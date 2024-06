Şu sıralar Milletler Ligi’nde çeyrek final heyecanı yaşayan Filenin Sultanları oyuncusu Tuğba Şenoğlu İvegin ve kendisi gibi sporcu olan eşi Burhan İvegin GÜNAYDIN’a konuştu. “Geçen seneki başarılarla çıtayı yükseğe koyduk, daha azı artık bizi kesmez” diyen Şenoğlu, Milletler Ligi’nde şampiyon olmayı, Olimpiyatlar’da da madalya kazanıp tarihe geçmek istediklerini söyledi

Milli voleybolcumuz Tuğba Şenoğlu İvegin ve kendisi gibi sporcu olan eşi Burhan İvegin, bayrama özel Günaydın'a açıklamalarda bulundu. Tuğba Şenoğlu İvegin, şu sıralar Milletler Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşayan Filenin Sultanları'nın başarısı, evliliği ve bayramların kendileri için önemi hakkında konuştu.

Milletler Ligi'nde büyük başarılara imza atıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz?

Hedefimiz bu sene de şampiyon olmak. Geçen seneki başarılarla çıtayı yükseğe koyduk. Daha azı artık bizi kesmez. Milletler Ligi'nde yine şampiyon olup başarımızı devam ettirmek, Olimpiyatlar'da da madalya kazanıp tarihe geçmek istiyoruz. İnşallah madalyamız altın olur ama kürsüye çıkmak da bizleri çok mutlu eder.

Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nda yer almak size neler hissettiriyor?

Çok büyük mutluluk ve gurur hissediyoruz tabii ki. Ülkemizi böyle güzel temsil etmek, bayrağımızı en tepeye çıkarmak bizleri çok gururlandırıyor. Ülkemizde de çok büyük bir sevgi görüyoruz. Bu sevgi ve destek bizi çok duygulandırıyor. Onlara layık olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Filenin Sultanları çok önemli başarılara imza attı. Bunun sırrı nedir?

Ortak hedef için mücadele eden ekip olmamız önemli bir etken. Federasyon başkanımızdan teknik ekibimize kadar herkesin en önemli amacı Filenin Sultanları'nın başarısı. Böyle bir inanmışlıkla yola çıkınca başarılar geliyor. İyi de bir kadroya sahibiz. Geçen sene Santarelli ve Vargas'ın da gelmesiyle beraber o eksik parçalar tamamlandı sanki ve şampiyonlukları kazanmaya başladık.







Son yıllarda futbol kadar artık voleybol maçları da büyük ilgi görüyor.

Bu destek ve sevgi bizleri çok mutlu ediyor. Ancak üzerimizdeki sorumluluğu da artırıyor. Artık bizim başarılarımızla mutlu olan, kaybettiğimizde ise üzülen insan sayısı daha fazla. Onlara layık olabilmek için çok mücadele ediyoruz. İlginin artması gelecek yıllar için de önemli. Altyapılara yazılan bir sürü genç sporcu oluyor. İnşallah onların da yapacağı katkılarla Filenin Sultanları daha uzun seneler voleybolun zirvesinde yer alır.

Filenin Sultanları'nda nasıl bir ekip ruhu var?

Kampta gerçekten çok pozitif bir ortam var. Herkes elinden gelenin fazlasını yaparak Milli Takımımızı başarılara götürmek istiyor. Herkesin birbirine güveni var. Yoğun bir sezondan çıkıp geldi herkes, ona rağmen tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. İnşallah karşılığını da alacağız.

Olimpiyatlar altın madalyayı hedeflememiz hayal değil Filenin Sultanları birçok ilki bize yaşattı. Bu seneki hedefiniz nedir?

Milletler Ligi için hedefimiz belli aslında, şampiyonluk. Geçen sezonki başarıdan sonra bu sezon daha azını hedeflemek olmaz. Oradan gelecek başarıyla beraber Olimpiyatlar öncesi moral depolamak istiyoruz. Olimpiyatlar için ilk hedefimiz madalya almak. Çok tarihi bir başarı olur. Ancak alacağımız madalyanın altın olması için de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Neler yapabileceğimizi geçen sene gösterdik. O yüzden altın madalyayı hedeflememiz hayal değil.

Evlilik spor yaşamınızı nasıl etkiledi?

Eskiden, yani eşimle tanışmadığım dönem olumsuzluklar veya kendimle alakalı özeleştiri konusunda acımasız olabiliyordum. Şimdi eşimle her maç sonrası konuştuğumuzda, beklediğimden daha az performans sergilediysem, modumu eşimin yapıcı eleştirisinden sonra yükseltebiliyorum. Mental anlamda olumlu etkisi çok diyebilirim.







EŞİM BÜYÜK DESTEKÇİM ONA MİNNETTARIM

Eşiniz de sizin gibi sporcu. Bu durum evliliğimizi nasıl etkiliyor?

Özellikle geçen sezon ilk milli takım antrenmanında yaşadığım sakatlık sonrası eşimin çalıştırma anlamında desteği çoktu. Antrenman yapamadığım zamanlarda hep onunla çalıştım. Bunun dışında bir sporcu olarak uzun vadeli plan yapamayışım, her sene farklı bir takımda olmaktan dolayı farklı şehirde farklı yerde olmam vs. sporcu olmayan birinin kolay adapte olabileceği veya anlayış gösterebileceği şeyler değil. Japonya'daki sezonumu da eşimin desteği sayesinde güzel geçirdim, kendisine minnettarım.



BAYRAMLARDA YAPTIĞIMIZ İLK PLAN AİLELERİMİZİN YANINA GİTMEK

Bayramlar sizin hayatınızda nasıl bir yere sahip?

Bayram zamanı ailelerimizle vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Bayram vaktine eğer turnuva, maç veya antrenman denk gelmezse yaptığımız ilk plan ailelerimizin yanına gitmek oluyor. Onun dışında vakit bulursak tatil de yapmayı ihmal etmiyoruz.



ÖZEL HAYATIMIZDA DA KIZLARLA İYİ ANLAŞIYORUZ

Milli Takımdaki arkadaşlarınızla özel hayatınızda da bir araya geliyor musunuz?

Tabii ki. Özel hayatlarımıza taşan bir arkadaşlık ortamı olmasa bu başarılar gelmez inanın. Saha içindeki o mücadele hırsı, birbirine yardım etme arzusu, son ana kadar bırakmama gibi şeyleri o arkadaşlıklar sağlıyor. Kamplarda da özel hayatımızda da kızlarla çok iyi anlaşıyoruz. Gerçek sevgiye dayalı bir dostluk var aramızda.



BURHAN İVEGİN

TUĞBA İLE GURUR DUYUYORUM

Burhan Bey eşinizin milli sporcu olması size neler hissettiriyor?

Öncelikle gurur duyuyorum. Formayı her giydiğinde ülkemizin başarısı için orada olduğunu bilmek beni çok mutlu ediyor.



BİRBİRİMİZİ ANLIYORUZ

Siz de sporcusunuz. Bu durum evliliğinizi nasıl etkiliyor?

Bu bizim için çok avantajlı oluyor. En önemlisi sporcu psikolojisini ve hayatını bildiğimiz için birbirimize daha rahat yardımcı olabiliyoruz.

Bayram sizin için ne ifade ediyor?

Bayramlar çok değerli çünkü benim için birlik ve beraberliği ifade ediyor.