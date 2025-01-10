TUBA KALÇIK

Selim İleri tanıdığım en naif insanlardan biriydi. Çok iyi bir edebiyatçı olmasının yanı sıra senarist ve eleştirmen kimliğiyle de çok yönlü biriydi. Onu kaybettiğimizin haberini alınca, Ferdi Tayfur'un ardından bir yıldızımızı daha kaybettik dedim. Tayfur nasıl ki müzik dünyamızın yıldızı ise İleri de yazdığı onlarca eseriyle edebiyatımızın yıldız isimlerinden biriydi. İleri, 'Türk edebiyatının yaşayan hafızası' olarak tanımlanıyordu. Edebiyatımızın 1874-1980 yılları arasındaki tarihi seyrini gözler önüne seren çok önemli bir araştırmaya da imza atmış bir isimdi. 1968 yılından günümüze kadar sürdürdüğü edebiyat hayatında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri başta olmak üzere birçok değerli ödüle de layık görüldü.

Sadece edebiyat alanında değil sinemada da onlarca filmin senaryosunu kaleme almıştı. 'Kırık Bir Aşk Hikayesi', 'Afife Jale', 'Kadın Yapar' bunlardan sadece birkaçı...

Kendisi ile uzun yıllara dayanan tanışıklığım vardı. Birçok defa da röportaj yapma şansım oldu. En son GÜNAYDIN için yaptığım röportajda "Edebiyatta 'yerli ve milli' olmanın şart olduğunu düşünüyorum, birincisi vicdan borcu olarak görüyorum yerli ve milli olmayı" diyerek bu topraklara olan bağlılığını ve sevgisini bir kez daha bizlerle paylaşmıştı. Vatanı sevmeyi sadece lafla değil, ürettikleriyle, ülkemizin kültürel alanına yaptığı katkılarıyla da göstermiş bir insandı İleri. Sanatçılar, yazarlar eserleriyle hep yaşarlar. Onları farklı kılan da budur aslında. Edebiyatımızın kıymetlisi Selim İleri de eserleriyle hep bizim hayatımızda olacak.



YETENEĞİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

Usta müzisyen Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre'nin oğlu Gökhan Gencebay, oyunculuk kariyerini başarıyla devam ettiriyor. Kendisi bugüne kadar birçok önemli projede yer aldı. Babası Orhan Gencebay'ın sanatsal yeteneğini oyunculuk alanında sergileyen Gökhan Gencebay, genç yaşına rağmen oyunculukta hızla yükselen bir isim. Yeni nesil oyuncular arasında dikkat çeken Gökhan Gencebay; sadece yeteneğini değil, babasının karizmasını da almış görünüyor. Babasının bu kadar ünlü bir isim olmasına sırtını dayamadan kendi emeği ve çalışkanlığıyla oyunculuk basamaklarını tek tek çıkmasını takdir etmek gerekiyor. Umarım başarılı oyunculuğuyla ekranlarda daha fazla görürüz...