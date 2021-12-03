Özgürlüğümüze adım adım gitmeye çalışırken, var olma mücadelesini ilk günden son güne kadar verdiğimizi fark edeceğiz. Astroloji açısından 2019'dan bu yana dünyanın kolektif bir sınanmanın içinde olduğunu size yazılarımda anlatmaya çalıştım.



GEZEGEN GEÇİŞLERİ...

4 Aralık gününün sabahı, Yay burcunda Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma aksiyonu, bizi geçmişe götürecek. "Tarih tekerrür eder mi?" sözünü çokça dile getireceğiz. Z kuşağını ise her zamankinden daha fazla konuşacağız. Bilim, en kıdemli zamanlarını yaşayacak. Ardı ardına biyokimya, genetik alanda akademik çalışmaların açıklanacağının altını çizen bu tutulma, sağlık alanındaki atılımları da gözler önüne serecek. Jüpiter, Balık seyri yolculuğuna başladığı sırada yeni sistemler kendini gösterecek. Neptünyen Jüpiter'in konumu bu deviminin başlatanı olacak. 2021 Aralık ayına biriken gezegen geçişleri, tutulmalar ve retrolar, yılın kapanışını keskin hatlarla yapacak. Dünyanın her köşesinde globalleşen şirketler ön planda olacak.







VENÜS'TE SON RETRO

Bir yandan yeni ilaçlar, aşılar, solüsyonlar tartışma konusu olmaya devam ederken bilim insanları Otonom Cyborg'un, yani insanın makineyle ve yapay zekâyla tam bütünleşmesinin reklamını yapacak. Gelişmekte olan birçok ülke 5G teknolojisine yatırım yaparken, insanlık son sürat teknolojiyi kullanmak için gaza basacak. 2021 yılının son retro'suna Venüs ev sahipliği yapacak. Yıllar önce pandemiyi olgunlaştıran gezegenler Oğlak burcundayken başlayan virüs, yeni bir boyuta taşınacak. Dünyanın birçok yerinde mutasyonlar görülecekken, yeniden korku duyabiliriz. Bir yandan da insanlık, teknoloji ile daha çok haşır neşir olacak, zaman geçirecek. Öğrenerek başladığımız yıla, öğrenerek veda edeceğiz. Hava ve toprak burç takımyıldızlarında toplanan gezegenler, dünyaya başka gözle bakmamızın zamanının geldiğini gösterecek. Dünyanın değişimini artık birçok yönden hissedeceğiz.