TUBA KALÇIK

Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te eviyle ilgili tartışmalar sürüyor. Gökbakar'ın Marmaris'teki evinin olduğu bölge 2021'deki orman yangından sonra SİT alanı ilan edilmişti. Bundan dolayı evinin yapı kayıt belgesi iptal edilen komedyen, geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklamada bulunmuştu. Açıklamasında, Gökbakar hukuki sürecin devam ettiğini belirtmişti. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı kayıt belgesinin iptali ile ilgili açılan davalarda herhangi bir yürütmeyi durdurma kararı olmadığını belirtmiş ve 6 Eylül'de Marmaris Belediyesi'ne yıkım için gerekli adımların atılması yönünde son kez uyarıda bulunmuştu.







Ben de gündemden düşmeyen bu konuyu Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile konuştum:

"2022 yılında Şahan Gökbakar'ın da evinin olduğu bölge SİT alanı ilan edildi. Ekip arkadaşlarımız geçen hafta Gökbakar'ın evine gitti ama içeri giremedi. Dün de ekiplerimiz gitti ve evi mühürledik. Kanun herkes için aynı şekilde uygulanır. Ahmet'in evi, Şahan'ın evi diye ayrım yapılmadan kimin evinin yıkılması gerekiyorsa, yıkılacaktır. Biz belediye olarak kanun, prosedür ne gerekiyorsa onu yapacağız."