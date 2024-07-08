İhsan Sabancı’nın çocuklarına yapılmış büyük bir haksızlık var

Sabancı ailesine açtığı miras davasıyla gündemde olan Sevgi Sabancı, GÜNAYDIN’a konuştu. İhsan Sabancı’nın resmi olmayan ilişkisinden olan kızı Sabancı, “Vekalet yoluyla bizim hakkımız elimizden alındı. 22 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. Aileye zeytin dalı çok uzattım ama olmadı. Üç kardeş dava açtık. Kimseyi üzüp, kırmadan hakkım olanı almak istiyorum” dedi

İhsan Sabancı'nın resmi olmayan ilişkisinden olan kızı Sevgi Sabancı, mirastan hakkı olan payı alabilmek için 22 yıldır mücadele ediyor. "Böyle köklü bir ailenin miras konusunu bu kadar mesele haline getirmemesi gerekiyordu" diyen Sabancı, mahkeme süreciyle ilgili GÜNAYDIN'a konuştu.

Sabancı ailesine açtığınız miras davası çok konuşuldu. Buna dair neler söylemek isterseniz?

22 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. 2010'dan beri de daha ciddi bir sürecin içine girdim. Biz üç kardeşiz. Üçümüz de dava açtık. Babamın 6 çocuğu var. Onunla çok özel ve güçlü bir bağımız vardı. Babamı 16 yaşındayken kaybettim. Babamın anısına yazdığım kitapta anlattım yaşadıklarımı. Aslında hakkım olan verilseydi, ben sulh içinde çözmek isterdim. Bunun için de çok çaba sarf ettim. Maalesef sulh içinde çözülemedi. Yoksa ben de aile konularımızı deşifre etmekten memnun değilim.







Çok önemli bir ailenin mensubusunuz. İçinde bulunduğunuz durumdan dolayı neler hissediyorsunuz?

Valla çok üzüntü duyuyorum. Bu boyutta bir ailenin miras konusunu bu kadar mesele haline getirmemesi gerekiyordu. Ben zeytin dalı çok uzattım ama olmadı. Doğmaktan başka bir suçum yok. Ben ister miyim ki böyle olsun. Londra'da kendi halinde yaşayan bir insanım. Kimseyi üzüp, kırmadan hakkım olanı almak istiyorum sadece. Sabancı ailesinin miras konusunda bana karşı tavrından dolayı rahatsızım.







BABAMI DEVRE DIŞI BIRAKTILAR

Babanız hisselerini dedenize devretmiş diye biliyorum. Doğru mu?

Babam hakkını devretmek zorunda bırakılmış. Dedem babamı mirasından çıkarmış. Babamı devre dışı bıraktılar. Babam annemle ilişkisinden dolayı mirastan çıkarıldı. Kolay olmayan bir hayat yaşadım. Hâlâ da çözüm için herhangi bir adım atılmıyor. Kitap çıktıktan sonra çok arayan oldu ama Sabancı ailesinden herhangi bir dönüş olmadı.







Siz hangi şirketlerde hakkınız olduğunu iddia ediyorsunuz?

Sabancı bünyesindeki bütün şirketlerde hakkım var. En önemlisi Atlı Köşk ve Akbank. Kız kardeşim Sevilay Atlı Köşk'te hakkı olan payı mahkeme yoluyla aldı. Sahibinden.com sitesinde de satışa çıkardı. Şimdi ben de benzer bir süreçten geçiyorum. Atlı Köşk'e tedbir kararı alındı. Ben de payımı aldığımda satışa çıkaracağım. Akbank'ta alacağım miktar çok büyük. Zaten faizle beraber çok ciddi bir birikmiş alacağım var. Bankaya tedbir koydurmayacağım. Bankanın bu süreçten zarar görmesini istemiyorum. Dedem babamı mirastan reddetmiş. Bundan dolayı da babamın miras hakkı kanunen bize geçmiş oluyor. Bize geçmesine rağmen vekalet yoluyla bizim hakkımız elimizden alındı. Ortada İhsan Sabancı'nın çocuklarına yapılmış büyük bir haksızlık var. Kardeşim Güler Sabancı da mağdur aslında. O da hakkı olanı alamadı. Dedem babamı annemle imam nikahlı evlilik yaptığı için reddetti ama biz de mağdur edilmiş olduk. İhsan Sabancı'nın 6 çocuğunun da hem dede tarafından hem de babaanne tarafından mirastan hakkı var. İhsan Sabancı'nın çocukları mağdur edildi.







AMCAM "DAVA AÇMA" DEDİ

Babanızın vefatından sonra Sabancı ailesiyle görüştünüz mü?

