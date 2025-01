‘Barım’dan o kadar korktum ki güvenlik şirketini bile aradım’

Yapımcı Jandae Perçem; kendisi ve Ayşe Barım hakkındaki sözlerine “Hayal ürünü” diyen Edis’e cevap verdi. Ayşe Barım’ın talimatıyla Edis’in oynadığı ‘Alya’ filmini gösterime sokamayan ve büyük zarara uğrayan Perçem, “Edis yalan söylüyor. 90 dakikalık bir film var. Nasıl hayal ürünü olabilir? Sözlerimin hepsini belgeleriyle kanıtlarım” dedi. “Barım yaptığımız görüşmede filmimi yayınlatmamak için hem basını hem de dağıtıcı firmaları aradığını kabul etti” diyen yapımcı devam etti: “O dönem o kadar korktum ki güvenlik şirketi olan arkadaşımı aradım. Bir filmin dağıtımını kesebilecek bir güç olan Barım, her şeyi yapabilirdi”

Edis'in başrolünü oynadığı 'Alya' filminin yapımcısı Jandae Perçem'in, Rekabet Kurulu'nun 21 menajerlik şirketi ve kast ajansına yönelik incelemesi kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım ve Edis'le ilgili açıklaması gündem olmuştu. Perçem, "Ayşe Barım sinema endüstrisinin mafyası olmuş, dağıtımcıları arayıp filmimin salonlarda çıkmaması için talimat vermiş. Avukatımı arayıp 'Edis bu filmle anılmak istemiyor, 100 bin TL vereyim filmi çöpe at' dedi. Onun yüzünden gala bile yapamadık, herkesi korkutmuş" demişti.







'BENİ YALANLAYACAK BELGE YOK'

Edis ise Perçem'in bu iddialarını yalanlayarak, bunların 'hayal ürünü' olduğunu söyledi. Perçem, Edis'in bu açıklamasını yönelik ise yeni bir açıklama daha yaptı: "Edis kesinlikle yalan söylüyor. Hayal ürünü demiş, 90 dakika film var. Nasıl hayal ürünü? Onca başarılı oyuncu yer aldı projede. Hepimiz hayal dünyasındayız öyleyse? Sosyal medyasından yaptığı açıklamada çok saçma şeyler yazmış, tam beklediğim gibi. Elinde beni yalanlayacak belge de yok.







13 Kasım 2023'de Ayşe Barım'ı aradım. 'Ben bu filmin yapımcısıyım neden böyle bir şey yaptınız? Dağıtım şirketini aradınız, benim avukatımı aradınız...' dedim. Ayşe Barım da bana 'Ben sana hesap mı vereceğim' diye karşılık verdi. Yani aslında filmimi zora sokmak için hem basını hem de dağıtıcı firmaları aradığını kabul etti. Ayrıca, telefonda bana dağıtımcıyı aradığını ve filmi çekmesini söylediğini de kabul etti. Ama ona neden böyle bir şey yaptınız diye sorduğumda onu sorguladığımı düşünerek bana kızdı. Öyle bir güç görüyor ki kendinde, benim arayıp 'Neden filmimi durdurmaya çalışıyorsun?' demem onun gücüne gidiyor."







'ENDÜSTRİNİN MAFYASI'

Perçem, sözlerine şöyle devam etti: "Bununla da bitmedi. Sonra benim PR ekibim ile Edis'in ekibi birbirlerine girdi. Benim PR ekibim sosyal medyadan tam gaz PR çalışması yapıyordu. Onlar ise tek tek sosyal medyadan sildirdi. Kime gitsek 'Ayşe Barım endüstrinin mafyası' dediler. 'Her yerde herkese sözü geçer ve sen hiçbir şey yapamazsın' dediler. Edis ve Ayşe Barım bana karşı çeteleştiler resmen ve ben o dönem tek başıma İstanbul'daydım. Ailem de yanımda yoktu. Kahroldum yani... O kadar korktum ki güvenlik şirketi olan arkadaşıma ulaşıp 'Güvenliğe ihtiyacım var, bunlar başıma bela olacaklar' dedim. Tek başımaydım ve bir sinemanın dağıtımını kesebilecek bir güç başka neler yapabilir bilmiyordum sonuçta. Sonra sustum açıkçası. Dünyam resmen başıma yıkıldı. Annem de çok hastaydı, kanserle savaşıyordu ve döndüm Amerika'ya o korkuyla hemen. Travmatik bir dönemdi."







EDİS YALAN SÖYLÜYOR

Filmini dijital kanallarda yayınlatarak zararı kurtarmak istediklerini belirten Perçem, bunun da mümkün olmadığını söyledi: "En kötü kanala bile veremedik projeyi. Önüne geçtiler ve Edis'in istediği oldu. Filmi kimse duymadı, görmedi. Bunların hep yazışmaları var. Ben söylediğim her sözün arkasındayım. Her şey yazılı bende. Bir de şunu söylemek isterim, Edis takma ismim olduğunu söylemiş. Kimliğimi paylaştım. Ben aynı zamanda Amerikan vatandaşıyım. İki ismim var tabii ki. Son olarak şunu söylemek isterim, Edis ne yalan söyledi ise hepsine cevap verdim, vermeye de devam edeceğim."