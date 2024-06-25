İçimi huzur kapladı

Teoman, GÜNAYDIN'a verdiği röportajda "Mirasımın dörtte birini çocuklara bağışlayacağım" demişti.
BU HAREKET ÖRNEK OLUŞTURACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu durum için teşekkür mesajı yayınlayıp, "Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın, mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklarımıza bağışlayacağını ifade etmesinden büyük bir mutluluk duydum. Örnek oluşturacağını umduğumuz bu karar nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.
İNSAN TOPLUMA FAYDA SAĞLAMALI
Teoman, Bakan Göktaş'ın sözleri için şu yorumu yaptı: "Mutluyum Sayın Bakanın bu yorumundan dolayı. Belki benim konumumda, ekonomik avantajı olan kesimlere, toplumun alt kesimlerine, dezavantajlı olan topluluklara yardım etme hususunda bir yol sunulabilir. Ben şuna inanıyorum; insan sevdiği, ait olduğu topluma bir fayda sağladığında, kendisi de manen bir iç huzur, bir tür mutluluk duyuyor."