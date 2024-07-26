TUBA KALÇIK

Bodrum'daki pahalılık tartışması yaza damgasını vurmuş vaziyette. Türkiye'nin en zengin kesiminden orta gelirlisine kadar herkes Bodrum'daki fiyatlardan şikayetçi. Rotayı Bodrum yerine Yunanistan'a kıranların sayısı da geçen seneye göre bir hayli artmış vaziyette. Geçtiğimiz yıllarda turizmin göz bebeği Bodrum'da adeta ünlüler geçidi yaşanırken bu sene çok sönük.







Zaten gidenler de pahalılıktan şikayetçi. Bazı işletmeler indirim uygulamaya başlamış olsa da yerli turist küsmüş durumda. Sadece yerli turist de değil yabancı turistler de eskisi gibi rağbet göstermiyor. Böyle güzelim bir yerin marka değeri ancak bu kadar baltalanır. Sezonda kazanacağız diye fiyatları uçurursan, elindeki potansiyel turistten de olursun.









Geçen gün Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nazlıoğlu, Bodrum'un sosyal medyada pahalı olarak lanse edildiğinden şikayet etmiş. Ünlü sanatçılar ve fenomenlerden de Bodrum'a zarar verecek paylaşımlardan kaçınmalarını istemiş. Yani neresinden tutsan elinde kalır? Bodrum ucuz da insanlar mı pahalı diye lanse ediyor? Düşünün fiyatlar o kadar uçuk hale gelmiş ki, Türkiye ortalamasının çok üstünde para kazanan sanatçılar, fenomenler bile bu durumdan şikayetçi... Yani tüm sorumluluğu ünlü isimlere ya da başkalarına yükleyip, işin içinden kimse sıyrılmaya kalkmasın... Hatayı hep başkalarında arayarak bir çözüm bulunamaz. Şapkanızı önünüze alıp düşünme vakti...

Bodrum'da böyle fiyat politikası devam ederse, esnaf önümüzdeki sene, bu seneyi de arar hale gelir. Umarım bu yazdan gereken dersleri çıkarırlar.







'CUMHURBAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN'

Sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybeden Mahra'nın annesinin komisyonda yaşadıklarına hepimiz şahit olmuştuk. Acılı bir annenin feryadına kulak tıkayarak, saldırgan bir tutum sergileyen vekillere ne desek az. Derya Pınar yaşadıklarını bu hafta başı Günaydın'da çok samimi açıklamalarla anlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başıboş köpek mağduru ailelere yönelik konuşmasında Derya Pınar'a da değindi. Ben de Derya Pınar'ı arayarak neler hissettiğini sordum. "Benimle ilgili sözleri için Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" diyen Pınar, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne kadar kimsenin çözmeye cesaret edemediği sokak hayvanları sorununu Cumhurbaşkanı Erdoğan çözme iradesi gösterdi. Milletin sesine kulak verdi. Cumhur İttifakı'nın başıboş köpek sorununu çözeceğine inancım tam."