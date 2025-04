2019 yılında oğlu Hasan Ali Yener’i ani bir şekilde kaybeden usta sanatçı Neşe Karaböcek, GÜNAYDIN’a konuştu. Hayatını ‘İşte Benim Masalım’ adlı kitabında anlatan Karaböcek, “Acı, tatlı çok şey yaşadım. Hayatım; içinde masumları da cadıları da barındıran bir masal” dedi. Karaböcek röportajında ailenin önemine de değindi: “Aile yapımız güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur. Çocuklarımıza iyi terbiye vermeliyiz ve görgü kurallarını öğretmeliyiz!”

Hayatınızın dönüm noktasıydı neydi sizin için?

Hayatımın birkaç dönüm noktası var. Devlet Tiyatrosu'ndan popüler müziğe geçişim, evliliğim ve bir de evladımın acısı. 7 yaşında profesyonel olarak Devlet Tiyatrosu'nda büyük orkestralarla sahnede şarkı söylüyordum. Sonra ilk olarak aile çay bahçesinde küçük bir saz heyetiyle çıktım. Bu da dönüm noktam oldu. Keman, darbuka, cümbüş, kanun, klarnet ile sahne alırken Türk müziğine gitarı ilk ben koydum. Türk müziğine bu kadar kalabalık orkestrayı sahneye çıkaran ilk müzisyen benim. Müziğimizi zenginleştirdim. Tevfik Yener benim şansım oldu hayatta. İyi bir eş, karakterli ve yakışıklı. Daha ne olsun. Aile çok önemli. Aile yapımız güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur. Çocuklarımıza iyi terbiye vermeliyiz ve görgü kurallarını da öğretmeliyiz.





KİMSE RENCİDE OLMAMALI

'İşte Benim Masalım' adında bir kitap yazdınız. Bütün yaşam hikayenizi mi, yoksa hayatınızdan bir bölümü mü kaleme aldınız?

Neredeyse 2 yaşımdan beri hayatımın farkındayım ve bölük pörçük de olsa o yaşlarımdan kalan anılarımı bile yazdım. Benimle ilgili hayli haber yaptınız ama 1. Dünya Savaşı'nda şehit düşen komutan büyükbabam Mehmet Ali Bey'in trajik yaşamını bilmezsiniz. Kitabımda bunlar da var. Doğumumdan önceki hayatımdan başlıyorum diyebilirim. Tek bir konu gibi gösterilmesini de istemem.

Kitapta kardeşinizle ilgili bölüm var mı?

Maalesef var. Bu konuda o kadar yalan yanlış dedikodu çıkarıldı ki, yazmaya mecbur kaldım. Kimsenin incinmesini istemezdim. Ağzı olan herkesin bu konuyu, sadece dedikodu için yalan ve iftiralarla sakız etmesi, bu tatsız konuyu da bana yazdırdı. Açıklamalar yapmam gerekiyordu. Kız kardeşimin ve benim çocuklarımız, hatta torunlarımız var, kimse rencide olmamalı, artık yeter.





MÜSLÜM BABA İLE DÜETİM VAR

Arabesk müziğin 2 önemli ismi Müslüm Gürses'i ve Ferdi Tayfur'u kaybettik. Neler söylemek istersiniz?

İkisine de rahmetler dilerim. Işıklar içinde uyusunlar. Madem hatırlattınız, Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur ile tanışamadım. Çok isterdim tanışmayı. Basında ilk defa size söylüyorum, Müslüm Gürses ile yeni yaptığım bir düetim var. Yakında dijital platformlarda dinleyecek, klibini izleyeceksiniz.

Eski şarkılar yeniden popüler oldu. Halkın yeniden ilgi göstermesini nasıl yorumluyorsunuz?

Eski şarkıları değerli bestekarlar ve söz yazarları meydana getiriyordu. Romantizm, acı, mutluluk, hasret vardı. Kibar bir şekilde ifade ediliyordu. Genç kuşaklar bunları tanıdı ve sevdi.

Yeniden sahnelere dönüyor musunuz?

Evladımı kaybettikten sonra bir süre ara verdim. Şimdi saygın yerlerde konserlerim oluyor. Ancak bunlar özel davetler.







75 yıllık kariyerinizi özetleyecek olsanız neler söylemek istersiniz?

Özetlesem bile gazetenizde tefrika yapmanız gerekir. Kitabımda bile birçok konuyu eksik bıraktım. 75 yıllık sanat hayatı dile kolay. Ancak, üç beş kelimeye sığdırırsam hayatımın özeti: Başarı, heyecan, hüzün, başarı, kıskançlık, sevinç, şok, başarı, mutluluk, acı, sevgi ve başarıdır.

Yeniden albüm çıkaracak mısınız?

Evet, çıkaracağım. Önce Müslüm Gürses ile düetim, sonra başka projelerim var. Yeni projelerimde farklı sanatçılarla düetler de yapacağım.

Bugüne gelirsek... Geçen gün yaşadığımız 6.2'lik İstanbul depreminde çok korktunuz mu?

