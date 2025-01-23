TUBA KALÇIK

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmanın yankıları sürüyor. Yönetmen İsmail Güneş de Barım’a dair çarpıcı iddialarda bulundu. Barım yüzünden iki projesinin zarar gördüğünü söyleyen Güneş, yaşadıklarını ilk defa GÜNAYDIN’a anlattı. Ayşe Barım’ın sektörde faşizm uyguladığını söyledi

Ödüllü yönetmen İsmail Güneş, menajer Ayşe Barım'a dair çarpıcı iddialarda bulundu. Barım yüzünden iki projesinin zarar gördüğünü söyleyen Güneş, Ayşe Barım yüzünden yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı: "Ben Halit Ergenç'i 2000'li yılların başından beri tanırım. İkimiz de Amerika'dayken TRT için bir projede birlikte çalışmıştık. Oradan gelen bir tanışıklığımız daha sonra Türkiye'ye geldiğinde de devam etti. 2014 yılında bana çok güzel bir proje geldi. 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin de biteceğini bildiğim için aradım onu. Buluştuk. Ona yaz için takviminin dolu olup olmadığını sordum. O da bana bir film projesiyle anlaştığını söyledi. Ben de projemden hiç bahsetmeyecektim ama kendisi bana 'Projen var mı?' diye sorunca, ben de anlattım. Projemi çok beğendiğini söyledi. Biraz daha sohbet ettikten sonra ayrıldık. Ayrıldıktan çok kısa bir sonra film projemin kast direktörü beni aradı. 'Siz Halit Bey'le mi görüştünüz? Ayşe Barım beni aradı, çok sinirliydi. Benden habersiz yönetmeniniz nasıl benim oyuncum ile görüşür.

Size oyuncu vermeyeceğim. Size oyuncu verenlere de oyuncu verdirtmeyeceğim' dediğini aktardı. Açıkça tehditkar bir üslupla bunu söylemesi bile her şeyi ortaya çıkarıyor. Halit benim arkadaşım, arkadaşımla görüşmek için ondan izin mi alacağız? Ben daha sonra biri kadın biri erkek iki oyuncuya bu projeyi teklif ettim. İlk önce çok sıcak karşıladılar ama sonra enteresan biçimde vazgeçtiler. Kadın olan oyuncunun paraya çok ihtiyacı vardı. Onun da dizide rol alacaksın vaadiyle vazgeçirdiler. Bir takım zorluklara rağmen filmi çektim. Hatta rol alan oyuncuların Ayşe Barım ile alakaları var mı diye araştırdım. Bu durum film bittikten sonra da devam etti. Filmi vizyona sokmakta da zorlandık. Çok az salonda girdi film. Dağıtıcı firmaları ikna etmek de bile zorlandık. Bunda da Barım'ın parmağı olduğunu düşünüyorum.

Ayşe Barım'ın üstten ve tehditkar bir tavrı var. Kendinden olmayana her şeyi yapmaya hak görüyor. Aslında ben bunu açıklamayı da düşünmüyordum ama Halit'in, Barım'a yönelik onu savunan konuşmasını görünce ben de açıklamak istedim. Benim Barım ile ilgili yaşadığım bir ikinci olay daha var. Güneydoğu'da askerlik yapmış bir gazinin hikayesini anlatan 'Gazi' isimli projemi çok iyi bilinen bir yapımcı ile hayata geçirmek için anlaştık. Başrol erkek oyuncusu bakmaya başladık. Bir çok isimle görüştükten sonra Fatih Artman'la da görüşmek istedik. Yapımcı Fatih Bey'le bir görüşme ayarladı. Beni de çağırdı. Fatih'e projeyi anlattık ve çok beğendiğini söyledi. 'Rolü verirseniz oynarım' dedi. Ben tabii Fatih Bey'in kimin oyuncusu olduğunu da bilmiyordum. Aradan bir hafta bile geçmeden yapımcı beni aradı. Ayşe Barım'ın kendisini aradığını söyledi."

BARIM VE BENZERLERİ ÇETELEŞTİ

"Ayşe Barım 'Ben İsmail Güneş'in hiçbir projesine oyuncu vermem çünkü MHP'li' demiş. Yapımcı da çok şaşırmıştı. Biz sonrasında o projeyi askıya aldık. Ayşe Barım yüzünden ikinci defa projem sekteye uğradı. Barım ve benzerleri çeteleşmişler. Hükümete karşı olan bir kesim Barım'ın yanında yer alıyor. Halbuki Ayşe Barım sektörde faşizm uyguluyor. Kendinden olmayan oyuncuların ekmeğine kan doğruyor bu kadın ve tekel oluşturuyor. Oyuncularının yaptığı işleri görüyoruz. Dijital platformda o kadar kötü işler yapıyorlar ki. Ama yine de tutmamasına rağmen Barım'ın senarist, oyuncu ekibi devam ediyor."



SEKTÖR BARIM VE ONUN GİBİLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLDİ

"Çok uzun zamandır Türkiye'de sinema ve dizi sektörü Ayşe Barım ve onun gibi 5-6 kişi tarafından ele geçirilmiş vaziyette. Bunların tekelleşmesi yüzünden çok insan mağdur oluyor. Zaten bunlar yüzünden televizyonda kötü kötü işleri izliyoruz. Barım ve çetesi hangi filmin, dizinin çekileceğine karar veriyor. Rekabet Kurulu'nun soruşturmasını çok doğru buluyorum. Geç bile kalındı. Piyasada ciddi bir tekelleşme var, mobbing var. Benim gibi bir çok insana da zarar vermiş bir kadın. Yaptıklarının hesabını vermesini istiyorum."