Tabii. Hacı Sabancı amcamla çok yakındık. Adana'da yaşıyorduk. Amcam da oradaydı. Zaten üç kardeşten Hacı amcam sorumluydu. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra Hacı amcamla birlikte de çalıştık. Onu gerçekten çok seviyorum. Allah rahmet eylesin. Hacı Amcam miras konusunda dava açmamı istemiyordu. Bana 'Sabancı ailesiyle iyi anlaş yoksa ömür boyu avukatlarla uğraşırsın' demişti. Biz ne verirsek ona razı gel gibi bir tavrı olmuştu. Ben yine de amcamı çok severim, saygı duyarım. Hacı amcam okurken bana maddi olarak destek olmuştu. Bunu da görmezden gelemem. Ama hakkımız olan paraya baktığımızda bunlar çok ufak kalır. Benim tüm mücadelem hakkım olanı almak. İlahi adalet var. Ortada mağdur olanlar var. Bunu kimse görmezden gelemez.

Babanızın annenizle ilişkisi ne zaman başlıyor?

Babam evliyken ilişkileri başlıyor. Annem babamla imam nikahı kıydığında 16 yaşındaymış. 1960'lar Adana'sında yaşanıyor. Aslında herkes kendi durduğu yerden haklı. Babamın eşi de mağdur oldu. Annem de. Ama biz de mağdur olduk.







KARDEŞİM GÜLER SABANCI İLE GURUR DUYUYORUM

Kırgınlığınız var mı?

Çok kırgınım. Bizim hakkımıza el konuldu. Ailenin beni ve kardeşlerimi yok sayması, doğmadan önce alınan kararlar ile maddi ve manevi dışlaması, dışarıya iyi sahiplenici aile pozları verilirken içeride bunun tam tersi yaşandı. Benim itirazım bu maddi ve manevi yok sayılmaya. Adana'da kral bir ailenin çok kolay çözebileceği bir konuyu inatla uzatmayı tercih etti. Garip bir inat var hakkımızı vermemek için. Çok büyük bir para var hakkımız olan ama bunu alabilmek için yıllardır hukuk mücadelesi veriyorum. Sadece ben de değil. 6 kardeş de hakkı olanı alamadı. Kardeşim Güler Sabancı şimdi Sabancı Holding'in başında. Kendisiyle gurur duyuyorum. Ne olursa olsun o benim kardeşim. Çok başarılı, çok çalışkan. Emeğiyle geldi bu noktaya. İş hayatındaki başarılarını hep takdir ediyorum.







BABAM ADINA VAKIF KURACAĞIM

Mirastan iddia ettiğiniz hakkı alırsanız, neler yapacaksınız?

Babam İhsan Sabancı adına vakıf kuracağım. Babam çok kilolu bir insandı. Kilosundan dolayı sağlığı çok etkilenmişti. Obeziteyle mücadeleyle ilgili vakıf kuracağım ve ciddi miktarda oraya bağışta bulunacağım. Geri kalan parayı da 2 evladıma bırakacağım. Miras davasını kazanacağıma inanıyorum. Bizim hakkımız vekalet yoluyla devredilmiş. Vekalet burada kötü niyetle kullanılmış. Ve hakkımız elimizden alındı.







AVUKAT EJDER DEMİR:

SOYADI DIŞINDA MADDİ-MANEVİ DEĞERLERDEN FAYDALANDIRILMADI

Hukuki süreç ne durumda? Hangi adımları atacaksınız?

Müvekkilim Sevgi Sabancı'nın mirasçı sıfatıyla hukuken hak sahibi olduğu Sabancılara ait çok sayıda şirketler, menkuller ve gayrimenkuller bulunmaktadır. Hakkı olan miras payını alabilmesi adına birçok dava açılmış olup henüz kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır. Hukuki süreçler devam etmektedir, kısa bir süre önce bu davalara ek olarak Sabancılara ait bankadaki miras payı için de dava açmış bulunmaktayız. Bankanın borsada işlem görmesi ve halka açık bir şirket olması nedeniyle, bu konuyla ilgili spekülasyona sebebiyet vermemek adına fazla detaya girmek istemiyorum. Müvekkilim Sevgi Sabancı aile tarafından hep dışlanmış ve milyarlarca dolarlık mirastan hakkına düşen miras payı verilmediği gibi Sabancı soyadı dışında ailenin maddi ve manevi değerlerinden de faydalandırılmamıştır. Türkiye'nin önde gelen ailelerinden biri olan Sabancı ailesinin bu şekilde anılması elbette istenilen bir durum değildir. Uzun yıllardan beri devam eden davalarda bugüne kadar herhangi bir uzlaşı zemini de oluşmamıştır. Biz müvekkilimizin bu haklı mücadelesinin her aşamasında yanında olmaya devam edeceğiz.