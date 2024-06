TUBA KALÇIK

Bartu Küçükçağlayan'ın sahne tarzı sosyal medyada yine gündem oldu. Olmaması mümkün değildi zaten. Daha önce de sahne kostümleriyle gündem olmuştu ama bu sefer işin suyunu çıkardı. Bartu bence iyi bir oyuncu ama son zamanlarda oyunculuk performansıyla değil de sahnedeki absürtlükleriyle konuşuluyor.









SANATLA HİÇ İLGİSİ YOK

Daha önce birçok defa mini etekle sahneye çıkan Bartu, şimdi mavi külotlu çorapla şov yaptı. Makyajı, absürt sahne kıyafetleriyle solistten öte palyaço gibi görünüyor... Bir de bu saçmalığı özgürlükçü nidalar atarak sanat kisvesi altında savunanlar da var... Kimse kusura bakmasın bu bence sanat falan değil, düpedüz skandal... Film için bu kostümü giyse anlarım ya da dizi için... Ama her sahnesinde ayrı bir rezalete imza atmasını kimse savunmasın... Rezilliğinin sanatla hiçbir alakası yok. Her defasında dozajı biraz daha arttırıyor bu arkadaş. Bir dahaki sefere bikini ile çıkarsa şaşırmam. Bartu oyunculuğuyla çok daha iyi yerlere gelebilecek yeteneğe sahipken böyle absürtlüklerle kariyer yapması da ayrı bir dram bence. Yıllardır eleştirdiğimiz sosyal medya fenomenleri bile giyim tarzlarıyla bu kadar gündeme gelmemişti. Bartu hepsini sollamış vaziyette. Yazık, git konservatuar eğitimi al, üzerine oyunculukta Altın Portakal dahil birçok ödüle layık görül sonra da medyada böyle skandallarla haber ol. Başarıyı ve kariyeri yönetememek bu olsa gerek...









SPORDA ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATIYORUZ

Filenin Sultanları'nın Amerika'daki başarısı hepimizi gururlandırdı. Milletler Ligi'nde kazandığı maçlarla birinciliğini koruyan voleybolcularımızı ne kadar alkışlasak az kalır. Bu başarı başta milli voleybolcularımız olmak üzere Federasyon Başkanı Akif Üstündağ ve ekibinin başarısıdır. Azmin, inancın, Türkiye'yi gururla temsil etmenin bir sonucudur. Milli sporcularımız son yıllarda o kadar önemli başarılara imza atıyorlar ki... Voleybol bunlardan sadece bir tanesi. Kızlarımız da erkek sporcularımız da ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyor. Okçuluktan dalışa kadar geniş bir yelpazede şampiyonluklarımız var. Bu hafta başı röportaj yaptığım Mete Gazoz da kendi deneyimden yola çıkarak ülkemizin spor alanında geldiği başarılı noktaya dikkat çekmişti. Spora ve sporcuya değer veren yönetim anlayışıyla ülkemiz işte böyle gurur verici başarılara imza atıyor. Bir ülkeyi en güzel temsil etme ve tanıtma yolu sanat ve spordan geçiyor. Kazanılan her başarı ülkemizin prestijine güç katıyor. Umarım çok büyük başarıları yaşarız.