TUBA KALÇIK

Türkiye bir haftadır Özcan Deniz'in ailesinde yaşanan gerilimi konuşuyor. Aile üyeleri medya önünde birbirleri hakkında ciddi iddialarda bulundu. Deniz'in annesinin gelinini dövdüğünden tutun da Deniz'in annesini evden kovduğuna kadar bir sürü suçlama havada uçuştu. Kadriye Deniz'in televizyonda oğlu ve gelini hakkında yaptığı açıklama sonrası Özcan Deniz'in hastaneye kaldırılması ise son nokta oldu. Öncelikle Özcan Deniz'e geçmiş olsun. Umarım sağlığına bir an önce kavuşur.

Deniz'in ailesi yaşanan bu gerilimi nasıl atlatacak orasını bilmiyorum ama her şeyin basın önünde yaşanması gerçekten çok üzücü. Özcan Deniz dönem dönem ailesiyle ilgili sorunlarla gündeme geliyordu ama hiç bu kadar her şey ortaya dökülmemişti. Kol kırılır yen içinde kalır sözünün aksine ailede kılıçlar herkesin gözünün önünde çekilmiş vaziyette.

Tam bu gerilim yaşanırken, eski eş Feyza Aktan'ın 2018 yılında o dönemde evli olduğu Özcan Deniz tarafından darp edildiği iddiasını gündeme taşıdım. Aktan'ın kolunda yüzünde darp izlerinin olduğu fotoğraflar ilk defa ortaya çıktı. Özel bir hastaneden darp raporunun da alındığı iddiasını da aynı haberde paylaştım. Aktan bu iddiaları "Özcan Deniz'den şiddet görmedim" diyerek reddetti.

Eğer bu iddialar doğru değilse Aktan'a bazı sorular sormak istiyorum. Madem Özcan Deniz sana şiddet uygulamadı o zaman eski eşin hakkında neden 'zincirleme şekilde kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından şikayetçi oldun? Mahkemeye neden "Özcan Deniz beni birçok kez dövdü" diye dilekçe sundun? Aynı dilekçede neden haberimde de yer verdiğim gibi "2018'de Özcan Deniz beni dövdü, 2019 yılında da kız kardeşimin yanında beni darp etti" diyerek tarih ve yer bilgisi de vererek şiddet uyguladığını belirttin? Eğer verdiğin bu bilgiler doğru değilse o zaman adli makamları neden gerçek dışı beyanlarınla meşgul ediyorsun? Yok, eğer doğruysa şimdi neden Özcan Deniz bana şiddet uygulamadı diye açıklama yapıyorsun? Bu soruların cevaplarını kamuoyuyla paylaşmanı bekliyorum.



BEN BU KIZLAR GİBİ DEĞİLİM

A Para ekranlarında Funda Karayel'in sunduğu 'Yıldızlı Sohbetler' programına bu hafta Şeyma Subaşı konuk oldu. Subaşı'nın programda yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Funda Karayel'in de hakkını yemeyelim, çok güzel sorular sordu Subaşı'na. Benim programda en dikkatimi çeken açıklaması "Hata yaptıysam, yaptırıldım. Hata her insan yapar. Öğreniyorum" sözleri oldu. Biliyorsunuz, Şeyma Subaşı'nı çok defa eleştirdim. Hatta gençlere kötü örnek olduğunu dile getirdim. Subaşı'nın da geçmişte yaptıklarından dolayı pişmanlık duyması ve bunları hata olarak nitelendirmesi bu açıdan önemli. Ancak ne kadar samimi işte orası tartışılır? Neden mi? "Ben bu kızlar gibi değildim" diyerek yeni nesil influencerların lüks yaşamlarını sosyal medyada paylaşmasını eleştiren Subaşı, geçmişteki paylaşımlarını unutmuşa benziyor. Zira kendisi birçok defa yatlardan, özel uçaklardan paylaşım yaparak sosyal medyada gündem olmuş bir isim. Sosyal medya kullanıcıları da bu paylaşımları yeniden gündeme getirerek Subaşı'nı eleştirdi. Haksızlar mı? Belki de Subaşı'nın eleştirdiği yeni nesil influencerlar kendisine özeniyorlardır. Bir de bu açıdan bakmak lazım...