Korktum ama sokağa kaçmadık. Deprem öldürücü ise kaçarken sizi zaten yakalar.

Olası 'Büyük İstanbul Depremi' hakkında neler söylemek istersiniz?

Ben Profesör Şener Üşümezsoy'un tespitlerine inanırım. Bugüne kadar her dediği çıktı. Bu depremi bir hafta önceden tarih vererek açıklamıştı. "Büyük İstanbul Depremi" korkusunun yaratıldığını söyledi. Üşümezsoy, "İstanbul'da bir deprem olur ama yine 6.2 veya 6 buçuk olur, korkmayın, yatağınıza rahatça girin" dedi. Yüreğime su serpti. Allah Türkiye'mizi her türlü felaketlerden korusun.







İYİ İNSAN OLMAK İÇİN KUR'AN'I OKUMAK GEREKİYOR

Beş vakit namaz kıldığınızı biliyorum... Bu süreçte mi namaza başladınız?

Küçüklüğümden beri dua eden, namaz kılan biriyim. Kendimi bildiğim andan itibaren inancı giderek büyüyen ve dinine layık olmaya çalışan bir Müslümanım. 2 kere hatim indirim. Kur'an'ı okumak gerekiyor. İyi insan olmak için Kur'an'ı anlamak yeterli. Ailemizin bütün bireyleri de inançlıdır. Allah kısmet ederse kutsal topraklara gitmek isterim. Kendimi hayır işlerine verdim. Üç çocuk okuttum.



ENTEL KESİM ARABESKİ ANLAMADIĞI İÇİN KÜÇÜMSÜYOR

'Arabeskin Anası' olarak biliniyorsunuz. Arabesk müzik ilk çıktığı dönemde bir kesim tarafından küçümsenmişti. Sizi bu durum nasıl etkilemişti?

Arabesk içimizdeki duyguları, ezilmişliği anlatıyor. Entel dediğimiz kesim de aslında bu duyguyu yaşıyor. Ama entel kesimin küçümsemesi onların arabeski anlamamasından kaynaklanıyor. Arabesk ilk başta anlaşılmadı. Arabesk müziği ilk çıkaran isim benim. Haydar Telhüner'in bir şarkısını okudum. Bu şarkı arabesk olarak çıkan ilk şarkıdır. Dinleyenler 'Arap müziği gibi' demişti. Adı böylece arabesk oldu. Beni küçümseyen olmadı. Albümlerim çok sattı. Şunu da söyleyeyim, bizim dönemden sonra çıkan bazı arabesk parçaları ben de beğenmiyorum. Kötü, müziğe yakışmıyor... "Arabeskin anası" ünvanını severek kabul ettim, ancak ben her türlü müziği söyleyen ve her türde plaklar yapmış bir sanatçıyım ve elbette Türk musikisi assolistiyim.







EVLADINI KAYBEDEN ANNELERE, ŞEHİT ANNELERİNE ALLAH SABIR VERSİN

Evladınızı kaybettiniz. Bu acıyla nasıl baş ettiniz?

Baş edemiyorum ki. Çok kötü benim için. Aileden kayıp yaşandığında bir mum yanarmış. Seneler geçtikçe diğerleri sönse de evladın mumu hep yanarmış. Evladını kaybeden annelere, şehit annelerine Allah sabır versin. Evlat acısı çok ağır. Acım hiç dinmiyor. Her dakika benim için azap. Oğlumun sesi daima kulağımda, anlattıkları, hatıraları hep benimle. Çok eğitimli bir insandı. Amerika'da eğitim gördü. Tek ideali Türkiye'ye gelip okul açmaktı. Ama olmadı. Hiç hastalanmazdı. Sigara içmez, alkol kullanmazdı. Kalpten bir anda gitti. Oğlumu yaşatmak için adına okul yaptırmak istiyorum.







HAYATIM; İÇİNDE MASUMLARI DA, CADILARI DA BARINDIRAN BİR MASAL

Hayatınız masal gibi miydi?

Hayatım masal gibiydi evet. İçinde masumları da cadıları da barındıran tam anlamıyla bir masal. Acı, tatlı çok şey yaşadım. Allah'ın verdiği bir yetenek var. Bana da Allah doğuştan müzik yeteneği vermiş. Bu yetenek de benim hayatımı masala çevirdi. Küçüklüğümden beri hep kıskanıldım, önüme hep engel konuldu. İlk önce Allah sonra da Türk halkı yanımda oldu. O yüzden kimse bileğimi bükemedi.



TÜRKİYE'DEN BAŞKA BU KATLİAMA SES ÇIKARAN YOK

Gazze'de yaşananlara dair neler söylemek isterseniz?

Çok acıklı. Buna artık bir 'dur' denmesi lazım. Katliam yaşanıyor. Dünya da bu duruma sessiz kaldı. Türkiye'den başka bu katliama ses çıkaran yok. Kendine uygar diyen Avrupa da susuyor. İzleyemiyorum bile oradaki katliamı.