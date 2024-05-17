TUBA KALÇIK

Eğitim ortamında en çok şikayet edilen konuların başında akran zorbalığı geliyor. Bülent Cankurt daha önce liselerde zorbalığın geldiği boyutu kaleme almıştı. Eğitim ortamında şiddet akranlardan okul müdürüne kadar ulaştı ne yazık ki... Eyüpsultan'da özel bir okulun müdürü olan İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ülkece kanımızın donduğu bu olayın benzeri umarım bir daha yaşanmaz.

Hayatını eğitime adamış bir öğretmenin öldürülmesi, "Eğitim ortamı ne kadar güvenli?" sorusunu da gündeme getirdi.









Okul ortamındaki şiddetin bir yandan akranlara yönelikken diğer yandan da eğitmenlere yönelebildiğini acı bir olayla daha görmüş olduk. Bu konuda sıkı önlemler alınması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, eğitim ortamlarının güvenli olması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Burada sorumluluk sadece Bakanlığa ya da okul yönetimine de düşmüyor. Burada temel sorumluluk ailelere düşüyor. Çocuklar en temel eğitimini aileden alır. Çocuklar ailelerinden ne görürse ya da nasıl bir ortamda büyürse onu yansıtır.

Önemli olan ailelerin çocukları doğru şekilde yönlendirmesidir. Güvenli eğitim ortamı sağlayabilmek adına işe ailelerden başlanmalı. Aileleri bu konuda bilinçlendirmeden okul ortamında şiddetle mücadele etmek başarılı bir sonuç vermez çünkü. Yoksa bu sorun büyüyerek devam edecek ne yazık ki...









EUROVİSİON YİNE BİLDİĞİMİZ GİBİ!

Eurovision 2024'e İsrail protestosu damga vurdu. Avrupa ülkelerinin yöneticileri her ne kadar İsrail katliamını görmezden gelseler de müzisyeninden öğrencisine geniş bir kitle Gazze halkının yanında ve desteklerini açıkça gösteriyor. Alt tarafı bir yarışma deyip geçmemek lazım... İsrail'e toz kondurtmamak uğruna her türlü önlemi alan yarışmanın organizatör kuruluşu (EBU) ne yaparsa yapsın, İsrail'e yönelik protestolar, yarışmanın en çok konuşulan tarafı oldu.

İsrail'in yarışmadan diskalifiye edilmesi çağrısını görmezden gelmesi de bu durumu değiştirmedi. Deve kuşu gibi başlarını kuma gömmeye devam etsin bu ve benzerleri. Ama dünya kamuoyunun kalbi Gazze halkının yanında.