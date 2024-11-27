TUBA KALÇIK

Şu sıralar etrafımdaki herkes aynı şeyi konuşuyor! Uğur Dündar'a açılan babalık davasını… Biliyorsunuz hafta başı Dilara Gülatan'la bir röportaj yaptım. Kendisine Uğur Dündar'a açtığı babalık davasının son durumunu, bu süreç boyunca yaşadıklarını sordum. O da tüm samimiyetiyle yaşanan süreci anlattı.

Ancak röportajın ardından Dündar, hem bu konuyla ilgili haber yapanları hem de tek amacı biyolojik babasını bulup huzura ermek olmak Dilara Gülatan'ı ve annesini hedef aldı.

Gülatan'ın tek suçu; annesi Suphiye Oran'ın "Senin baban Uğur Dündar" sözleri üzerine usta gazeteciden DNA testi istemekti… Dündar ise kalkıp sosyal medya hesabından Dilara'yı ve annesini hedef alan suçlamalarda bulundu. Hem de bunu Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaptı.









Uğur Dündar; amacı sadece babasını ve adaleti arayan bir genç kadına üstten bakan, aşağılayan, iğneleyici uslübu bırakıp bir an evvel bazı sorulara yanıt vermesi gerekiyor...

Uğur Dündar, ikinci DNA testinden neden kaçıyor? Kendine güvenen biri "Gerekirse bu testi üçüncü, hatta dördüncü kez yapalım ama sonuç değişmeyecek!" demez mi?

Dündar, ikinci bir teste girerek davayı sonuçlandırmak yerine, neden Koç Üniversitesi'nden 5 akademisyenle karşı tarafın tezlerini çürütmeye çalışarak, davayı çıkmaza sokmayı tercih ediyor?









Dündar, "Her koridoru kamera ile görüntülenen devlet hastanesinde kan ve saç örneğim alındı" diyor. Ama Dilara Gülatan'ın "Yanında benim avukatımın da bulunması gerekiyordu, bu bir Adli Tıp kuralıdır" sözlerine neden cevap veremiyor?

"Benim de mağduriyet yaşayan ailem ve çocuklarım var" diyerek duygu sömürüsü yapan Uğur Dündar, yıllardır babasını arayan genç bir kadının yaşadığı mağduriyeti ve acıyı niçin görmezden geliyor?









Dündar, açıklamasında "Kader vurmuş, bir de ben vurmayayım dedim ve alttan aldım" sözleriyle genç bir insan olan Diyara Gülatan için neden üstten bakan bir üslup kullanıyor?

Dilala Gülatan'ın annesi Suphiye Orancı için neden "Onun hakkındaki yüz kızartıcı belgeleri görünce içinizden tükürme duygusu geçecek" sözleri, 81 yaşındaki bir adama yakışıyor mu?









HEDEF ŞAŞIRTIYOR

Bu arada Dündar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ilginç bir detay vardı. Dündar, "…Adli Tıp Kurumu'nun değerli uzmanları itibarsızlaştırma, kararlarına saygı duyulan güveni sarsma ve şaibe altında bırakma kampanyası başlattılar…. (Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın suç duyurusundu bulunması gerekiyor)" diyordu. Yani Dündar, işin içine Adli Tıp Kurumu'nu da katıyor, onlardan da kendisini destekleyen bir açıklama bekliyor.

Dilara'nın röportajda da söylediği gibi bazen testlerde gerçek sonuç hemen çıkmıyor. İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak buna bir örnek. İlk testte sonuç negatif çıkmıştı ama ikinci testte ikilinin baba-kız olduğu ortaya çıktı.

Yani kimse Adli Tıp Kurumu'nu hedef almıyor. Sadece testin usüle uygun yapılmadığı söylenip ikinci bir test talep ediliyor. Zaten aynı sonuç elde edilirse konu kapanacak. Uğur Dündar ikinci test için ayak diretmek yerine isteneni yapsa konu sonsuza kadar kapacak.