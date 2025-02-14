TUBA KALÇIK

Hatırlarsınız, 1 Mart 2024'te Timur Cihantimur, ehliyetsiz araba kullanması sonucu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu. Anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur olay sonrası Amerika'ya kaçmıştı. Medyanın da uzun süre gündeminde yer alan bu olay sonrası Amerika'da görülen davada Tok'a ve Cihantimur'a Türkiye'ye iade kararı çıktı. Cihantimur'un Amerikan vatandaşı olmasına rağmen iade kararı çıkmasını çok önemli buluyorum. Başka ülkenin vatandaşı olmak, Türkiye'de suç işleme özgürlüğünü kimseye vermez.

İade kararı da bunun en somut örneği oldu. Cihantimur'un Amerika'ya kaçmasından kısa bir süre sonra ünlü sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın Amerika'da şüpheli ölümü medyada geniş yer almıştı. Taktaş'ın acılı annesi ile söyleşi yaptığımda kızının ölümünden erkek arkadaşını sorumlu tutmuştu. Amerikan vatandaşı olan A.C.F'ye yönelik Taktaş'ın ailesi de yakalama ve Türkiye'ye iade kararı için hukuki süreci başlatmıştı. Ailenin avukatı Fethi Öksüz'e Cihantimur'un iade kararının kendi dava sürecini nasıl etkileyeceğini sordum. Cihantimur'un iade kararını çok önemli bulduğunu söyleyen Öksüz sözlerine şöyle devam etti:

"Timur Cihantimur hakkında verilen Türkiye'ye iade kararı pek tabii ki müvekkilim Yağmur Taktaş'ın cinayet dosyası için emsal bir karar oluşturacaktır. Bu açıdan bizim için çok önemli bir gelişme. Zira Yağmur Taktaş dosyasında şüpheli şahıs Amerika vatandaşı ve ilerleyen aşamalarda şüphelinin Türkiye'ye iadesi hususunda muhakkak hem biz hem Türkiye Cumhuriyeti adli makamları resmi başvuruda bulunacaktır. Adil ve etkin bir şekilde yargılamaların gerçekleşebilmesi ve somut anlamda adaletin sağlıklı olarak tecelli edebilmesi için suçluların iade prosedürlerinin Timur Cihantimur dosyasındaki gibi müspet neticelendirilmesi çok önemli. Bu durum aynı zamanda suçluların kaçacak yerlerinin olmadığı düşüncesini zihinlere aşılayacak ve kişilerin suç işleme motivasyonlarını menfi olarak etkileyecektir."



SULAR DURULMAYACAĞA BENZİYOR

Önce Ferdi Tayfur'un ailesinde yaşanan kavga medyanın gündemindeydi şimdi de Özcan Deniz'in ailesi gündemde. Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından Ferdi Tayfur'un cenazesinde aile üyeleri arasında başlayan tartışma, vasiyetin açıklanmasıyla birlikte daha da büyüdü. Düşünün aile üyeleri birlikte Tayfur'un 40. gün mevlidini bile birlikte yapamadılar.

Ayrı camilerde mevlit yaptılar. Medyanın günlerdir konuştuğu bu tartışma devam ederken Özcan Deniz'in aile kavgası patlak verdi. Geçtiğimiz gün abi Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz hakkında Günaydın'a şok eden açıklamalarda bulundu. Abi Deniz'in kardeşine yönelik annesini evden kovduğu, kız kardeşini dövdüğü iddiası herkesi şaşırttı. Yaşananlar tam olarak dışı seni yakar, içi beni dedikleri cinsten.

Dışarıdan ne kadar pırıltılı bir hayat varmış gibi görünse de kendi içinde ne trajediler yaşanıyor. Parçalanmış aile görüntüsü veren Deniz ailesindeki bu kavga daha ne kadar devam eder bilinmez ama tıpkı Tayfur ailesinde olduğu gibi mevzu para olunca sular kolay kolay durulmayacağa benziyor...