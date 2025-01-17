TUBA KALÇIK

Rekabet Kurulu'nun 21 tane menajerlik ajansına yönelik başlattığı soruşturma birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. 21 ajans arasında ülke gündemine konu olan ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım hakkında ise başta tekelleşme iddiası olmak üzere çok ciddi suçlamalar mevcut. Bu soruşturma aslında oyunculuk sektöründe yıllardır halı altına süpürülen birçok sorunu da gün yüzüne çıkardı. Bugüne kadar sesini çıkaramayan, çıkarsa da seslerinin duyulmadığı bir ortam vardı, artık bunun sonuna gelindi.

Burcu Biricik, Melisa Sözen gibi Türkiye'nin sevilen oyuncuları da dahil olmak üzere mevcut sistemdeki tekelleşmeye karşı seslerin yükseldiğini görüyoruz. Tekelleşme sorununa dair sektörden Ayşe Barım gibi güçlü menajerlerin dışında kalan menajer dahil olmak üzere birçok kişi ile konuştum. Hepsi de aynı şeyi söyledi; öyle bir tekelleşme var ki, belli bir grubun içinde değilseniz sistemin dışına itiliyorsunuz.

Güçlü olanın güçsüzü yediği bir sistem bu. Bu sistemi sanki çok normalmiş gibi karşılamak ne adalete ne de vicdana sığar. İşleri tıkırında olan bazı oyuncular sistemleri bozulmasın diye olayı 'kadına şiddete' kadar getirdi ama gerçek bu değil.

Her yıl yüzlerce oyuncu konservatuvardan mezun oluyor. Ama sistem öyle bir hale gelmiş ki biz ekranlarda, dijital platformlarda hep aynı isimleri görüyoruz. Bu oyuncuların ajanslarına bir bakıyoruz, soruşturmaya konu olan ajansların oyuncuları. Şimdi kim tekelleşme yok diyebilir. Oyunculuk sektöründeki tekelleşen düzen yüzünden iki tane kadın oyuncu intihar etti. Sistemden dışlanıp, mesleklerini yapamadıkları için canlarına kıydılar. Bu insanların vebali tekelleşmeye su taşıyanların üzerindedir.

Sistemle ilgili bir diğer önemli sorun ise menajerlerin aynı zamanda kast direktörlüğü yapması. Böyle bir şey Türkiye hariç dünyanın hiç bir yerinde yok. Kendin çalıp, kendin oynuyorsun. Hem menajerlik yaptığın oyuncuları diziye veya filme koyuyorsun hem de rakip ajansın oyuncularının yolunu tıkıyorsun. Bu kabul edilemez bir durum. Hazır oyunculuk sektöründe yeni bir tartışma başlamışken bu duruma da kesinlikle bir düzenleme gelmeli. Sorun sistem sorunu. Tekelleşmeye aracı olan kim varsa bunun hesabını vermeli.

Aksi takdirde mağdurların sayısı her geçen gün daha da artar...



'MÜZİKTE TEKELLEŞME VARSA BU DA ARAŞTIRILMALI'

Oyunculuk sektöründeki tekelleşme tartışması gündeme geldiğinden beri müzik sektöründe de benzer bir tekelleşme olduğu konuşulmaya başlandı. Buna dair müzisyenlerden birçok mesaj da geldi. Ben de müzik dünyasının usta ismi Selda Bağcan'ı tekelleşmeyi konuşmak için aradım. "Oyunculuk sektörüne dair iddiaları görünce şoke oldum, bu kadarını tahmin bile etmiyordum" diyen Bağcan sözlerine şöyle devam etti:

"Müzik sektörüne dair de tekelleşme iddiaları var. Eğer bizim sektörde de böyle şeyler varsa mutlaka araştırılması gerekir. Adil ve hakça bir sistemi hepimiz hak ediyoruz. Bunun için de ne gerekiyorsa yapılmalı."