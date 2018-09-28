SAİT GÜRSOY

Eğitim kurumlarının yükümlülüğü; salt akademik eğitim vermek değildir. Bu kurumların en önemli sorumluluklarının başında, öğrencilerini çok yönlü birey olarak yetiştirmek gelir. Bilim, sanat ve spor eğitimi alan bu çocuklar, ileriki yaşamlarında bu uğraşları profesyonel olarak sürdürmeyebilirler.

Ancak, hayatlarını disipline etmek açısından akranlarına göre bir adım öne geçerler.

Lakin burada önemli bir noktaya temas etmek gerekiyor.

Bu gençlerimizin hem iyi öğrenci hem de örnek sporcu olabilmesi için bu iki alanı paralel yürütmesi elzem. Bu noktada da okulları, öğretmenleri ve ailelerince doğru şekilde yönlendirilmeliler.

Ne zaman, nerede, ne yapmaları gerektiğinin anlatılması hayati önemdedir.

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, 2017'de böyle önemli bir misyonla, Türkiye'nin en büyük eğitim kurumlarından birinin sporda yüzü olarak kuruldu. İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel'in kurduğu kulübün en önemli amaçları, gençlere örnek oluşturmak, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve sporu sevdirmektir. Altyapıya verdiği önemle dikkat çeken kulüp, ilk yılında 600 çocuğu Türk basketboluna kazandırdı. Sayı, her geçen yıl daha da artacak.

Bu 600 çocuk okulu ve basketbolu aynı anda başarılı şekilde yürütüyor.

Çocukları ve gençleri kötü alışkınlıklardan uzak tutmayı hedefleyen proje, bununla sınırlı değil. Geçen sezon kurulan ve kısa sürede önemli başarılar elde eden A takım, öğrencilerine aşıladıkları centilmenlik ve fair play gibi değerlerin salonlarda öne çıkan yüzü olacak. Yeni sezonda sosyal sorumluluk projeleriyle çocukları spora daha da yaklaştırmak istediklerini de dile getiriyorlar.



Basketbol ve kötü alışkanlıklar

Sohbetimizde, genç oyuncuları basketbola kazandırırken kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı da hedeflediklerini belirten Eğitimci Başkan Yücel, "Bu hem kulübümüzün altyapısını geliştirmek hem de gençleri spora yönlendirerek uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yaptığımız bir sosyal sorumluluk projesi.

12 ilde gerçekleştireceğimiz bu projede, özellikle büyük şehirlerin dışındaki seçmeler önemli. Mardin, Batman ve Diyarbakır gibi şehirlerdeki seçmelerle, gençlerimizi basketbola kazandıracağız.

Amacımız 10 bin gence ulaşmak. Bu arada tabii ki önceliğimiz, gençleri uyuşturucudan uzak tutmak" dedi.

Takım, kadrosunu geçtiğimiz sezona nazaran daha da güçlendirdi. Ekim ayında başlayacak 2018-2019 Basketbol Süper Ligi sezonuna play-off iddiasıyla giriyor.

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, fair-play ve centilmenlik ilkelerinin yanı sıra okul -spor kulübü işbirliğine verdiği önemle, Türk basketbolunun önemli değerlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyorum.