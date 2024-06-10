Belediye başkanı bana mobbing yaptı: Hem ruhsal hem fizıksel zarar gördüm

Tarsus Belediye Tiyatrosu oyuncusu Hacer Öner, CHP’li Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın mobbingine maruz kaldığını, ruhsal-fiziksel açıdan zarar gördüğünü açıkladı: “7 kişilik tiyatro ekibi dağıtıldı. Ben belediyenin karşılama bölümüne gönderildim, arkadaşım hayvan barınağına... Boltaç ‘Siz amatör tiyatrocusunuz, gündüz belirlenen birimlerde çalışın, ek olarak tiyatro yapın’ dedi. Çöküntü yaşadım, hastalandım, rapor aldım ama kabul etmediler”

Tarsus Belediye Tiyatrosu'nda neler yaşanıyor?

2019 Kasım ayında kuruldu tiyatromuz. Pandemi sürecine denk gelmesine rağmen biz koşulları zorlayarak faaliyetlerimizi devam ettirdik. Tiyatromuz 2 çocuk, 3 yetişkin oyunu çıkardı. Çocuklarıma ücretsiz drama dersleri, konservatuvara hazırlık kursları verdik. Çeşitli festivallere katıldık, ödüller aldık. Kukla festivali bile düzenledik. Ve bunların hepsini 7 kişilik ekiple yaptık. Halkımızdan büyük bir ilgi ve sevgi gördük. Her şey çok güzel giderken son yerel seçimlerde CHP başka aday gösterdi ve Tarsus Belediye Başkanı değişti. Biz de yeni belediye başkanına çalışmalarımızı aksatmamak adına haber gönderdik. 1 Nisan'dan itibaren bize mobbing yapılmaya başlandı. Kısa bir süre sonra da tiyatro müdürlüğü kapatılacak diye duyumlar almaya başladık. Genel Sanat Yönetmenimiz Murat Çapar, başkan yardımcısıyla görüştü. Çapar, tiyatromuza dair planlarımızı paylaştı ancak başkan yardımcısı tasarruf tedbirleri altında tiyatro müdürlüğünün kapatılacağını belirtmiş. Zaten kısa bir süre sonra tiyatroda odalar boşaltıldı. Tiyatroya ait demirbaşlar kültür müdürlüğüne geçirilmeye başlandı. Zaten görüşmeden üç-dört gün sonra 7 kişilik ekibimiz insan kaynakları tarafından aranıldı ve başka yerleredağıtıldık...









KADINLIK GURURUM KIRILDI



Seyirci nasıl tepki gösterdi yaşananlara?

Belediye resmi Instagram hesabını hemen kapattı. Tepki geleceğinin farkındaydılar bence. Seyircilerimiz de belediyenin resmi hesaplarına yorumlar yazmaya başladı. Ve bu yorumlar çığ gibi büyüdü. Belediye de bunun önünü almak için tiyatro ekibiyle görüşmek istedi. Biz de belediye başkanı ve ekibiyle görüştük. 1 saat sürdü toplantımız. 'Bize neden karalama kampanyası yapıyorsunuz?' diye suçlayıcı bir tavırla soru yöneltti. Biz tiyatrocu olduğumuzu ancak başka birimlere gönderildiğimizi söyleyince de "Siz tiyatrocu değil benim personelimsiniz" dedi. Bize çok kibirli ve üstten bakan bir tavırla, "Siz amatör tiyatrocusunuz, gündüz bizim belirlediğimiz birimlerde çalışın, sonra ek iş olarak tiyatro yapın" dedi. Öfke kontörlünü kaybetti toplantıda. Çok daha üzücü şeyler de söyledi ancak özel bir toplantı olduğu için bu kadarını paylaşmak istiyorum. Boltaç'ın toplantıdaki tavırlarından bir kadın olarak gururum kırıldı. Uzlaşma olmadı görüşmede. Zaten bizimle uzlaşmak için değil de bize had bildirmek için görüşmek istemiş.





Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç





Neden size karşı böyle bir tavır sergiliyor?

