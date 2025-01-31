TUBA KALÇIK

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen geçtiğimiz günlerde tam bir zorbalık örneği sergiledi. Aslında zorbalık kelimesi hafif kalır yaptıklarının yanında ama neyse... Gece eğlenmeye gittiği mekandan çıkışta basın görüntü çekmek istiyor... Osimhen de yanındaki saz arkadaşlarıyla birlikte "Vay sen misin beni çekmek isteyen" diyerek 10 arkadaşıyla 4 tane basın mensubuna saldırıyor. Yani 10 kişiye karşı 4 kişi... Sonrasında da fotoğrafları, görüntüleri zorla sildiriyor...

Sen dünyanın sayılı futbolcularından biri olacaksın, birçok önemli kulüpte oynayacaksın ama kamusal alanda senin fotoğrafını çekmek isteyen basına zorbalık yapacaksın. Yok böyle bir şey! Dünyanın her yerinde kamusal alanda 'ünlü isimlerin' fotoğrafı çekiliyor. Kimse seni evinin bahçesinde çekmeye çalışmıyor. Kamusal alan- özel alan ayrımını bile yapamıyorsan vah senin haline... Sen bu rezilliği Avrupa'da yap bakalım, başına neler gelir? Türkiye'nin en gözde kulübünde oynuyor diye böyle bir rezillik yapma hakkını kendinde nasıl bulabiliyor? Gerçekten hayret ediyor insan...







Bir de kendini haklı göstermek için utanmadan gerçekleri çarpıtıyor. Mağdur edebiyatı yapman gerçekleri değiştirmez. Fotoğraflar, muhabirlere savurduğun tehditler ortada... 'Bu görüntüler çıkarsa sizi mahvederim' diyecek kadar korkuyorsan neden basının olduğu mekana gidiyorsun? Kimse seni evinde veya evinin balkonunda çekmedi. Tahmin etmiyor musun basının seni çekebileceğini? Tahmin ediyor tabii ama işine gelmiyor. Hem suçlu hem güçlü dedikleri türden... Hem basına saldır, tehdit et hem de kendini kurtarmak için şiddete uğramış gibi açıklama yap.



ÖZÜR DİLEMELİ

Osimhen bu açıklaması ile kendini çok daha kötü duruma düşürdü, bilmem farkında mı? Hatasını kabul edip muhabirlerden özür dilemesi gerekirken daha da büyük bir skandala imza attı.

Atatürk'ün çok güzel bir sözü var; "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olanını severim" diye... Osimhen'in kariyerine baktığımızda zeki ve çevik olduğunu görüyoruz ama ahlak kısmıyla ilgili sorun var gibi...