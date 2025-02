Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, GÜNAYDIN’a konuştu. “Türkiye’deki tiyatroların standardını biz belirliyoruz. Bu çok büyük bir sorumluluk” diyen Karadağlı, bu sorumluluğu yerine getirmek için günde 22 saatten fazla çalıştığını söyledi. Karadağlı “Hayatımı İstanbul’dan Ankara’ya taşıdım. Tüm zamanımı tiyatroyu herkese ulaştırabilmek için Devlet Tiyatrosuna ayırıyorum” dedi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevi size teklif edildiğinde ne hissetmiştiniz?

Böyle bir görevi hiç hayal etmemiştim. Hayal eden çok insan vardır ama benim hiç aklımda yoktu. Okulu bitirdikten sonra bir süre Devlet Tiyatrosu'nda dışarıda oynamıştım ama sonra İstanbul'a gidip özel sektörde oynamayı tercih etmiştim. Dizimin 2. sezonunu çekeceğim dönemde böyle bir teklif geldi. Çok şaşırdım Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü teklif edilince. Biraz zaman istedim. Sayın Bakanımızla ve Bakan Yardımcımız Batuhan Bey'le konuşunca ikna oldum. Bakış açısı çok önemli. 'Kariyerimde başarım varsa bunu Devlet Tiyatroları için kullanabilirim' dedim. Dışarıda çalışmış olmam çok önemli. Farklı bir bakış açısı getirebiliyorsunuz. Devlet Tiyatrosu'nun çok başka bir yapısı vardır. Oyuncu kalitemizden, kostümlere ve oyunlarımıza kadar çok titiz bir çalışma içindeyiz. Zaten Türkiye'deki tiyatroların standardını da biz belirliyoruz. Aslında bu çok büyük de bir sorumluluk. Bu sorumluluğu yerine getirmek için çok fazla çalışıyoruz. Günde 22 saat çalıştığım günler oluyor. Hayatımı İstanbul'dan Ankara'ya taşıdım. Tüm zamanımı Devlet Tiyatrosuna ayırıyorum. Kuruma faydam olsun diye, tiyatroyu herkese ulaştıralım diye... İzleyicilerimize oyunlarımıza sunarken arkasında çok büyük bir emek var.

Anladığım kadarıyla size verilen görevi yerine getirmek için çok emek harcıyorsunuz ancak göreve geldiğiniz ilk günden beri eleştirilerin de hedefindesiniz. Neler hissediyorsunuz bunları görünce?

Kişisel olarak algılamıyorum. Kim benim yerimde olsa eleştiriler olurdu. İsmim bilindiği için daha çok eleştiriler oluyor. Ben insanların ne dediğiyle ilgilenmiyorum açıkçası. İşimi yapıyorum. Eleştirilere cevap yetiştirecek değilim. Eleştirilere cevap yetiştirsem işimi yapamam. Ben sokağa çıkınca halktan takdir görüyorum. Önemli olan bu. Genel Müdür olmamdan dolayı halktan büyük ilgi görüyorum. Tabii bunun arka planında çok çalışmak ve doğru ekip kurmak da var.

Bazı oyunlarınız zaman zaman tartışma konusu oluyor. Devlet Tiyatrosu olarak oyunları seçerken nasıl bir yol izliyorsunuz?

Herkesin oyunlarımızı beğenmesini bekleyemeyiz. Sanatın doğasında olan bir şey bu. Bazıları beğenir, bazıları beğenmez. Oyunlarımız seçilirken çok ciddi elemelerden geçiyor. Birkaç aşamadan geçerek oyunlarımız Devlet Tiyatrosu'nun havuzuna giriyor. Devlet Tiyatrosu her önüne gelen oyunu oynayamaz. Biz devleti temsil ediyoruz.







İSTİFA DEDİKODULARI DOĞRU DEĞİL

Zaman zaman istifa söylentileri çıkıyor hakkınızda. Neler söylemek istersiniz?

Devlet Tiyatroları'ndaki en büyük dedikodu mekanizması genel müdür göreve geldiği günden itibaren görevden alınacağı söylentisidir. Bu 75 yıldır böyledir. Muhsin Ertuğrul için de Cüneyt Gökçer için de aynı dedikodular oluyordu. Bunu çok normal karşılıyorum. Sanat çevrelerinde böyle dedikodular hep vardı, olmaya da devam edecek. Bakanlıkla en ufak bir problemim olmadı bugüne kadar. Bakanımızla çok uyum içinde çalışıyoruz. İstifa dedikoduları doğru değil yani... Başarı odaklı bir insanım. Sadece başarılı olmak için çalışıyorum. Bu yüzden kimin ne dediğini önemsemiyorum.

Biliyorsunuz, oyunculuk sektöründe tekelleşme iddiasıyla soruşturma yürütülüyor. Devlet Tiyatroları'nda bu açıdan yeni mezun oyuncularının durum nedir?

Özel sektörün işleyişi bambaşka. Devlet Tiyatroları'nda herkes konservatuar mezunu. Yeni mezunlar kuruma girdikten sonra bölgelere staj yapmaya gidiyorlar. Orada pişiyorlar. Bizdeki sistem budur. Fırsat eşitliği var kurumumuzda. Bunun aksi zaten mümkün değil. 1080 tane oyuncumuz var, hepsi de fırsat eşitliğinden yararlanarak girdi. Herkes yeteneği ölçüsünde değerlendiriliyor. Yani Devlet Tiyatrosu'nda adam kayırmaca, tekelleşme gibi bir şey söz konusu değil. Aynı koşullar özel sektörde yok. Özel sektörde tekelleşme var, zaten bu yıllardır bilinen bir şey. Şimdi konuşulmaya başlandı.