Tasarruf ediyoruz diyerek tiyatroyu kapattı. Bu süre zarfında bize Giresun Belediyesi'nden bir festival daveti geldi, tüm masrafları Giresun Belediyesi'nin karşılamasına rağmen, Tarsus Belediyesi festivale katılmamıza izin vermedi. Yani sadece benzin ücretinden tasarruf yapmış oldu Tarsus Belediyesi. Sanattan tasarruf olmaz. Bizim diğer personelden fazla maaş aldığımızı söylüyor. Artı 400 TL ücret almamıza taktı. Üstelik brüt ücreti söylüyor, elimize geçen net ücreti değil. Bunu bilerek isteyerek kamuya açık yerlerde dile getiriyor. Mesela belediyenin bir etkinliğinde sahneden insanlara brüt ücret üzerinden "Benim çöpçüm şu kadar alırken bunların yüksek alması bana adaletsiz geliyor" diyerek halkı bize karşı kışkırtmaya çalıştı. Bu tavırlar bir belediye başkanına yakışmıyor. Adana, Mersin Şehir Tiyatrolarından alınan maaşların ortalamasında ücret alıyorduk. Başkanın tiyatromuza karşı bu tavrının temelinde daha önceki başkanla yaşadığı siyasi çekilmeler olabilir. Ve bu tiyatroyu ilgilendirmez. Unutmayalım ki tiyatro siyaset üstü bir disiplindir. Ama biz bir önceki CHP'li başkan döneminde tiyatroyu kurduğumuz ve işe başladığımız için bize mobbing uyguluyor. Yeni Başkan Ali Boltaç'ın bu tavrını başka türlü açıklayamıyorum. Bize büyük bir destek var hem halkımızdan hem de tiyatro dünyasından ancak değişen bir şey yok.









BOLTAÇ BİZİ HEDEF GÖSTERİYOR



Boltaç sadece size yönelik mi bu tavrı sergiliyor?

Hayır. Bir önceki CHP'li başkan dönemindeki kadrolara yönelik de benzer bir tavır içinde. Ama en büyük mobbingi ve mağduriyeti biz yaşadık. Bir de kendini haklı göstermek için kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar da yapıyor. Mesela "Bir yılda 4 oyun oynamışlar" dedi. Bu tamamen yalan, sadece geçen yıl 81 defa oyun oynadık. Sanki biz yan gelip yan yatmışız gibi konuşuyor. Bu açıklamalarından dolayı bizi hedef de gösteriyor. Benim artık Boltaç'ın mobbinge dayanacak gücüm kalmadı. Bir yandan "Tasarruf ediyoruz" diyor diğer yandan da Süheyl ve Behzat Uygur'u Tarsus'a getirip gösteri yaptıracağını açıkladı. Bu nasıl bir tezatlıktır? Başka duyumlar da alıyoruz. Tasarruf diye tiyatroyu kapatıyor ama bir süre sonra kendi ekibini kuracaklarını da duyuyoruz.









BİR ARKADAŞIM ÇAY DAĞITIYOR DİĞERİ PASPAS YAPIYOR



Hangi birimlerde görevlendirildiniz?

Ben karşılamaya alındım. Genel Sanat Yönetmenimiz hayvan barınağına gönderildi, diğer arkadaşlarım ise çay ocağı, yardımcı personel, kadın sığınma evi gibi alakasız yerlere gönderildi. Bize fikrimiz bile sorulmadan bu yapıldı. Beni karşılamaya alıp, belediyeye gelenleri karşılamamı istediler. "Siz fiziksel açıdan bu işe uygunsunuz, gösterişlisiniz" diyerek kapının girişine koydular. Cinsiyetçi bir yaklaşımla bunu söylediklerini düşünüyorum. Ekibimizin çoğunluğu konservatuar mezunu. Yıllarca tiyatro eğitimi almışız, sahnede onlarca oyun oynamışız. Benden daha vahim durumda olan tiyatrocu arkadaşlarım da var. Bir arkadaşım belediyede çay dağıtıyor. Bir diğeri ise paspas yapıp belediyeyi temizliyor. Şaka gibi... Ama gerçek. Ben zaten kabus gibi günler geçirdim o süreçte. Psikolojik ve fiziksel olarak büyük çöküntü yaşadım ve hastalandım. Doktor rapor verdi çalışamazsın diye. Raporu belediyeye ilettim ancak kabul etmediler. Aldığım rapor kabul edilmedi. İşe gelmezseniz hakkınızda rapor tutulacak denildi. Ben de istifa ettim yıllarca emek verdiğim yerden. Belediye başkanı gerçekten bana büyük bir mobbing uyguladı. Zaten dava açtım belediyeye. Çalışmak zorunda olan, evine para götürmek zorunda olan arkadaşlarımız var. Onlar bu sürece direniyor. Tüm mobbinglere rağmen mücadele ediyorlar.