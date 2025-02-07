TUBA KALÇIK

Ölümüyle hepimizi yasa boğmuştu Ferdi Tayfur. Cenaze töreninde yeğeni ve kızı arasında yaşanan gerilim ise medyanın gündemini uzun süre meşgul etmişti. Tayfur'un vasiyetinin açıklanmasıyla birlikte aile bireyleri arasında gerilimin daha da tırmanacağını düşünüyorum.

Zaten vasiyetin açıklanmasıyla birlikte Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bunun işaretini verdi. "Bu işin peşini bırakmayacağım" diyen Tayfur, kendisinin ve abisi Timur Turanbayburt'un yer almadığı vasiyete adeta ateş püskürdü. Vasiyetin iptali için dava açan Tuğçe Tayfur ve abisi, hukuk mücadelesini başlatmış görünüyor.

Tayfur ve Turanbayburt'un avukatı Edanur Yıldız Ülker ise TSK, Darüşşafaka ve LÖSEV'e bırakılan ve mirasın yüzde 10'unu kapsayan mal varlıkları dışındaki tüm mallara tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep ettiklerini söyledi.

Dava sonucu ne olur bilmiyorum ama Ferdi Tayfur gibi herkesin kalbinde taht kurmuş bir sanatçının ölümünün ardından aile bireylerinin bu hale gelmesi son derece üzücü. Tayfur ardında onlarca ölümsüz eser bıraktı. Bizim onu eserleriyle anmamız gerekirken, Tayfur'un aile bireylerinin kavgasıyla gündem olması her şeyden önce kendisine yapılmış büyük bir haksızlıktır. Umarım aile kendi içinde uzlaşma sağlar da Tayfur'un adı böyle haberlerin içinde daha fazla geçmez...

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde en dikkat çekici nokta mal varlığının bir kısmını TSK, Darüşşafaka ve LÖSEV'e bırakması oldu. Kendisiyle yaptığım röportajda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği değeri dile getirmişti Tayfur. Kendisine "Müzisyen olmasaydınız ne olmak isterdiniz?" diye sorduğunda bana şunları söylemişti:

'ASKER OLMAK İSTERDİM'

"Asker olurdum büyük ihtimalle. Babam hep asker olmamı isterdi. 'Ceketimi satacağım, onu okutup paşa yapacağım' dermiş rahmetli. Vatanını çok seven biriyim ve seçme şansım olsaydı, şanlı ordumuzda asker olarak görev yapmak isterdim." Vasiyetinde de Tayfur'un devletine, milletine ne kadar kıymet verdiğini görmüş olduk. İyi ki bu topraklardan Ferdi Tayfur geçti.

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SORUN SİSTEM SORUNU

Rekabet Kurulu'nun dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme iddialarına yönelik 21 ajansa yönelik başlattığı soruşturmanın yankısı sürerken Hazine ve Maliye Bakanlığı da harekete geçti. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında magazin dünyasını incelemeye alan bakanlık, 150 sanatçı ve ajansın gelirlerinde ciddi tutarsızlıklar olduğunu açıkladı. Sadece bir oyuncunun 100 milyondan fazla vergi kaçırdığını da bu inceleme neticesinde öğrendik. Sanat dünyasında nasıl bir sistem kurulmuşsa, bir yandan güçlü ajanslar tekelleşmeye giderken diğer yandan da oyuncuları vergi kaçırıyor. Sorun sistem sorunu. Bugüne kadar sektör belli başlı ajansların hegemonyasında devam ediyordu. Hem oyuncuna arka arkaya projeler bağla hem de kazanılan milyonların vergisini ödeme. Bu sisteme artık dur deniyor. Üç-beş ajansın elinde oyuncak olmuş bu sistemi düzeltmek için ne gerekiyorsa yapılmalı. Sektördeki mevcut sistem sürekli mağduriyet yaratıyor. Tekelleşme sonucu oyuncuların hakkı yeniliyor, vergi kaçırarak da devlete zarar veriliyor. Sektörün her yönüyle incelemeye alınması mağduriyetlerin giderilmesi için son derece önemli bir adım oldu. Sektördeki bu çarpık sistem düzelmedikçe mağduriyetler katlanarak büyüyecek çünkü...