TUBA KALÇIK

Sokak köpekleri sorunu gündemimizin birinci maddesi haline geldi. Kangren haline gelmeden çözülmesi gereken bir sorun olduğu konusunda herkes hemfikir. Ama nasıl çözülecek konusunda ciddi tartışmalar var. Her şeyden önce şunu bilmek gerekiyor ki, sokak köpekleri sorunu çözüme kavuşmazsa insan hayatını daha da tehlikeye sokacak bir hale gelecek. 4 milyona yakın sokak köpeği olduğu tahmin ediliyor. Bu çok ciddi bir rakam. Çözüm bulunması gereken bir konu.







Yani bazı hayvan severlerin dediği gibi sokak köpekleri aynen bu şekilde devam etsin, daha da çoğalmaya devam etsin diyemeyiz! Mama lobisi ve kendini hayvan sever diye tanımlayanlarla ortak zeminde buluşmak zaten imkansız. Köpeklere dokunmayalım ama insanlar ölsün mü diyeceğiz? Bunlara göre evet. Mama lobisinin işine gelmez tabii, sahipsiz köpek sorunu çözülürse nasıl milletti kandıracaklar? Nasıl para toplayacaklar? Bu sorunun çözülmesini istemeyen fanatikler de benzer şekilde insan hayatını hiçe sayıyorlar. Bu fanatiklere göre sokak köpekleri isterse 4 değil de 10 milyon olsun ama sokaklarda gezsinler.

Mesela Ankara'da küçük Tunahan'ı adeta tanınmaz hale getiren sokak köpeklerini savunmak adına 'Suç köpeklerde değil, çocuk ve ailesinde' diyecek kadar gözü dönmüşler bunların. Şimdi böyleleriyle sokak köpekleri sorununu çözüme kavuşturmamız mümkün olur mu? Olmaz tabii. Bu sorunu gerçekten hayvanlara gönül vermiş, aklı selim kesimlerin de görüşleri alınarak ve toplumun rahatsızlığını giderecek şekilde çözüme kavuşturmalıyız. Toplumda ciddi bir rahatsızlık var, başımızı kuma gömerek sokak köpekleri sorununu görmezden gelemeyiz... Bu sorunun çözülmesini istemeyenler artniyetlidir. Bunun başka açıklaması olamaz... Avrupa'da sokaklarda gezen 4 milyon köpek var mı? Ya da dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde bu kadar çok sahipsiz köpek var? Yok... İşlerine geldiklerinde Avrupa medeniyetini yere göğe sığdıramayan bazı kesimler, konu sokak köpekleri sorunu olunca aman hiçbir şey yapılmasın diyemez.

Bu sorun çözülmek zorunda. Bir de şunu söylemek isterim, hayvan hakları konusunda en önemli adımlar AK Parti döneminde atıldı.

Hayvanlar mal statüsünden can statüsüne alındı. Yani sırf muhalefet etmek için, sokak köpekleri sorununa çözüm sunmak yerine çomak sokmak isteyenlere bu konudan politik malzeme çıkmaz. Sokak köpekleri sorunu hepimizin sorunu. Çözüme kavuşturulması da hepimizin hayrına olacaktır...