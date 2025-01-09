TUBA KALÇIK

Ferdi Tayfur’un yeğeni ve menajeri Şirin Gözalıcı, dayısı ile kızı Tuğçe Tayfur arasında yaşananlarla ilgili olarak “Dayım, Tuğçe’nin sansasyonel özel hayatından dolayı Tayfur soyadını ticari olarak kullanmasını istemiyordu. Şarkılarını söylemesini de yasakladı. Kimse kendi PR’ı için benim adımı kullanmasın. Ben dayımın yasını tutmakla meşgulüm” dedi

Ferdi Tayfur'un vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Günlerdir gündemden düşmeyen haberlerin odak noktası Tayfur'un yeğeni ve menajeri Şirin Gözalıcı oldu. Ünlü sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ile arasında geçen olumsuzluklardan o sorumlu tutuldu. Bu yaşananların ardından ben de Şirin Gözalıcı'ya ulaştım. "İlk ve son kez konuşuyorum" diyen Gözalıcı, hakkındaki iddialara GÜNAYDIN aracılığıyla cevap verdi:

"Son kez size konuşuyorum, bir daha da bu konuya dair açıklama yapmayacağım. Dayımın vefatından sonra yaşananlarla ilgili hedef gösteriliyorum. Bana ve aileme ağır hakaretler ediliyor. Tuğçe ile dayımın arasına ben girmişim gibi gösteriliyor. Kimse baba ile kızı arasına giremez.

Ben Tuğçe ile hiçbir zaman polemiğe girmedim. Sosyal medyadan bana defalarca suçlayıcı ifadede bulunmasına rağmen cevap vermedim. Dayım, Tuğçe'nin sansasyonel özel hayatından dolayı Tayfur soyadını ticari olarak kullanmasını istemiyordu. Hatta şarkılarını ne yaşarken ne de öldükten sonra söylemesini de yasakladı. Dayım Tuğçe'ye soyadını kullanmasın diye dava açtı diye ben suçlanıyorum. Sanki ben dava açtırmışım gibi bir algı yaratılıyor. Asla böyle bir şey yok. Dayım kendi isteğiyle açtı davayı. Dayımın zaten yasal mirasçısı da değilim. Dayımın parası pulunda gözüm yok. Maddi olarak zaten varlıklı bir insanım. Kimse kendi PR'ı için benim adımı kullanmasın. Ben gönüllü olarak dayımın hep yanındaydım. Yıllardır dayım yeğenleriyle birlikte Marmaris'te yaşıyordu. Şimdi de dayımın yasını tutuyorum. İnsanlara üzüldüm ne kadar acı demek ki dayı veya amca gibi hisleri ve bağları hiç yaşamamışlar."



DAYIMIN ŞARKILARI TUĞÇE'YE YASAK

Şirin Gözalacı; "Dayım, Tuğçe'nin sansasyonel özel hayatından dolayı Tayfur soyadını ticari olarak kullanmasını istemiyordu. Bu yüzden onun kendi şarkılarını okumasını yasakladı" dedi.