Kızınıza vakit ayırabiliyor musunuz?

Kızımla aynı şehirde olmam benim için avantaj. Kızım da benim gibi çok yoğun çalışıyor ama birlikte vakit geçiriyoruz. Konservatuar 1. sınıfta kendisi, hem konserler veriyor, hem de okuluna vakit ayırıyor. Kızım için müzik büyük bir tutku. Oyunculuğa hiç ilgisi olmadı. Kendisini müzik alanında geliştiriyor.







TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEYİZ

Anadolu seyirciniz nasıl?

Biz ayırmıyoruz. İzleyici açısından da çok fark yok. Mesela Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 1987'de kuruldu. Yıllardır tiyatroyla iç içe olduğu için çok iyi bir izleyici kitlemiz var. İnanılmaz bir izleyici kitlesi... Van da benzer şekilde. Van'da çocukluktan itibaren tiyatro oyunlarına gelenler şimdi kurumda yönetici konumunda. Devlet Tiyatroları bu açıdan da önemli bir misyona sahip. Biz tiyatrolarımızla Türkiye'nin her yerindeyiz.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevini kabul ederken sizin için en büyük motivasyon neydi?

Almış olduğum eğitim ve disiplinin başarımda büyük etkisi oldu. Başarı şans eseriyle gelmez. Çalışma ve disiplinle gelir. Özel sektörde edindiğim bilgi ve birikimimi devlette kullanmak için uğraşıyorum.

Yeni oyununuzdan bahseder misiniz?

'Drakula' beklenenin çok üstünde ilgi gördü. 9 oyun geride kaldı, şimdiden şunu rahat söyleyebilirim, oyunların bilet satışı 1 dakika bile sürmedi. Hatta yarım dakikada tüm biletleri satıldı. Hem oyun sırasında hem de sonrasında aldığımız olumlu tepkiler Devlet Tiyatrosu'nun başarısını da gösteriyor.



DEVLET TİYATROLARI'NI DAHA ÇOK ÜLKEYE TAŞIMAK İSTİYORUM

Devlet Tiyatroları'nda yapmak istediğiniz en büyük hayaliniz nedir?

Devlet Tiyatroları'nı yurt dışında daha çok ülkeye taşımak istiyorum. Özellikle de Amerika'ya götürmek istiyorum. Bizim topraklarımızı en iyi şekilde anlatan bir müzikali Amerika'da sergilemek istiyorum. Devlet Tiyatroları daha önce Amerika'da hiç oyun sergilememiş. Bu açıdan bir ilke imza atmak istiyorum.



GEZİ'YE KATILDIM AMA...

Gezi'ye katılmanız sosyal medyada yeniden gündem oldu. Buna dair neler söylemek istersiniz?

Evet Gezi'ye gittim. O dönem orada olan binlerce insan gibi. Ancak kısa sürede konunun ağaç olmadığını gördüm. Olayın siyasi boyutunu görünce, terör örgütlerinin yandaşlarını sahada görünce bir kez daha orada olmadım....







BEN ÜLKEME HİZMET ETMEK İÇİN UĞRAŞIYORUM

Milliyetçi tavrı olan bir sanatçısınız. Daha önceki söyleşilerimizde bunu vurgulamıştınız...

Kendi ülkeme hizmet ediyorum. Bundan daha gurur verici bir şey yok. Para pulun bu hizmetin yanında hiç önemi yok. Yaptıklarımla Devlet Tiyatroları'nda bir fark yaratabiliyorsam ne mutlu bana. Benim dönemimde seyirci sayısı ciddi oranda arttı. Biletleri satışa çıktığı anda tükeniyor. Oyunlarımız çok büyük ilgi görüyor. Benden önceki dönemde toplam 11 ödül almıştı kurum. Şimdi 59 ödülümüz var. Bütün bunlar çok önemli. Ben ülkeme hizmet etmek için uğraşıyorum. Bu açıdan hizmetkarıyım. Benim gibi Tan (Sağtürk) da Birol da aynı şekilde hizmet ediyor.



1 MİLYON İZLEYİCİMİZ VARDI, ŞİMDİ 2 MİLYONA ULAŞTIK

1080 tane oyuncumuz var dediniz. Ama göreve geldiğinizde 8 senedir sahneye çıkmayan oyuncularınızın olduğunu söylemiştiniz. Bu durum düzeldi mi?

Evet, düzeldi. Tüm oyuncularımızı oyunlarımıza entegre etmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimden beri bu durumu kırmaya çalıştık. Görevlendirmelerle bu işi çözdük. Her oyuncumuzun en verimli şekilde kurumumuza katkı sağlaması için çaba sarf ettik. Devlet Tiyatrosu şu anda her açıdan çok iyi bir konumda. Bir milyon izleyicimiz vardı, şimdi 2 milyona ulaştı bu sayı. Devlet Tiyatromuzu parlayan bir yıldız haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.



ÖZEL SEKTÖRDE DEVAM EDİP DAHA ÇOK PARA KAZANABİLİRDİM

Birol Güven'le de yıllarca çalıştınız. Şimdi Sinema Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyor. Neler söylemek istersiniz?

Birol son derece akıllı bir adamdır. Türkiye'de en çok ses getiren projelerin yapımcılığını ve senaristliğini yaptı. Yıllarca Yapımcılar Birliği görevinde de bulundu. Sektörü zaten çok iyi bilen bir isim. Sıkıntılarını da iyi biliyor. Onun bu görevde olması bu açıdan çok önemli. Aslında Birol rahatını bozup bu görevi kabul etti. Ben de aynı şekilde. Özel sektörde devam edip çok daha fazla para kazanabilirdim. Ama ben de Birol da devletimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Her şey para değil. İnandığımız değerler için çalışıyoruz.