SAİT GÜRSOY

Liseler için tercih dönemi başladı. Yerel yerleştirmede, hiçbir çocuk istemediği bir okula yerleşmeyecek. İsteyen bir, isteyen üç tercih yapacak. Ancak, az tercih yapınca yerleştirilmeme riski olabilecek.

Bence, beş tercih yapmak daha doğru. Kayıt bölgesinde Anadolu lisesi varsa üç isim yazabilir.

Anadolu lisesi dışında bir yere gitmek istemiyorsa, nakil dönemini beklemeli ve boş kontenjanı olan okulu aramalı. Bu da zorlu bir süreç olacak. Nerede boş kontenjan varsa, uzağa gitmeyi göze alması gerekiyor. Bu da, tek tür lise yerleştirme ihtimalini azaltıyor.

İmam hatip ya da meslek ve teknik liselere gitmek istemeyen yerleştirilmeyecek.

Sistem çok karmaşık değil.

Öğrencilerin yüzde 90'ının yerleşebileceği kapasitede kontenjan var. Yine yazıyorum, istemeyen öğrenci, hiçbir okul türüne gitmeyecek. Tercih etmiyorsa zorla gönderilmeyecek. Bu durumdaki öğrenciler açık liseyi seçebilecek. Yaklaşık 200 bin öğrenci bu durumda olabilecek. Okul dışında olacak bu çocuklarımızın durumu, bence ileride sorun oluşturabilecek.

Merkezi sınavla yerleştirmede öğrenciler, bin 373 okuldan istediği beşini seçebiliyor.

Liseye giriş sınavı değiştiği için, geçen yılki taban puanlar ve başarı yüzdeleri bir şey ifade etmez. Örneğin, geçen sene 1.18 genel yüzdelik dilimde olan bir öğrencinin puanı 490 iken, bu sene 1.17'lik dilimdeki öğrencinin puanı 421. Fark 20 puan. Bu yüzden geçen yılın bilgilerinin hiçbir geçerliliği yok.

Bence, geçen yıl ilk yüzde 3'lük dilimden alan okulların yüzdelik diliminde bu sene de fazla değişiklik olmayacak.

Ancak, 2017'de yüzde 3'ten sonraki dilimlerden alan okul sayısı bu yıl önemli ölçüde azaldı.

Bu sene yüzde 7'lik dilimde olan öğrenci, tercihine yüzde 14-16 aralığında girilen liseleri yazarsa doğru yapar. Kısacası, kendi yüzdeliğinin bir miktar küçüğünü, büyük miktarda büyüğünü yazmasında yarar var.



Okul seçerken

Her lise türü farklı kariyer planları sunuyor.

Uygun liseyi seçmek için ilk şart, gencin hayattan beklentilerini doğru belirlemesi. Kendi içinde İmam Hatip, Endüstri, Ticaret ve İletişim Meslek Liseleri olarak ayrılan meslek ve teknik liseleri, öğrenciyi direkt bir meslek kulvarına yönlendiren okullar. Mezun olur olmaz meslek sahibi olmak isteyen öğrenciler için önemli seçenekler. Bunların dışında; öğrencinin ilgi ve yetenek alanlarına uygun, gelecekten beklentilerini karşılayabilecek Fen, Sosyal Bilimleri, Anadolu Liseleri ile Türk ve yabancı okullar da düşünülebilecek seçenekler arasında.

Tercih sıralaması kişiden kişiye göre değişir.

Öncelikle, ev ve okul mesafesi, eğitim müfredatı, fiziki yapısı, kadro niteliği, üniversite giriş başarısı araştırılmalı.

Kesinlikle sonuçlarınızı başkalarıyla kıyaslamayın.

Önünüzde uzun bir yol olduğunu unutmayın.

LGS son değil başlangıçtır. 4 yıl sonra üniversite giriş sınavına gireceksiniz. Yaşamınız için daha çok atacağınız güzel adımlar var.

Yolunuz açık olsun.