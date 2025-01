Ferdi Tayfur'un cenazesinde kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Nilüfer Gözalıcı arasında gerginlik yaşandı. Gözalıcı, Tuğçe'ye "Sen buraya gelemezsin" diye bağırdı. Tayfur'un eski eşi Necla Nazır, yaşananlarla ilgili GÜNAYDIN'a konuştu: "Cenazede bize yapılan saygısızlığı herkes gördü. Etten duvar ördüler Ferdi Tayfur ile kızımın arasına. Babası ile küs ölmedi Tuğçe. Gasilhanede babasının yüzünü gördü. Tuğçe'yi bilerek linç ettirmeye çalışıyorlar"

15 Aralık'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği tedavisi için hastaneye kaldıran, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin babası Ferdi Tayfur, önceki gün on binlerce hayranının katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.







Törende Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır, hayranlarının hakaretlerine maruz kalarak oradan ayrılmak zorunda kaldı. Öte yandan kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Nilüfer Gözalıcı arasında tartışma yaşandı. Sanatçının son anlarına kadar yanında olan yeğeni, Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına tepki gösterdi. "O buraya gelmeyecek' diye bağıran Gözalıcı'ya Tuğçe Tayfur küfür ederek karşılık verdi.







Necla Nazır, Tayfur'un cenaze töreninde yaşanan gerilimli anlarla ilgili şunları söyledi:

"Biz Ferdi Tayfur için son görevimizi yerine getirdik. Cenazede bize yapılan saygısızlığı herkes gördü. Saygısızlığı yapan Nilüfer Gözalıcı. Ferdi Bey'in yeğeni ve oğlu Timur'un da eski eşidir. Kendisi tabuta vura vura hareket yağdırdı. Dayısına ne saygısı ne de sevgisi var. Öyle olsa tabutunun başında bunu yapmazdı. İsteseydik polis eşliğinde de törene gidebilirdik. Ferdi Tayfur'a saygımızdan dolayı gitmedik. Etten duvar ördüler Ferdi Tayfur ile kızımın arasına. Babası ile küs ölmedi Tuğçe. Gasilhanede Tuğçe babasının yüzünü gördü. Onlar et ile tırnak... Evlat ile baba arasına kimse giremez. Bilerek linç ettirmeye çalışıyorlar kızımı. Ama cenazede herkes gördü. Allah'ın huzurunda bizim vicdanımız rahat. Kızım babasının ölüm haberini aldıktan sonra sakinleştirici ile ayakta duruyor. Sürekli doktor kontrolünde. Buna rağmen son görevini yerine getirdi. Onların nasıl insanlar olduğunu biz biliyorduk, şimdi tüm Türkiye gördü."







MUHAMMET AYDIN: 'EŞİM ÜÇ GÜNDÜR PERİŞAN'

Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın şunları söyledi:

"Eşime ve Necla anneme büyük saygısızlık yapıldı. Çok üzgünüm. Eşim üç gündür perişan. Hamile olduğu için sürekli doktor kontrolünde. Ferdi Bey ile keşke basına yansıyan olayları yaşamasaydık. Ama ben eşimin ve kızımın hakkını korumak için yaptım her şeyi. Ferdi Tayfur bu ülkenin en kıymetli sanatçılarından biri. Benim de eşimin babasıdır. Allah rahmet eylesin."







FERDİ BABA'NIN SON FOTOĞRAFI

Ustanın ölümünün ardından son tatil fotoğrafları da ortaya çıktı. Fotoğraflarda 14 yıldır Marmaris'te yaşayan Tayfur'un, zodyak bot sürerken çekilmiş görüntüleri yer alıyor. Ekim ayında deniz turuna çıkan Tayfur, dümenin başına geçerek koyları dolaşmış. Uzun süredir Marmaris'te yaşayan ve beldeyi çok sevdiğini her fırsatta dile giren sanatçı, "Burası benim cennet evim" demişti. Yeğeni Şirin Gözalıcı da Tayfur'un ölümü sonrası "Dayım Marmaris'teki evinde bizimle birlikte yılbaşına girmek istiyordu. Yılbaşında hastaneden çıkar diye düşünüyorduk ama kan değerleri beklenmedik şekilde düşünce hastaneden çıkamadı. Kendisini kaybetmenin büyük acısını yaşıyoruz" demişti.