın da davası ekim ayına ertelendi. Orada da tıpkı bizde olduğu gibi gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyorum."









'ORHAN BABAMIN CEKETLERİNİ GİYMEK GURUR VERİYOR'

Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın gelini stiliyle adından söz ettiriyor desek yeridir. Gökhan Gencebay'ın eşi Seda Han genç yaşına rağmen tasarımlarıyla konuşuluyor. Dünyada trend olan ikinci el kıyafetleri değerlendirme akımına çarpıcı bir örnek sundu... Orhan Gencebay'ın kullandığı ceketleri, kendi stiline uygun şekilde dizayn eden Seda Han ile bu fikrin nasıl oluştuğunu konuştuk.

"Tasarımcıyım, aynı zamanda stil danışmanlığı yapıyorum" diyen Seda Han, sözlerine şöyle devam etti:









"Eğitimlerimi London College Of Fashion ve London College Of Style okulunda tamamladım. Günlük stilimde geniş omuz ve ekstra vatkalı ceketleri kullanmayı seviyorum ve tabii ki gözüm hep Orhan Baba'mın ceketlerindeydi. Orhan Babama 'Sizin ceketlerinizden giymek istiyorum' dedim. Ceketlerin orijinalliğini bozmadan ufak dokunuşlarla kendime uyarlamak benim için inanılmaz gurur ve keyif verici. Orhan Babam giydiğimi gördüğünde çok mutlu oldu, çok beğendi. İnsanın kıyafetlerine bıraktığı enerjiye çok inanıyorum. Ve Orhan Babamın enerjisine sonsuz hayranım. Umarım her giydiğimde ondan bir parça işleniyordur ruhuma."







Orhan Gencebay da gelinin tasarımlarını çok beğendiğini belirterek şunları söyledi: "Seda'mı çok seviyorum. O benim kızım. Kendisine daha önce hem katıldığım programlarda hem de günlük hayatta kullandığım ceketlerimden verdim. O çok güzel dizayn etti ceketleri. Onun üzerinde ceketlerimi görünce çok mutlu oluyorum. Böyle akıllı, başarılı bir kızım olduğu için çok mutluyum. İsterse ona daha fazla ceketimi de veririm. İstediği gibi dizayn edip kullansın diye."

Sevim Emre ise Orhan Gencebay'ın ceketlerini gelininin üzerinde görünce çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Çok seviyorum onun giyim stilini. Orhan Bey'in ceketleri de ona çok yakıştı. Gelinime ben de giyim konusunda danışıyorum. O çok başarılı, çok da iyi yürekli. Çok şanslıyız böyle bir kızımız olduğu için. Sedacım isterse benim de kıyafetlerimi istediği gibi dizayn edebilir. Onun vizyonuna güvenim tam."