TUBA KALÇIK

İsrail Gazze halkına açıkça soykırım yapıyor. Dünyanın gözü önünde Gazze halkına karşı sistematik zulüm uyguluyor. O kadar çok insani trajedi yaşanıyor ki … Bunlardan biri de Fatima Hassouna… Kendisi, hakkında yapılan belgeselin Cannes'da gösterileceğini öğrendikten bir gün sonra İsrail'in hava saldırısında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti. Yine bir aile yok oldu Gazze'de. Cannes Film Festivali'ne katılan sanatçılar ise yaşanan bu trajediye sessiz kalmadı. Açılış töreninde jüri başkanı Fransız oyuncu Juliette Binoche'nin konuşması adeta damga vurdu.

KINAMA MEKTUBU

Ardından dünyaca ünlü 400'den fazla oyuncu, yapımcı, yönetmen açık mektup yazarak 'İsrail 'soykırım'ını kınadı. Son olarak da geçtiğimiz gün Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange, festivale İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 4 bin 986 çocuğun isminin yer aldığı tişörtle katıldı. Dünyaca ünlü isimler bile İsrail'in zulmü karşında korkusuzca bu kadar tepki gösterirken bizim sanatçıların bir kısmı hala ölü takliti yapıyor. Türkiye'de bir çok film festivali, ödül töreni oluyor. Canmes'daki gibi İsrail'in soykırımına karşı yüksek sesle tepki gösteren ünlü sayısı bir elin parmağını geçmez. Son yıllarda tuhaf bir alışkanlık oluştu bir kısım sanatçıda…Ne zaman ülke hayrına bir gelişme yaşansa sırf AK Parti başardı diye ya kıyasıya eleştiriyorlar ya da sessizliğe bürünüyorlar. Türkiye tarihi bir süreç yaşıyor. Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesi ve silah bırakma kararı terörsüz Türkiye için çok önemli bir gelişme. Boykot deyince en önde koşanlar, ardı ardına paylaşım yapanlar barış ve kardeşlik adına yaşanan bu gelişmeye karşı bakıyorum sus pus! AK Parti düşmanlığı üzerinden türbinlere oynamayı alışkanlık haline getirenlerin gerçek yüzü tek tek ortaya çıkıyor işte. Barış, kardeşlik sloganını ağzından düşürmeyen bu tayfa şimdi başlarını kuma gömmüyor. Tam bir riyakarlık örneği!



ÇEŞME'DEKİ KUYRUK TURİZMCİLERE UYARIDIR

Çeşme'de Yunan adalarına tatile gitmek için oluşan kuyruğu görünce şaşırdım. Medyada geniş yer alan bu haber, turizmcilere uyarı niteliğinde olmalı. Geçen sene Bodrum, Alaçatı, Çeşme gibi turistlik yerlerdeki fahiş fiyatları çok eleştirmiştik. Aşırı pahalılık yüzünden yerli turistler bile ya daha ucuz yerlere ya da Yunan adalarına gitmeyi tercih etti. Yerli turistler böyle yaparsa yabancılar gelir mi? Marka turizm beldesi diye Bodrum'a Çeşme'ye gidip uçuk fiyatlar ödemek istemeyenlerin sayısı giderek artıyor. 2025 yazında yine aynı şeylerin yaşanmaması için turizmcilerin daha makul fiyatlandırma yapması gerekiyor. Yoksa Çeşme'deki gibi vize kuyruğunu daha çok görürüz…