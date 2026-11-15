TUBA KALÇIK

Özyeğin Filarmoni Orkestrası’nın sanat yönetmenliğini üstlenen piyanist ve besteci Fazıl Say’ın kendisine ‘aşağılayıcı tavırlar’ sergilediğini söyleyen keman sanatçısı Hande Küden GÜNAYDIN’a özel açıklamalarda bulundu

Özyeğin Filarmoni Orkestrası'nın sanat yönetmenliğini üstlenen piyanist ve besteci Fazıl Say'ın 'kendisine aşağılayıcı tavırlar' sergilediğini belirten keman sanatçısı Hande Küden, yaşananlar hakkında GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu.

"80 kişi önünde beni azarlayan bir tavır sergiledi" diyen Küden sözlerine şöyle devam etti: "İlk provadan sonra Fazıl Say'a ikinci provada entonasyon konusunda herkesin birbirini iyi bir şekilde duyabilmesi için 15'er dakika yaylı ve üflemeli çalışma yapılmasını rica ettim. Bu ricamı kaba bir şekilde reddetti. Ertesi sabah prova başlamadan önce organizatör Emel Hanım bana, 'Kimse Fazıl ile direkt konuşmayacak, her şey benim aracılığımla yapılacak' dedi. Ardından Fazıl Say, Emel Hanım'ın da bulunduğu bir ortamda benimle konuşmak istediğini söyledi."





İLK TERCİHİMİZ SEN DEĞİLDİN

Say ile bir araya gelen Küden, piyanistin kendisine "Sen bu projeyi çok iyi bilmiyorsun. İki konser için anlaştık. Sen aslında buraya çağırmayı tercih ettiğimiz ilk başkemancı da değildin. Bak, arkanda bu işi yapabilecek başkemancılar, solistler, hatta profesörler bile oturuyor" dediğini ifade etti.

Küden bu duruma tepki gösterdiğini ifade edip sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun üzerine konserin organizatörü Emel Hanım, bir yandan kolumu sıkıp beni susturmak istercesine 'O dünyaca ünlü Fazıl Say sonuçta' dedi. Ben de 'Biz niye bunları konuşuyoruz? Ne hakla bana ilk seçeneğimiz sen değilsin diyorsun?' diyerek tepkimi gösterdim. Say da 'Sana değer vermesek zaten seni buraya çağırmazdık' dedi. Ben de 'Lütfen birbirimize karşı saygı çerçevesi içerisinde kalalım' dedim."

AŞAĞILAYICI VE ÇİRKİN BİR ÜSLUP

Küden bu konuşmanın ardından orayı terk etmeyi düşünmesine rağmen 'orkestraya katkıda bulunma isteği' nedeniyle yaşanan tatsızlığı göz ardı ederek orada kalmaya karar verdiğini söyleyip konser günü yaşananları şöyle anlattı:

"Say konser günü, provamız güzel gidiyorken bir anda provayı durdurup 80 kişinin önünde aşağılayıcı bir tavır ve çirkin bir üslupla bana 'Hande! Orayı nasıl öyle çalıyorsun sen? Beş kere provasını yaptık, niye olmuyor ya?' dedi. Ben cevap vermedim ve sessizliğimi korudum. Sonra kendisinin 'Cevap da vermiyor, cevap versene!' demesi üzerine 'Benimle düzgün konuşur musun?' dedim. Aramızdaki konuşma bir türlü bitmedi. Şefe dönüp 'He is insulting me right know' (Şu anda bana hakaret ediyor) dedim. Şef de bana bana 'I am so sorry to hear that' (Bunu duyduğuma çok üzgünüm) dedi. Durumu toparlayarak çalışmayı sürdürdü."

Küden tüm yaşanan süreçle ilgili, "Artık bu ve benzeri durumlar dünya üzerinde normalleştirilmiyor. Çok ciddiye alınıyor ve gereği yapılıyor" dedi.



MÜZİSYEN DESTEK OLDU

Provanın ardından odasına geçen Küden'e olaya şahit olan diğer bir müzisyen arkadaşı destek verdi. Küden'in ismini vermek istemediği bir orkestra üyesi kendisine yaşananlarla ilgili "Niye böyle oldu, Fazıl niye böyle yaptı ya?" diye destek verdi. Küden de gelen müzisyene "Bu tavrın üzerine bu konseri gerçekleştirmeyeceğim" deyip sözlerini şöyle sürdürdü: "O da 'Ben de olsam konsere kalmazdım' dedi."



ORKESTRA ŞEFİ OLAYIN FARKINDA

Yaşananlara şahit olan orkestranın şefi de daha sonra Küden'in yanına gelip çok üzgün olduğunu Türkçe bilmese bile Fazıl Say'ın aşağılayıcı bir tavırla konuştuğunu anladığını söyledi. Hatta kendisini savunduğu için ona destek olduğunu da belirtti.



KAMUOYU AÇIKLAMA BEKLİYOR

Tüm bu açıklamalar üzerine isimlerinin açıklanmasını istemeyen Özyeğin Filarmoni Orkestrası üyeleriyle de görüştüm. Bu müzisyenler de Fazıl Say'ın sahnede Hande Küden'e yönelik aşağılayıcı ve suçlayıcı bir üslup kullandığını doğruladı. Hande Küden'in paylaşımından sonra Fazıl Say'a da iddiaları sormak için ulaşamaya çalıştım ancak cevap vermedi. GÜNAYDIN'ın manşetten duyurduğu bu haber, dünya basınında da ses getirdi. Alman bazını Say'ın konuyla ilgili bir açıklama yapmasını istedi. Bunun üzerine Say'ın ajansı ise konuya dair Alman basınına şu açıklamayı yaptı: "Özyeğin Filarmoni Orkestrası'nın son projesi bağlamında ortaya çıkan haberleri üzüntüyle öğrendik. Bunları son derece ciddiye alıyoruz. Bizim için her türlü sanatsal işbirliğinde saygılı ve profesyonel ilişkiler vazgeçilmezdir. Olayın koşullarını açıklığa kavuşturmak ve anlamak amacıyla Fazıl Say ile iletişim halindeyiz."



BENDEN KİMSE ÖZÜR DİLEMEDİ

Küden provada yaşananlarla ilgili olarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Benden kimse özür dilemedi. Ancak konsere profesyonellik gereği bir başkemancı olarak çıktım. Konser günü Fazıl Say hiçbir şey yaşanmamış gibi göstermek için elinden geleni yaptı. Konser sonunda beni tanıtmaya karar verdi. Halbuki böyle planlamamıştı. Dolayısıyla beni bir anda ayağa kaldırınca kibarca gülümseye çalıştım. Sanki orkestra sadece iki kişiden oluşuyormuş gibi beni ve viyola grup şefini tanıttı. Hatta o anları 'Bakın işte ortada bir şey yok' gibi gösterebilmek için sosyal medya hesabından da paylaştı.



YAKINI MESAJLA ULAŞTI

Konserin ertesi günü sosyal medya hesabından Fazıl Say ile bir daha çalışmayacağı duyurusu yapan Küden'e ilk tepki Say'ın yakın çevresinden geldi. Ünlü piyanistin bir yakını, Küden'e "Lütfen bir sakinleşelim. Çok zorlanıyorum şu anda, bu postların kaldırılmasını rica ediyorum" diye mesaj attı.