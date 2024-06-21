TUBA KALÇIK

Sosyal medyada yine bir rezillik yaşandı. Bu sefer sosyal medyada Diamond Tema'nın Asrın Tok ile şeriat tartışmasında yaşandı bu rezalet. Tema, yayında Hz. Muhammed (S.A.V.) ile ilgili o kadar çirkin ifadeler kullandı ki, izlerken resmen sinir kat sayım yükseldi. Biz yıllarca Batı'daki İslamofobi'den dert yanarken, içimizde buna gönüllü katkıda bulunanları görmek gerçekten çok üzücü. Ateist olabilirsin ama diğer inançlara dil uzatmak nedir? Hem de bu yayını Kurban Bayramı'nda yapmak nedir? Bu resmen provokasyondur. Yüzde 90'nın Müslüman olduğu bir ülkede Peygamber Efendimize yönelik çok çirkin iftiralarda bulunmak başka türlü açıklanamaz.







Bir de bu şahsı hala savunanlar olduğunu görüyoruz sosyal medyada. Savunanlar da insan hakları, özgürlük konusunda ahkam kesen tipler. Peki sorarım onlara, dini değerlere hakaret etmek, toplumu provoke etmek ne zamandan beri özgürlük oldu? Hem dini değerlere saldır hem de bunu düşünce özgürlüğü kılıfına sokarak savun... Yok öyle şey. O yüzden kimse Tema'nın bu skandalını düşünce özgürlüğü diye savunmaya kalkmasın. Bu zihniyet yüzünden sosyal medyada her gün bir rezalete şahit oluyoruz.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından hakkında soruşturma başlatıldığı ve yurt dışında olmasından dolayı Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldığı duyuruldu. Bakanın açıklaması sonrası Tema hala sosyal medyadan kendini aklamaya çalışıyor. Öyle sosyal medyada ahkam kesmekle olmaz. Madem pişkince sözlerinin arkasında duruyorsun, o zaman kaçma, gel ülkene Diamond Tema...







BU DAVA MAĞDUR AİLELERE UMUT OLACAK

Eylem Tok ve oğlu T.C. geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı.

Türkiye'nin iade talebi kapsamında Amerika'da yakalanarak gözaltına alınan anne ve oğulun duruşma haberlerini okuyunca aklıma Yağmur Taktaş geldi. Biliyorsunuz, sosyal medya fenomeni Taktaş, Amerika'da hayatını kaybetmişti. Annesi Ayhan Taktaş ile yaptığım röportajda kızının ölümünden Amerika vatandaşı olan sevgilisini sorumlu tutmuştu. Taktaş'ın avukatı Fethi Öksüz ise Amerika'da olan Taktaş'ın sevgilisi hakkında yakalama ve iade sürecini başlatacaklarını açıklamıştı. Eylem Tok ve oğlunun yargılanma sürecinin başlaması Taktaş gibi diğer mağdur ailelere de umut olacaktır diye düşünüyorum. Bu açıdan yüreği yanmış bir anne olan Ayhan Taktaş'ın adalet mücadelesinin başarıya ulaşacağına inanıyorum. Nasıl ki Eylem Tok ve oğlu Amerika'da yakalanıp hakim karşısına çıktı, Taktaş'ın sevgilisi de benzer şekilde er ya da geç hakim karşısına çıkacak...