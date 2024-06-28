TUBA KALÇIK

CHP'li belediyeler tiyatrolardan ne istiyor anlamış değilim. CHP'li Tarsus Belediyesi'nde yaşanan tiyatro rezaleti hala gündemdeyken yeni bir skandal daha yaşandı. Bu sefer yer Bursa Nilüfer Belediyesi. CHP'li Belediye Başkanı Şadi Özdemir seçildikten sonra ilk müdahaleyi Nilüfer Kent Tiyatrosu'na yaptı. NKT gerçekten çok başarılı, alanında çok değerli ödüller almış bir tiyatro. Böyle iyi giden bir tiyatroya Özdemir neyin müdahalesini yapıyor gerçekten anlamak mümkün değil. NKT'nin Genel Yayın Yönetmeni olan Murat Daltaban'ı görevden alıp, Daltaban ve ekibi tarafından güzel işleyen bir sisteme çomak sokmak da neyin nesi...

Başkan Özdemir umursamıyor ama Murat Daltaban ve NKT'nin Genel Yapım Yönetmeni olan eşi Özlem Daltaban, sosyal medyadan geçtiğimiz günlerde bu durumu kamuoyu ile paylaştı... Ben de bu vesile ile Murat Daltaban ile konuştum.







'TİYATRO SİYASET ÜSTÜDÜR'

"Bana yapılan haksızlıktan öte tiyatromuza ve sanata yapılan büyük bir haksızlık var" diyen usta sanatçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Yönetmeliğe göre görev süresine ve Genel Sanat Yönetmeni değişimine tiyatronun yürütme kurulu karar vermesi gerekirken, Sayın Başkan 'Biz farklı kadrolarla çalışmayı istiyoruz' diyerek NKT'deki Genel Sanat Yönetmenliğime son verildi. Biz tiyatromuzu ulusal alanda çok güzel bir yere taşıdık. Ben ve ekibim bunun için büyük bir çaba verdik. Güzel oyunlar ve projeler yaparak, ülke çapında tanınır hale getirdiğimiz tiyatromuzun işleyen sistemini bozmaya çalışmak her şeyden önce tiyatromuza ve seyircilerimize büyük bir haksızlıktır. Görevime son verildiği için değil üzüntüm, burada kişisel durumu aşan bir şey var. Benim üzüntüm tiyatromuza layık görülen muamele. Tiyatroların geleceği siyasilerin iki dudağı arasında olamaz. Ama ne yazık ki Nilüfer Belediye Başkanı'nın kararıyla tiyatromuzun işleyen sistemi durduruldu. Tiyatro siyaset üstüdür. Partiler üstü bir alandır. Ama ne yazık ki yerel yönetimlerde idareciler bu bakış açısıyla hareket etmiyor. Tiyatroda yine yönetmeliğe aykırı şekilde müdür atandı. Atandı diyorum çünkü yönetmeliğimizde tiyatro müdürünü sanatçılar ve müdürlük çalışanları oy kullanarak seçiyordu. Ekonomik bahanelerle tiyatroda yaşanan bu olayı açıklayamazsınız. Bize söylenen tek açıklama farklı kadrolarla çalışmak istedikleri oldu. Mevcut yönetmelikle bu kararın tiyatronun yürütme kurulunda netleşmesi gerekirdi. Şimdi de duyuyorum ki tiyatronun sanatçılarını dahil etmeden yeni yönetmelik hazırlanıyormuş. NKT'nin sanatsal yapısı ve geleceği için endişeliyim. Bu kadar iyi bir noktaya getirdiğimiz tiyatromuz bu politikayla yokuş aşağı gidecek diye düşünüyorum. Ne biz ne de seyircimiz tiyatromuza yapılan bu müdahaleyi hak etmiyoruz. Benim mücadelem bu zihniyetle. Sonuna kadar da tiyatro sanatını, saygınlığını ve kurumsal yapısını korumak için mücadele edeceğiz. Bu arada uzun süren bir sessizliğin ardından, yönetimle yakın zamanda bir görüşme oldu ancak aynı noktadayız. Değişen bir şey yok."