TUBA KALÇIK

Levent İnanır'ın GÜNAYDIN'a yaptığı açıklamalar medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz gün Jülide Kural da İnanır'a cevap veren bir açıklana yaptı. Ben de Levent İnanır'a Kural'ın bu açıklamasını sordum. "Jülide Hanım'ın dede toprağını kuzenim Gül'e bırakmasından son derece mutlu oldum" diyen İnanır sözlerine şöyle devam etti:

'O SAATLER NEREDE?'

"Yüzyıllık ata toprağımızın yabancı birine gitmeyeceğine çok sevindim. Ata toprağımız aile içinde kalacak. Jülide Hanım'ın Gül'e vermesi beni gerçekten mutlu etti. Açıklamasındaki diğer konulara gelirsek; dayımın 25 Rolex saati olduğuna dair benim bir söylemim olmamıştı zaten. Ancak başka önemli bir durum var. Bunu da sizinle paylaşmak isterim. Dayımla hastaneye kaldırılmadan önce üç defa arka arkaya yemeğe çıktık. Üçünde de farklı farklı saatler ve yüzükler vardı elinde. İkisinde Patek Philippe saat takmıştı. Diğerinde ise altın Rolex vardı. Ve üç görüşmemizde de farklı farklı Atatürk tuğralı altın yüzük vardı. Jülide Hanım, evden para çaldı diyerek çalışanı suçlayınca ben de hukuki yola başvurdum. Dayımın eşyalarına mahkeme tedbir koydu, koruma altına aldı. Tedbir koydurduğumda Hakime hanım, avukatımla birlikte dayımın evine gitti. Evde saatleri de yüzükleri de altın çakmakları da yoktu. Yani hiçbir ziynet eşyası yoktu. Dayımın kasasını açtılar, orada da yoktu. Benim gözümle gördüğüm saatleri, yüzükleri nerede? Hiçbiri bulanamadı evde. Jülide Hanım bakalım buna nasıl bir cevap verecek?

Ayrıca, dayımı 28 Haziran'da defnettik, Jülide Hanım 13 Temmuz'da Bodrum'a gitti. Dayımın mezarı Ağustos sonu yapıldı. Yani Bodrum'dan geldikten çok sonra yapıldı. 'Psikolojik tedavi için Bodrum'a gittim' açıklaması bana inandırıcı gelmiyor. İnsanlar İstanbul'a tedavi için geliyor, Bodrum'a ise tatile gidiyorlar. Başka bir şey daha açıklamak istiyorum. Jülide Hanım, 'Evlenmeye sıcak bakmayan bendim' demiş ama kendisi Kadir dayıma evlilik teklifinde bulundu. Hatta 'Benim yeşil pasaportum var, evlenince senin de olacak. Dünyayı gezeriz' dedi. Ama evlilik teklifini dayım kabul etmedi.

Jülide Hanım, işine gelen şeylere cevap vermiş. Mesela 'kan verdiği için kovulan şöföre' dair açıklama yapmadı. Ya da dayım öldükten sonra kendisini havalimanına bırakan dayımın şöförüne 'Tazminatını Kadir'den iste' sözlerine yönelik açıklama yapmadı. Çünkü hepsi doğru. Son olarak şunu söylemek isterim, ben medyaya her konuştuğumda trollerden linç yiyorum. Bunu da kimlerin yaptırdığını biliyorum. Hukuki olarak da bu noktada hakkımı arayacağım. Trolleri üstüme salarak kimse beni susturamaz. Trollerle gerçekler kapanamaz."