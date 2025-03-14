TUBA KALÇIK

Konya'da geçtiğimiz günlerde sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan 2 yaşındaki Rana bebek hayatını kaybetti. Aile daha acısını yaşarken sosyal medyadaki 'arsız azınlık' tarafından kamuoyunu yanıltmak için bir sürü asılsız iddialar dolaşıma sokuldu. Ailenin avukatı Hasan Yılmaz'ın açıkladığı otopsi raporuna rağmen 'köpek saldırısından dolayı ölmedi' diye yaygara koparıyorlar. Görgü tanıklarının ifadeleri, otopsi raporu ortada. Ama bu tayfa hala olayı bambaşka bir yere çekmeye çalışıyor.

Nasıl bir kafadalarsa artık sokak köpeklerini korumak adına olayı cinsel istismara kadar getirdiler. Tek bir gerçek var; 2 yaşında Rana bebek 10 tane sokak köpeği tarafından parçalanarak öldürüldü. Bu azgın azınlığın gazına gelip gerçeği saptırmaya çalışan 'muhalif gazetecileri' de hayretle izliyorum. Rana bebeğin vücudunun birçok yerinde köpek ısırığı olduğu ve bundan dolayı hayatını kaybettiği açıkça otopsi raporunda belirtilmiş olmasına rağmen cinsel istismar olabilir diye konuşuyorlar.

Sokak köpeklerini korumak için bu kadar da gerçekler çarpıtılmaz. Hadi gözü dönmüş bir kesim bu absürtlüğü yapıyor da bazı muhalif gazetecilerin de bunlara uyması tam bir akıl tutulması bence. Daha Rana bebeğin acısını yaşarken bu sefer İzmir'de yine bir sokak köpeği çocuğa saldırdı. Neyse ki bu sefer 8 yaşındaki çocuk çevredekilerin yardımıyla kıl payı kurtuldu. Hayvan severiz diyerek saldırgan köpeklerin bile rehabilite edilmesine karşı çıkanlar, İzmir'deki köpek saldırısına da yine bir kılıf bulurlar. Ama şunu söyleyeyim, bu böyle gitmez. Hepimiz hayvanları seviyoruz. Allah'ın dilsiz kullarına zarar verenlerle hepimiz mücadele edelim ama göz göre göre de köpek saldırısı sonucu çocukların ölümüne sessiz kalamayız. Buna da dur demek gerekiyor artık!



ZİHNİYETİN DEĞİŞMESİ ŞART

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bir gün sonra Antalya'da gencecik bir kadın vahşice katledildi. Henüz 2 aylık evli olan hemşire Sevcan Demir Sakman, tartıştığı eşi tarafından satırla öldürüldü. Hayatının baharında bir kadınımızı daha toprağa verdik. Bu kaçıncı kadın toprağa verdiğimiz diye sormadan edemiyoruz?

Kadına şiddetle başta devlet kurumları olmak üzere topyekün mücadele ediliyor olmasına rağmen kadınlarımız cinayete kurban gidiyor. Şiddeti önlemek sadece caydırıcı yasalarla da olmuyor ne yazık ki... Bugün en eğitimli kadın da en fakir de ünlüsü de ünsüzü de eşi, sevgilisi ya da ailesi tarafından şiddete maruz kalabiliyor. Şiddet uygulamak bir zihniyet meselesidir. Öncelikle bunun değişmesi gerekiyor. Bunu başarabilmek için de toplum olarak kararlı biçimde şiddet zihniyetinin değişmesi için mücadeleye ihtiyacımız var. Yoksa ne kadına yönelik şiddet durur ne de kadın cinayetleri...