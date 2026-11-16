Vasiyetimi hazırlamadım her şeyim zaten ailemin

Usta sanatçı Orhan Gencebay, GÜNAYDIN’a çok özel açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin dünyadaki konumundan müzik sektörünün durumuna kadar samimi açıklamalar yapan Gencebay, vasiyetini hazırlamadığını da söyledi. Sanatçı “Benim çok güzel bir ailem var. Her şeyim onların zaten. Ailem için canımı veririm. Şükürler olsun herkese yetecek maddi manevi yeterliliğimiz var” dedi

10 Kasım haftasındayız. Neler söylemek istersiniz?

Ey Atam, seni sonsuz saygılarımızla, sevimlerimizle, şükranlarımızla, büyük heyecanlarımızla anıyoruz. Bu cennet ülkemizi sen kurdun, şu anda dünyamızın en önemli ülkeleri arasındayız. Ey Atam, Rabbimizin izniyle yaptığın her şeyden dolayı sana minnettarız. Ülkemizi dört taşıyıcı unsur üzerine kurdun. Eğitim-öğretim, ekonomi, mimari, kültür-sanat. 10 Kasım senin vefat günün ama hiçbir zaman ölmedin ki biz seninle yaşıyoruz ve yaşayacağız. Bıraktığın eserlerini emanetlerini koruyoruz ve koruyacağız. Şu anda dünyamızın en önemli ülkeleri arasındayız. Türkiye'mizi öyle güzel ülkülerle kurdun ki saymakla bitmez. Bu ülkenin sahibi olan Türk milletidir. Türkler Anadolu'ya 1071 tarihinde geldi diyorlar, bu bilgi tamamen yanlıştır. Atatürk bunun araştırmasını yaptırdı. Türklerin bundan 7000 yıl önce bu topraklarda yaşadığı belgeleriyle ispatlandı. Tarihimizi iyi bilmemiz gerekiyor.

Bunu biraz açar mısınız?

Atatürk'ümüz ey sanatçılar mutlaka tarihinizi öğrenin demiştir. Ben de bu nasihatinden etkilenerek tarihle ilgileniyorum. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyan saygı gösteren her vatandaş dili, dini, cinsi, ırkı ne olursa olsun vahdet-i vücuttur yani tek birlik anlamıyla bu ülkenin sahibi olan Türk milletidir. Vahdet-i vücut tarihte Osmanlı'da da Roma'da geçerliydi... 1933 yılında Atamıza ne zaman batılı olacaksınız diye sorduklarında; Türkiye maymun bir ülke değildir. Türkiye kendi değerleriyle muasır devletlerin ötesine geçecek modern bir ülke olacaktır demiştir. Farklılıklarımız var ama ayrılığımız yok. Bunu birileri kullanmak istiyor açıkçası. Ben siyasetçi değilim, olmaya da niyetim yok. Ben ülkemin iyi olmasını istiyorum. İnsanca, hakça, doğru düzgün, adaletli, paylaşımcı olarak yaşayalım. Ben de ülkemizin bütünlüğünü, birliğini, dirliğini korumak adına elimden geleni yapmaya gayret ediyorum.

EN GÜÇLÜLERDEN BİRİYİZ

Ülkemiz için çok hayırlı bir süreç yaşıyoruz. Dünyadaki en güçlü ülkeler liginde. Bu çok büyük başarı. Ama biz güçlendikçe saldırılar da artıyor. Şu an ekonomik olarak bize saldırmaya çalışıyorlar. Ama bize zarar veremezler. Biz her şeyin üstesinden gelen bir milletiz. Canım Türkiye'm büyük ve güçlü bir ülkedir. Yurt dışından ve içimizden bizi güçsüzleştirmek bizi birbirimize düşürmek isteyenler var. Dikkatli olalım. İyi niyetimizle, sabrımızla ve şükürlerimizle her zorluğa göğüs gerelim.

MÜZİK SEKTÖRÜ TARİHİN EN ZORLU DÖNEMİNİ YAŞIYOR



Müzik sektörü nasıl bir süreçten geçiyor?

60'lardan beri müziğimizin ne şekilde icra edildiğini ve yol aldığını biliyorum. Müzik sektörü tarihin en kötü dönemini yaşıyor diyebilirim. Resmi rakamlarla 87 milyon albüm satışım var. Rekor bir satış.

Ben sektörün gelişmesi, üretim yapanların haklarının korunması için çok uğraştım. Meslek birlikleri, hak arama birimleri; sanatçıların, üretenin, yapımcının, yorumcunun, bestecinin, edebiyatçının, söz sanatını yazanların haklarını koruyor. Şu anda mesela o yüzden sanatçılar telif hakları alabiliyorlar. Ancak yeterli değil. Müzik eserlerini taşıyan ürünler artık tedavülden kalktı. Bunun yerini dijital platformlar aldı. Bütün hakların yoğunluğu dijitalde. Tüm müzik hakları telifin içindedir. Eğer bunu hakkıyla alamazsan ki alınamıyor, müzik durur.

