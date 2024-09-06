TUBA KALÇIK

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Ahu Tuğba'yı kaybettik. Sinemamızın ikonlarından biriydi. Ardında onlarca film bıraktı. Kendisinin ani ölümü karşısında büyük üzüntü yaşadık... Bir döneme damgasını vurmuş bir kadın oyuncuydu. Allah rahmet eylesin. Amerika'da vefat ettiği için, cenazesine dair net bir tarih henüz yok. Kızı, kıymetlisi Anjelik Calvin, çarşamba günü annesini kaybediş süreci ve duygularını Günaydın okuyucularıyla paylaştı. Gerçekten çok samimi açıklamalar yaptı. Ancak röportaj sonrası Nuri Alço, sosyal medyasından benim röportajımı yalanlamaya çalışan bir paylaşımda bulundu.







Nuri Alço'ya öncelikle şunu söylemek isterim, ben röportajımın arkasındayım. Bir gazeteci röportaj yaparken ses kaydı alır. Bende hepsi mevcut. Başka bir şey daha var Nuri Alço; siz Ahu Tuğba'nın ölümünün ardından neredeyse her gün basına açıklamada bulunuyorsunuz. Son örnek de, Ahu Tuğba'nın banka hesabında ne kadar parası olduğunu paylaşmanız oldu. Bir gazeteye verdiğiniz söyleşide aynen şu ifadeleri kullanmışsınız: "Parası yok Türkiye'ye gelmesi için yardım yaptılar' deniyor. Tamamen yalan. Ahu'nun buradaki gayrimenkullerini ben biliyorum. Sırf ABD'deki bankada 27 bin doları vardı."

Hadi bu açıklamanızı da yalanlayın. Hayatını kaybetmiş bir insanın banka hesabı gibi mahrem bilgilerini nasıl kamuoyuyla paylaşırsınız? İnanılır gibi değil gerçekten.







'ANNEMİN PARASINI BEN BİLMİYORUM NURİ ALÇO NASIL BİLİR!'

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, bu yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

"Annem yaşasaydı ve banka hesabının böyle basınla paylaşıldığını bilseydi hem çok üzülür hem de çok kızardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde karı-koca bile birbirlerinin resmi mektuplarını açamıyor. Dava açılıyor böyle durumda, 2 yıl hapis cezası var. Ben annemin bankada ne kadar parası var bilmiyorum. Nuri Alço nasıl biliyor? Annemle ilgili kimsenin açıklamasına itibar etmeyin. Acısını yaşayan, annemin ölü bedeniyle karşılaşan benim. Belki kötü niyetli yapmadı ama eğer annemin dostuysa zaten neden annemin hesabındaki parayı açıklıyor. Gerçekten çok üzgünüm ve kızgınım. Annemin hesabındaki parayı ABD'de benim almam mümkün değil. Kızı olarak ben cenazeyi ödesem, diğer ödemeleri yapamam. Çünkü 2 senedir çalışmıyorum. Yoksa başka ödemelerde sarsılırım. Ben Kovid döneminde, kasırgada evimizi kaybettiğimizden sonra çalışamadım. Çünkü yeni tanıştığımız evle emniyet arasında 4 saat üzerinde mesafe vardı. Bu yüzden polisliğe devam edemedim. Düzey olarak tehlikeli bulduğum için başka birime geçmek istemedim. O yüzden büyüklerimden yardım istedim. Yaşadığım acıyı ben bilirim. Biz seninle dertleştik. Sen de bunu yazdın. Annemin ölüm haberlerinde bu kadar öne çıkmasını anlamak mümkün değil. Zaten bir dost, acısı bu kadar tazeyken basına bu kadar konuşmaz."