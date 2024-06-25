İçimi huzur kapladı

Mirasının dörtte birini Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacağını açıklayan Teoman’a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş teşekkür etmişti. Teoman, o teşekkür için “Bakanın yorumu beni mutlu etti. Topluma fayda sağlayacağım için manen huzurlu hissediyorum” dedi

Teoman, GÜNAYDIN'a verdiği röportajda "Mirasımın dörtte birini çocuklara bağışlayacağım" demişti.







BU HAREKET ÖRNEK OLUŞTURACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu durum için teşekkür mesajı yayınlayıp, "Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın, mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklarımıza bağışlayacağını ifade etmesinden büyük bir mutluluk duydum. Örnek oluşturacağını umduğumuz bu karar nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.







İNSAN TOPLUMA FAYDA SAĞLAMALI

Teoman, Bakan Göktaş'ın sözleri için şu yorumu yaptı: "Mutluyum Sayın Bakanın bu yorumundan dolayı. Belki benim konumumda, ekonomik avantajı olan kesimlere, toplumun alt kesimlerine, dezavantajlı olan topluluklara yardım etme hususunda bir yol sunulabilir. Ben şuna inanıyorum; insan sevdiği, ait olduğu topluma bir fayda sağladığında, kendisi de manen bir iç huzur, bir tür mutluluk duyuyor."



