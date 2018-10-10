SAİT GÜRSOY

Bugün değerli okuyucularıma, uzun yıllar birlikte çalıştığım, yakından tanımaktan ve dostluğunu kazanmaktan mutlu olduğum büyük bir eğitimcimizin kitabından söz edeceğim: Enver Yücel'in 'Hayatım Eğitim' kitabı.

Enver Yücel, adı büyük başarılarla özdeşleşen; deneyim ve birikimlerini günümüzdeki Uğur Okulları'na devreden Uğur Dershaneleri'nin, daha sonra da Bahçeşehir Kolejleri'nin, Bahçeşehir Üniversitesi'nin, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Liseleri'nin;

BAU Global adı altında toplanan yurtdışındaki BAU-International University Washıngton DC, BAU International University Berlin, BAU International University Batumi ve BAU Cyprus University'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki eğitim kurumlarının kurucusu ve beynidir.

Şiirsel anlatımıyla otobiyografi türüne yeni bir soluk kazandıran bu kitabın beni zaman zaman duygu seline boğduğunu itiraf etmekle birlikte kitabı, içerdiği düşünceler açısından ele alacağım:

50. yılını kutlayan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, düşüncelerini ve hedeflerini kitabının ön sözünde açık ve net biçimde aktarmış. Eğitimle ilişkisini anlatmaya şöyle başlıyor: "1968'de İstanbul Laleli'de kurulan, iki sınıfı ve az sayıda öğrencisi olan Uğur Dershanesi'ni devraldığımız 1973'ten beri (Ben de 1975) eğitimin içindeyim. Çok çalıştığım, zorluklarla savaştığım, başarıyı ve mutluluğu yaşadığım bu uzun dönemde, dünyayı ve yaşamı ciddi biçimde gözlemek, eğitimi tüm boyutlarıyla kavramak ve değerlendirmek sadece öğrenme merakımın hedefi değildi; benim için bir zorunluluktu." Nitelikli eğitimle donanmış insanların birçok şeyi başarabileceğine inanan Yücel, kısaca "Dünya eğitimle dönüyor ve gelişiyor dostlarım" diyor. Onun söylemiyle "insanı değiştirip biçimlendiren, eğitimdir."



Paylaştığı tutku, eğitim

İddialı ve daima pozitif düşünen kişiliğini iyi tanıdığım Enver Bey, dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip olduğumuza, bu potansiyelin en önemli kalkınma fırsatımız olduğuna değinerek, gençlerimizi iyi eğitmek suretiyle beşeri sermayemizi artırabileceğimizi vurguluyor.

Başta TBMM Üstün Hizmet Madalyası, Türkiye'nin Eğitim İhracatında Birincilik Ödülü gibi ulusal ve BM Global Eğitime Katkı Ödülü gibi uluslararası pek çok ödülle onurlandırıldığını yazan Enver Bey, kurumlarının sayısız öğrenciye verdiği burslar nedeniyle Türkiye'de 2017'nin en hayırsever insanları arasında gösterilmesinin kendisini bu ödüller kadar mutlu ettiğini belirtiyor: "Bu burslarla, eğitimde fırsat eşitliğine, gücümüz yettiğince katkıda bulunmaktayız."

Değerli kardeşim Enver Yücel, kitabının gelirini kızlarımızın eğitimine ayırarak hayırsever kişiliğiyle eğitimci kimliğini bir kez daha buluşturmuş. Büyük bir eğitimciye de bu yakışırdı. Sözlerimi, kitabın afişindeki gibi bitireyim: "Hepinize keyif dolu okumalar..."