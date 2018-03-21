SAİT GÜRSOY

Yurtdışı eğitimde, ihtiyaç analizi çok önemli. Ne hedefliyorsunuz; ne yapmak istiyorsunuz?

Yurtdışı danışmanları, ilk adımda karşısındaki kişiyi tanır; ne istediğini, hedeflerini ve neden bu eğitimi almak istediğini öğrenir. Hem öğrenci, hem aile iki tarafın da beklentileri farklı olabiliyor. O nedenle uzlaşmacı olmaları gerek. Yurtdışı eğitim için, herkesin aldığı karardan mutlu olması önemli.

Bu konuda aklımda olanları değerli arkadaşım EgitimAl Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Hizmetleri çalışanlarından Nuray Namdar'a sordum.

Ortaöğretim, lise ve üniversite eğitimleri, dil eğitimi, diploma ve sertifika programları, yaz okulları, mesleki dil programları gibi birçok program seçeneğine sahipsiniz. Her programın kendine göre başvuru süreci var. Dikkat etmek gerekiyor. Yani bir danışmana gelip "Haftaya X ülkede şu eğitimi almak istiyorum" ya da "Çocuğumu göndermek istiyorum" deme şansınız maalesef yok.. Bu düzenli izlenmesi gereken bir süreç.

Sürekli değişen eğitim sisteminden kaygı kaynaklı, son dönemde yurtdışında lise ve üniversite eğitimine ilgi artıyor.

Üniversite için; Kanada, ABD, İngiltere, Avustralya, İrlanda, Polonya ve Almanya;

Lise eğitimi içinse Kanada en çok tercih ediliyor. Bu ülkelerdeki üniversitelerin denkliğini YÖK tanıyor. Ancak, yine de bir kez daha YÖK'ten bilgi alın.

Tek bir sınava bağlı kalmadan; IELTS ve TOEFL skoruna sahipseniz direkt, değilseniz şartlı kabulle kaydınızı yapabilirsiniz.

İngilizceyi ilerlettiğinizde akademik programa yılda birden çok başlangıç imkânı ile başlayabilirsiniz. Yurtdışı üniversitelerin, birçok bölümünde okuma ve staj imkânı da var.

Yurtdışında staj kariyerinize olumlu etki yapacaktır.



Yeni alternatifler

Türkiye'de İngilizce olan bölümlerin hazırlığını yurtdışında da okuyabilirsiniz.

Böylece iş İngilizcenizi de geliştirirsiniz.

Ufkunuz genişler, hayata ve olaylara bakış açınız değişir. Özgüveniniz artar ve iş bulmanız kolaylaşır.

Uluslararası arkadaşlar edinirsiniz.

Yurtdışı eğitim ayrıca yabancı dili konuşma yeteneğinizi artırır.

Özellikle IELTS, TOEFL ya da PTE gibi sınavlarda yabancı dili akıcı konuşma önemli.

Yurtdışında lise eğitimi de son yıllarda çok yaygınlaştı. Özellikle Kanada'daki liselerin hepsi MEB onaylı olduğu için ilgi çok yüksek. Ara dönemde bile Kanada'da lise eğitimine başlayabilirsiniz.

Yabancı öğrencileri ülkemize çekmek ve yurtdışında eğitim gören Türk öğrencileri ülkeye geri döndürmek amacıyla 2013'te çıkan bir yasa ile yurtdışında lise bitirenlerin Türkiye'de sınavsız üniversiteye girmesi mümkün oldu. Bu kolaylık sayesinde yurtdışı liseler daha da tercih edilmeye başlandı. İşte, size yurtdışı eğitim dünyası.