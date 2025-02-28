TUBA KALÇIK

Biliyorsunuz ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bir süredir sıkıntılı günler geçiriyor. Yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında önce ev hapsi cezası alan Erbil'in bu cezası daha sonra kaldırılmıştı. Geçtiğimiz gün yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Mehmet Ali Erbil için istenen ceza belli oldu. Savcı Erbil'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar da adli para cezasına çarptırılmasını talep etti. Serdar Ortaç'ın da tanık olarak dinlendiği dava, 11 Mart'a ertelendi. Ben de yaşadıklarını konuşmak için Erbil'i aradım...

"Oyuna geldim" diyen Erbil sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yaşadıklarımın kariyerle, yaşla falan alakası yok, resmen basiretim bağlandı. Bu ülkede profesörler de işadamları da kandırılıyor. Ben de Serdar da oyuna getirildik. Ben sosyal medyamda ya da katıldığım yayınlarda her zaman gençlerimizin yasa dışı bahis sitelerinden uzak durmasını söyleyen biriyim. Yaşadıklarıma hala inanamıyorum. Oyuna getirildik. Böyle bir suçlama içinde yer almaktan dolayı da çok üzgünüm. Davamız 11 Mart'a ertelendi. Benim adalete güvenim tam."

"Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Kerimcan Durmaz'ın tutuklanıp, sizin ve Serdar Ortaç'ın tutuklanmaması eleştirilere neden olmuştu. Buna dair neler söylemek istersiniz" diye sorduğumda ise Mehmet Ali Erbil şunları söyledi:

"Ben ne sosyal medyamdan bunun reklamını yaptım ne de çıktığım sahnede arkamda 40 dakika boyunca yasa dışı bahis reklamı yayınlandı. Beni Kerimcan ile bir tutmayın. Onun durumu ile Serdar ve benim durumunuz bambaşka. Biz oyuna getirildik. İyi niyetimiz suiistimal edilerek, yasa dışı bahse alet edildik. Kerimcan zaten zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik etmekten suçlandı. Ben yasa dışı bahsin reklamını yapsam, katıldığım her yayında yasa dışı bahisten uzak durun der miyim? Basiretimiz bağlandı, istemediğimiz bir durumun içine girdik."



YAZIKLAR OLSUN

ABD Başkanı Trump'ın sosyal medyadaki video paylaşımı büyük tepki aldı. Yapay zeka ile hazırlanan videoda kendisi ve Netanyahu'nun Gazze'de tatil yaparken görüntüsü yer alıyor. Kendi seçmeninin bile tepkisini çeken bu videoyu izlerken kanım dondu desem yeridir. Gazze'de insanlık dramı yaşanırken, Trump'ın burayı adeta bir turistik tatil yeri gibi gösteren bir videoyu paylaşması vicdanları kanattı.

Kadın, çocuk demeden insanların katledildiği, evlerinden olduğu, sabahtan akşama bombaların yağdığı bir yeri ti'ye almak insanlığa sığmaz. Tüm dünya kamuoyunun İsrail'in yaşattığı bu soykırımı protesto ederken Trump'ın böyle izansız bir video yayınlaması akıl alır gibi değil. Trump bunun gibi videolar yayınlamaya devam ederse kendi ülkesi de dahil olmak üzere kamuoyunun ciddi nefretini kazanır. Toprağını terk etmemek için canlarını vermiş insanların kanları tazeyken böyle bir video paylaşmak akıl tutulmasından başka bir şey değil.