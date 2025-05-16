TUBA KALÇIK

Bu seneki Cannes Film Festivali daha başlamadan medyanın gündemine oturdu. Nedeni ise festival yönetiminin aldığı 'kırmızı halıda çıplaklık yasağı.' Evet yanlış okumadınız, Cannes Film Festivali'nde bu sene dünya starlarının yürüdüğü kırmızı halıda transparan veya aşırı dekolteli kıyafet giyilmesi yasaklandı.

Biliyorsunuz, dünyada son yıllarda çıplak gezmek adeta moda oldu. Ülkemizde de bunun yansımasını görüyoruz. Hadi Avrupa'da falan kadınlar transparan veya aşırı dekolteleri kıyafetleri özel gecelerde giymeyi tercih ediyor. Bizde ise durum biraz daha farklı bir hal aldı. Gülşen, Hadise gibi ünlüler çıplak elbise trendinin öncüsü olurken bunlara özenen gençler ise bu modayı sokağa taşımış durumda ne yazık ki...

ÖZGÜRLÜK DEĞİL

Gülşen'i de Hadise'yi de sahnede yaptıkları abartılı şovlarıyla, sahne kıyafetleriyle defalarca eleştirdim. Toplumsal dejenerasyona su taşıdıklarını düşünüyorum. İşte böyle ünlüleri rol model alanlar da sokakta benzer kıyafetlerle dolaşmaya başladı. Bizim ülkemizde özgürlük adı altında çıplaklığı meşrulaştıran bir kesim var. Bunu eleştirince de 'benim bedenim benim kararım' diyorlar.

Bunun özgürlükle uzaktan yakından ilgisi yok halbuki. Bunun toplumsal yaşamdaki görgü kurallarıyla ilgisi var. Hâlâ anlayamadılar ama gerçek bu. Toplumda yaşıyorsan toplumsal kurallara da uymak zorundasın.

Bakın işte, Cannes Film Festivali yönetimi 'görgü ve nezaket' gerekçesiyle çıplaklık yasağını aldıklarını duyurdu. Yani, Avrupa'nın merkezinde, dünyanın en popüler film festivali bile artık 'çıplak' gezmeyi yasakladı. Çıplak gezmeyi açıkça görgüsüzlük olarak nitelendirmiş festival yönetimi. Çok doğru bir karar. Bence de çıplaklık hem görgüsüzlük hem de toplumsal nezakete aykırı bir durum. Umarım bizim ülkedeki 'görgüsüzler' de ders çıkarır diyeceğim de, pek sanmıyorum. Ama en azından bizdeki film festivallerine bu karar örnek olur da 'aşırılık içeren' kıyafetlerin giyilmesi yasaklanır.



MÜJDE AR'A YAKIŞMADI

Müjde Ar'ın alışveriş merkezindeki videosu sosyal medyada tepki çekti. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına karşı gergin tavrından dolayı eleştirilerin de odağı oldu. Basın mensupları kendisini çektiği için adeta sinir krizi geçiren Müjde Ar'ı eşi Ercan Karakaş bile sakinleştiremedi. Ar'ın neden bu kadar tepki gösterdiğine bir anlam veremedim açıkçası. Kamusal alandaysa basın tarafından da çekilmeyi göze almalı Müjde Ar. Kendisine soru soran muhabirlerin üzerine yürümesini ise kendisine hiç yakıştırmadım. Tanınmış bir isimsen dünyanın her yerinde basın seni çekmek ister. Evinin salonuna gelip de seni görüntülemiyor ki... AVM'nin içinde yürürken çekiyorlar. Yılların sanatçısı Müjde Ar'ın bu yaptığı basın emekçilerine karşı hem aşırı hem de haksız bir tepki bana göre. Umarım kendisi de bu hareketinin aşırı olduğunun farkına varır...