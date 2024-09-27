TUBA KALÇIK

Biliyorsunuz, Duygu Nebioğlu'nun babası Metin Akpınar ile hukuk mücadelesi devam ediyor. 17 Ekim'de, Akpınar'a açtığı maddi ve manevi tazminat davasının duruşması var. Ben de bu süreci konuşmak üzere Nebioğlu'nu aradım...

"Akpınar'a basın açıklamasında tek gecelik ilişkimdi, çocuklarım olduğunu bilmiyorum dediği için bu davayı açtım" diyen Nebioğlu sözlerine şöyle devam etti:









'BOZACININ ŞAHİDİ ŞIRACI'

"Yıllarca babam tarafından manipülasyona uğradım, kandırıldım, mobbinge maruz kaldım. İlk günden beri babam bizim varlığımızdan haberdardı. Yetiştirme yurduna verilme sürecimizi bile babamın organize ettiğini düşünüyorum. Babam o dönem bazı şeyleri örtbas etmiş olabilir ama gerçekler ortaya çıktı. Bundan sonra da örtemez hiçbir şeyi. Bu da yetmezmiş gibi bizi tüm ülke önünde yaptığı basın açıklamasıyla küçük düşürmeye çalıştı. Babam sürekli farklı senaryolar üreterek, olayları kurgulayarak manipüle etmeye çalıştı. Hâlâ da devam ediyor bunlara. Bu yaptıkları onun yanına kâr kalsın istemiyorum. Bundan dolayı da babama 10 milyon TL'lik dava açtım. Davada annemle uzun zaman birliktelik yaşadığı ve bizden haberi olduğuna dair çok sağlam şahitlerim var. Bana sosyal medya üzerinden çok önemli bilgiler de geliyor. O döneme dair çok önemli bilgiler topladım. Size şimdi çok şaşıracağınız bir bilgi vermek isterim. Uğur Dündar da mahkemeye dilekçe vermiş, Metin Akpınar'ın lehine tanıklık etmek için. Uğur Dündar annemi hayatında hiç görmediğini, tanımadığı söylüyor ama aynı zamanda babamla davamıza dilekçe vererek tanık olmak istiyor. Tam bozacının şahidi şıracı durumu var.









Babam tüm ülkeye yalan söyledi, bizimle ilgili. Buna tanıklık edecek kişilerden biri de Uğur Dündar."

Duygu Nebioğlu'na "Sizce neden Uğur Dündar davada tanıklık etmek istedi?" diye sorduğumda ise şunları söyledi: "Ben de ismini duyunca şoke oldum. Uğur Dündar'ın ablamla devam eden davası başka bir konu, benim babamla davam ayrı. Dündar'ın mutlaka kafasında bir planı vardır. Yoksa neden davaya tanıklık etmek istesin. Zaten babamla nasıl bir ilişkisi var anlamış değilim. Babama ben zamanında Dilara Abla'mın Uğur Dündar'ın kızı olduğunu' söylemiştim. Babam zaten o günden sonra Dündar ile bir araya gelmedi diye hatırlıyorum. Uğur Dündar dava basına yansıyınca ablamı aramıştı. O zaman ablama 'Duygu benimle çok uğraşıyor. Söyle Duygu'ya benimle uğraşmasın, Metin'le uğraşsın' demiş. Uğur Dündar ile ben uğraşmıyorum, o benimle uğraşıyor. Benim davamla Dündar'ın ne alakası var. Dündar aklınca benden intikam almak istiyor. Duruşmaya tanıklık etmeye gidince basındaki arkadaşlar sorsun lütfen neden tanıklık ediyorsunuz diye. Dilara ablamın Uğur Dündar'ın kızı olduğunu düşünüyorum. Ablamın Dündar ile 16 Ekim'de davası var. Ben bu süreçte yeniden babalık testi yapılacağını düşünüyorum. Uğur Dündar ile annemin ilişkisi olduğuna dair bana hâlâ sosyal medyadan bilgiler geliyor."



'BABAM BANA MOBBİNG YAPTI'

"Babanla görüşüyor musun?" diye sorduğumda ise Nebioğlu şunları söyledi:

"Hayır, babamla görüşmüyoruz. Babamın benimle ilgili ne düşündüğünü mahkemeye verdiği dilekçelerle anlıyorum. Babamın sistematik şekilde uyguladığı mobbingi affetmiyorum, beni çok yıprattı bu süreç. Çok zor zamanlardan geçtim onun yüzünden. Ben bu davamı da kazanacağımı düşünüyorum. Babamın hukuk önünde bana yaşattıklarının bedelini ödeyeceğine inanıyorum.'