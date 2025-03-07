TUBA KALÇIK

Özcan Deniz ailesinde sular durulmuyor. 'İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Özcan Deniz, villanın sadece kullanım hakkının kendisinde olduğunu söyledi. Bu durumdan dolayı abisi Ercan Deniz'i suçlayan Özcan Deniz tüm sorumluluğun abisinde olduğunu belirtti. "Ben sadece intifa hakkı olan biriyim. İnşaatın sahibi değilim, yapan ben değilim" diyen Özcan Deniz'e şu soruları sormak isterim:

Madem tüm sorumluluk abi Ercan Deniz ve müteahhitin ise o zaman neden Özcan Deniz, 20 Temmuz 2024 tarihinde müteahhit Ahmet Algan ile kaçak inşaatın yapılması için protokol imzaladı? Eğer Özcan Deniz'in kaçak inşaat yapılırken haberin yoksa neden kendi oturduğu evi 'örnek villa' olarak gösterip, inşaatın bitirilmesi için müteahhit ile böyle bir protokol yaptı?

Özcan Deniz'in suçlamalarının odağında olan Ercan Deniz'i aradığımda ise şunları söyledi: "Özcan Deniz kaçak yapıdan haberim yok diyerek tamamen yalan söylüyor. Avukatları 'Belediyede tanıdıklarımız var çözeceğiz' dediler. Durum ortada. Özcan beni suçlayarak hiçbir yere varamaz. Kardeşimi kandırıp paramızın üstüne konmaya çalışan kendisi. Yıllarca Özcan için çalıştım, parasız ortada kalan da benim. Özcan mağdurum diyor da esas mağdur biziz. Kendisi gayet iyi para kazanıyor. Özcan'ın sadece kredi kartı harcaması aylık bir milyon TL. Bölüm başı 2 milyon 250 bin TL para kazanıyor oynadığı dizide. O mu mağdurmuş? Şimdi tüm paralarını İngiltere'ye götürüp, oraya yerleşme planı yapıyor. Ailesini sildiğini açıkladı. Esas ben onu sildim. Vasiyetim var cenazeme bile gelmesin. Bana hırsız diyor. Bundan dolayı kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Elimdeki belgelerle kimin haklı olduğu ortaya çıkacak." Tarafların açıklamaları bunlar. Bekleyip göreceğiz kim haklı, kim haksız?



MÜZİK DÜNYASINDAN BİR USTAYI DAHA KAYBETTİK

2025'in ilk yarısında müzik dünyasından iki usta ismi kaybettik. Önce Ferdi Tayfur aramızdan ayrıldı sonra Edip Akbayram. Ne şanslıyım ki iki ustayı da yakından tanıma ve röportaj yapma fırsatım oldu. Edip Akbayram da Tayfur gibi halkın sanatçısıydı. Aldırma Gönül, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dillere pelesenk olmuş şarkılar bıraktı ardında. Mütevazi yaşamıyla, beyefendi kişiliğiyle her kesimden insanın saygısını ve sevgisini kazanmış bir sanatçıydı. Kalbi ülke sevgisiyle doluydu. Röportajımda bu sevgisini de şöyle dile getirmişti Akbayram: "Birbirimize sarılalım diyorum.

Birlik ve beraberliğimizi korursak bizi kimse ne bölebilir ne de parçalayabilir. Bugüne kadar çok uğraştılar dışarıdan bizi bölmek için ama başaramadılar, başaramayacaklar da. Bu cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Türkiye çok güçlü bir ülke, bizi kimse yıkamaz."

6 Şubat 2023'de yaşadığımız deprem felaketi sonrası da sosyal medya trollerine sert tepki göstermişti Akbayram. Bana verdiği söyleşide birlik ve beraberliğin önemini şu sözlerle bir kez daha tekrarlamıştı Akbayram: "Biz çok güçlü bir ülkeyiz, bu zor günlerden de dimdik çıkacağız. Gün siyaset yapma günü değil. Gün birlik, beraberlik günüdür."

Türkiye sevgisini müziğine de yansıtmış bir sanatçı olarak, aramızdan ayrılmış olsa da miras bıraktığı onlarca şarkısıyla hep yaşayacak...



HİÇ UTANMALARI YOK

Yine bir sanatçı cenazesinde selfie skandalı yaşandı. Edip Akbayram'ın cenazesinde de selficiler iş başındaydı yine. Hiç utanmaları da yok. Ailenin acısını paylaşmak yerine Akbayram'ın tabutunun başında fotoğraf çekme derdine düşmüşler. Sadece bununla da kalmadılar. Oraya gelen ünlülerle de fotoğraf çekme yarışına girdiler. Bu nasıl bir şuursuzluk! Görüntüleri izlerken ben utandım onlar adına.

Her şeyden önce bu yapılan Akbayram'ın ailesine büyük bir saygısızlık. Akbayram'ın yakınları acılarıyla ağlarken cep telefonuyla selfie çekme yarışına girmek ne gelenek göreneklerimize ne de insanlığa sığar... Ünlülerin naaşı üzerinden sosyal medyada reyting almak için yapılan bu kepazelik artık son bulmalı. Bunun için de gerekirse ünlü isimlerin cenaze alanına girerken cep telefonu yasaklanmalı. Cenaze selfiecilerinden başka türlü kurtulamayız yoksa...