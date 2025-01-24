TUBA KALÇIK

Prof. Dr. Celal Şengör'ün katıldığı bir programdaki "Neşet Ertaş'ı tanımıyorum" açıklaması çok konuşuldu. Sosyal medyada şaşıran da oldu bu duruma eleştiren de...Ben hiç şaşırmadım açıkçası. Neden mi? Şengör bana göre tipik bir Türk Aydını çünkü. Yüzünü sürekli Batı'ya dönen, aşırı hayranlık besleyen bir profile sahip. Batı'nın değerleriyle, kültürüyle o kadar çok haşır neşir ki, kendi topraklarının değerlerini, kültürünü göremez hale gelmiş. Bizim Türk aydınının temel sorunu da bu.

Şimdi klişe gibi gelecek size ama 'halktan kopuk şekilde sırça köşkte yaşamak' sözü tam da Şengör ve benzeri aydınları tanımlıyor... Neşet Ertaş gibi ülkemizin kültürel açıdan çok kıymetli bir ismini tanımaması başka türlü açıklanamaz. Şengör tipi Türk aydını halktan bu kadar uzak yaşayarak toplumsal sorunların çözümünde öncü rolü üstlenemeyeceğini de bir kez daha göstermiş oldu.

Benim aynı programda dikkatimi çeken bir diğer önemli nokta ise Şengör'ün 'fırsat eşitliği olmasın' açıklamasıydı. 'Cumhuriyet fırsat eşitliği' demektir. Şengör yaptığı bu açıklama ile cumhuriyete de karşı çıkıyor bilmem farkında mı? Elitizmin dip noktasında olduğu için bu açıklamasının uumhuriyetin ruhuyla tam bir zıtlık oluşturduğunun farkında bile değil bence...

Belli bir zümre dışıdakileri yok saymak Şengör ve benzerlerinin tipik alışkanlığı. Türkiye geçmişte böyle aydınlardan çok çekti. Umarım Şengör ve onun gibilerin sayısı giderek azalır...



UMARIM BÖYLE BİR ACIYLA BİR DAHA SINANMAYIZ

Hepimizin ciğeri yanıyor... Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangında canlarımızı kaybettik. Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Öyle üzücü bir yangın ki, acıyı tarif etmek imkansız. Büyük bir ihmal söz konusu.

Geceliği 30 bin TL olan otelin yangına karşı hiçbir tedbir almadığı gerçeğiyle de yüzleştik. İnsanlar çarşafları birbirine bağlatarak yangından kurtulmaya çalıştı. Tam bir can pazarı yaşandı. Kaç tane aileye mezar oldu o otel... Geceliğine 30 bin Tl almayı biliyorsun ama yangına karşı hiçbir tedbirin yok. Böyle bir sorumsuzluk olamaz. Bu ihmalden kim ya da kimler sorumlu ise en ağır şekilde cezalandırılmalı. Umarım böyle bir acıyla bir daha sınanmayız...