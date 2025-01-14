TUBA KALÇIK

Rekabet Kurulu, bitip tükenmeyen şikayetler ve ihbarlar üzerine harekete geçip 21 menajerlik şirketiyle ilgili soruşturma başlattı. Ortada, piyasada tekelleşme, vergi kaçırma, rüşvet ve usulsüzlük gibi son derece ciddi iddialar var.

Soruşturma başlatılan 21 ajans arasında Ayşe Barım'ın sahibi olduğu ID de var. Durum o kadar ciddi ki, Rekabet Kurulu'nun ardından savcılık da devreye girdi.

Savcılık, menajer Ayşe Barım'ın yanı sıra 5 milyon dolar karşılığı reklam ilişkisi yaşadıkları öne sürülen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ikilisini de adliyeye çağırma kararı aldı.

Fakat onlarca sahte hesap bir anda devreye girip "Savcılık, Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya-Mert Demir ikilisine ne soracak?" diyerek meseleyi magazinleştirmeye çalışıyor. "Dünyanın her yerinde ünlüler ünlülerle reklam ilişkisi yaşıyor, ne var bunda?" diyorlar!

Ama göz ardı ettikleri çok çok önemli bir gerçek var! Sahte hesaplar da bunu iyi bildikleri halde topu taca atıp ortalığı bulandırmaya çalışıyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti'nin koca savcısının Serenay ile Mert'e "İlişkiniz nasıl gidiyor? Arada kavga ediyor musunuz?" diye magazinsel sorular sormayacağını herkes iyi biliyor. Onlara muhtemelen "Bu ilişki karşılığında bir işadamından 5 milyon dolar aldığınız iddia ediliyor. Bu parayı nasıl aldınız? Banka kanalıyla mı, elden mi? Bu kazancın vergisini ödediniz mi? Bu parayı kazanç olarak gösterdiniz mi?" diye sorular soracak. Bu arada savcılığın soruşturma kapsamında sadece Ayşe Barım ya da Serenay Sarıkaya-Mert Demir çiftiyle yetinmeyeceği de öğrenildi. Bu geniş kapsamlı soruşturma sırasında menajerlik şirketiyle ilgili gizli bilgi ve belgeye sahip olanlar, mağdurlar ve iddia sahiplerinin bildiklerini de anlatmaları sağlanacak.

Yani bu olay, uzun soluklu, belki aylar sürecek bir soruşturma ve araştırma sonrası neticeye bağlanacak. Onun için biz gazetecilere düşen görev; olayın kahramanlarının taraftarlığını ya da düşmanlığını yapmadan, meseleyi bulandırmadan gerçeği ortaya çıkarmak olmalı.