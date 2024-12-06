TUBA KALÇIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hazırladığı sosyal medya raporu birçok gerçeği gözler önüne serdi. Çocukların sosyal medya ortamından nasıl olumsuz etkilendikleri ayrıntılarıyla ele alınmış raporda. Çocukların eğitim hayatından aile yaşamlarına bağımlılıklardan psikolojik rahatsızlıklara varana kadar bir açıdan olumsuz bir etki söz konusu. Özellikle son yıllarda, başta Tik Tok olmak üzere birçok sosyal medya platformunda gençlerimizi çok kötü etkileyen bir ortam olduğunu yazdık. Hatırlarsanız sosyal medyanın geldiği bu noktaya isyan eden anne-babalar da oldu. Mesela Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul kızlarının sosyal medya üzerinden madde bağımlılığına sürüklendiğini söyleyerek, yardım istemişlerdi. Durum bu kadar ciddi... Bakanlığın hazırladığı rapor da zaten bu acı tabloyu ortaya koyuyor. 16 yaş altına sosyal medya yasağı gelmesi gündemde. Umarım gelir. Avusturya 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren ilk ülke oldu. Türkiye'de benzer bir adım atmalı. Gençlerimizin ruhsal ve fiziksel açıdan yitip gitmesine engel olmak için ne gerekiyorsa yapılmalı.









Bakanlığın raporunda Türkiye'de günlük sosyal medya kullanımı süresinin dünya ortalamasının üzerinde olması da benim dikkatimi çeken bir diğer nokta oldu. Türkiye'nin yüzde 87'si sosyal medya kullanıyor.

Aslında bu veri bile sosyal medyanın toplumsal alanda ne kadar etkili bir araç haline geldiğini gösteriyor. Böyle etkili bir iletişim aracının denetimsiz bırakılması topluma çok büyük zarar verir. Yani, kimse sosyal medyaya kullanım açısından yaş sınırı gelmesine veya denetimlerin sıkılaştırılmasına 'özgürlük' kisvesi altında karşı çıkmasın. Toplumun yararını gözetmek ve çocukları bu ortamdan korumak için yaş sınırının gelmesi ve denetimin sıkılaşması gerekiyor. Aksi takdirde, freni patlamış kamyon gibi sosyal medya toplumu yokuş aşağıya götürecek...









SEN NASIL BİR ANNESİN?

Sosyal medyada yaşanan skandallar sayesinde her gün biraz daha şaşırır, utanır olduk. Bu sefer ki kan donduran türden. N.K. adlı bir kadın, velayetini aldığı oğlunu emzirirken çektiği fotoğrafları sosyal medyadan para karşılığında satmış. Düşünün, anne demeye dilim bile varmıyor ama nasıl bir anne bebeğini kullanarak böyle bir rezillik yapar. Aklım almıyor. Sosyal medya ortamı o kadar leş hale geldi ki böyle tipler yüzünden. 5 bin TL uğruna bebeğini de bedenini de kullanıyor. Sosyal medya hesabını da oğlu adına açmış üstelik. Çocuğunun adını kullanarak yapıyor bu ahlaksızlığı. Utanmaz kadın. Babanın şikayeti üzerine mahkeme velayeti babaya vermiş. Neyse ki böyle rezil bir insanın himayesinde büyümekten kurtulmuş bebek. Çocuklarımızı korumak için sosyal medyaya düzenleme getireceğiz de, peki böyle insanlardan korumak için ne yapacağız?