HAYATIM FİLM YAPILMASIN



Hayatınızın film yapılmasını istiyor musunuz?

Çok mutlu bir çocukluk geçirdim. Benim ailem bizleri çok mutlu büyüttüler. Ruhlarına şükranlarımı yolluyorum. Canımı da verirdim ailem için. Böyle bir yaşamım var benim. Ama hayatımın film yapılmasını istemiyorum. Çünkü yalan yanlış çekilir, bir taraftan da farklı yorumlar yapılır. İstemiyorum, gerek yok. Ama benim konumla ilgili, yaşamla ilgili karşılaştığım nice ders verici olaylar var. Bunları kitaba dökmek çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Belgesel de yapmayı düşünüyorum.

MÜZİKALİTE RAP'TE ARANMAZ



Rap gibi müziklerde ciddi bir artış var ama...

Rap, hızlı ve kesin bir şekilde vurmak anlamını taşıyor. To-Rap, kuvvetli ritim vurgusu üzerine protest kafiyeli, şiirsel bir yapıdan oluşmaktadır. Rap'in geleceği tartışmalı. Fakat müzik sanatındaki müzikalite rap'te aranmaz.

TELİF HIRSIZLIĞINA KARŞI CAYDIRICI YASALAR OLMALI



Müzik sektörü tarihin en kötü dönemini hangi açıdan yaşıyor? Biraz açabilir misiniz?

Şu anda, üreten, beste yapan azaldığı gibi, bazı enstrümanları çalanlar da azaldı. Asıl mesele burada emek veren sanatçının maddi ve manevi haklarını alamamasından kaynaklanıyor. Çoğu yaşama zorluğu çekiyor. Birçok müzisyen müzik aletini bile sattı yaşamak için. Telif hakları yaratılardan, buluşlardan doğan haklardır. Müzik alanında bu haklar en çok internetten, dijitalden, ticari amaçlı müzik kullanılan iş yerlerinden, müziğin çoğaltım amaçlı kullanımlarından oluşan haklardır. Maalesef bu haklar gereği gibi alınamamaktadır. Telif yasalarımızın bu hırsızlıkları önleyici maddeleri yeterli değildir. Daha caydırıcı olmalıdır. Batı ile kıyasladığımızda biz onların 30'da, 40'da, 50'de birini alıyoruz. Yani neticede, demek ki burada kayıplar var. Devletimizin burada caydırıcı yasalar uygulayarak bunu engellemeli. Müziğin izinsiz kullanımından kaynaklanan hırsızlık var. Buna devletimiz yasaları değiştirerek son vermelidir.

AİLEM İÇİN CANIMI VERİRİM



Ünlü insanlar vefat ettikten sonra geriye kalan aile üyeleri arasında gerilimlere zaman zaman şahit oluyoruz. Kadir İnanır'da da Ferdi Tayfur'da da benzer bir tartışma yaşandı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, vasiyetinizi hazırladınız mı?

Yaşananlar beni çok üzdü. Keşke aileler arasında böyle şeyler yaşanmasaydı. Vasiyetimi hazırlamadım ama belki sonra hazırlarım. Benim çok güzel bir ailem var. Benim her şeyim onların zaten. Ailem için canımı veririm. Şükürler olsun herkese yetecek maddi manevi yeterliliğimiz var.

TÜRKİYE SON 25 YILDA ÇOK İYİ BİR NOKTAYA GELDİ



Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinizden dolayı sosyal medyada zaman zaman eleştirilerin hedefi oluyorsunuz. Bunları görünce neler hissediyorsunuz?

Beni çok yanlış bir şekilde eleştiriyorlar. Ben görevini iyi yapana saygı duyuyorum. Bu ülke hepimizin. İnsan olarak, bu ülkenin vatandaşı olarak, atalarımın doğrultusunda, Atatürk'ümüzün doğrultusunda bu ülkeye kim sahip çıkıyorsa onu desteklerim.

Beni katiyen siyasi olarak görmeyin. Ben sanatçıyım. Sanat siyaset yapmaz. Herkes dürüst olsun. Allah'a şükürler olsun boğazımdan bu yaşıma kadar bir damla haram lokma geçmedi. Ben herkesi seviyorum. Ben partili değilim ama görevini iyi yapandan yanayım. Türkiye, şu anda çok önemli bir noktada. Bunu da görmek gerekiyor. Bu düşüncemden dolayı, beni eleştirenlere pek bakmıyorum. Önemli olan hizmete bakıyorum. Şu anda ekonomide dünyada ilk onun arasına girmek üzereyiz. Yalnız ekonomi değil birçok alanda da öyleyiz. Yani neticede son 25 yılda Türkiye her açıdan dünyada çok iyi bir noktaya geldi. Atatürk'ümüzden sonraki dönemde bu ülkeye en çok hizmet yapılan dönemdeyiz. Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir.