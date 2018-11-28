SAİT GÜRSOY

Koçluğu, farkındalık yaratıcı öze odaklanan soruları sorarak kişinin hedeflerini fark etmesini sağlayan ve o yönde kişiyi harekete geçiren bir süreç çalışması diye tanımlayabiliriz.

Dolayısıyla koç, kişilerin yerine karar vermez, doğru hedefi saptamaz, 'yapman gereken şudur' demez, akıl/tavsiye vermez. Peki, ne yapar? Koçluk bir gelecek tasarımı çalışması olduğu için önce varılmak istenen yer belirlenir sonra da bugünkü noktadan oraya doğru hangi adımları atacağımız netleşir ve eyleme geçilir. Bu konuda bilinmesi gerekenleri, Sistemsel Koçluk Eğitmeni Altan Özen'den öğrendim.

Hedef-sonuç odaklı çalışan, geleceğe ve bugüne yönelik, engelleri aşarak kişiyi eyleme geçirme ve sonuç aldırma potansiyeline sahip bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkıyor koçluk. Konsantrasyonu artıran, düşünceyi doğru kullanmayı fark ettiren, zihinsel karmaşayı temizleyen, geçmişin ağırlığını taşımaktan vazgeçirten ve kişinin gerçekten ne istediğini, neyi seçtiğini tam olarak tanımlamasını sağlayan bir yaklaşım koçluk.

Ülkemizde 15 yılı aşan bir süredir koçlukla tanışıyoruz. İlk günlerden bugüne hayli gelişim gösteren bir alan.

İlk çıkışında "yaşam koçluğu" başlığı altında konuşulurken bugün koçluğun farklı uzmanlık alanları oluşuyor.

Kariyer Koçluğu, Yönetici Koçluğu, Kurumsal Koçluk, Eğitim Koçluğu, İlişki Koçluğu gibi... Koçluğun sonuçları elde edildikçe bu çalışmalara sıcak bakan çalışanlar, yöneticiler kurumsalda artış gösterdi. Bu alandaki farklı çalışmalar/ projeler hemen her kurumda uygulanıyor.

Farklı uzmanlık alanlarında neler yapılıyor? Örneklendirelim. Kariyer koçlarının çalışmaları birkaç yönlü.

Lise, üniversite dönemlerindeki gençler için daha çok yön belirleme, kendini tanıma, hedefi netleştirme ağırlıklı ilerliyor.

İş hayatının başlarındaki kişilerde mesleki ve kişisel gelişim, hedefleri gerçekleştirme, işyerindeki ilişkileri düzenleme ana başlıkları altında olabiliyor.

Yöneticilik aşamasında yine ilişkiler, iletişim, ekip çalışması yönetimi gibi konular ele alınırken, girişimcilik yolunda olanlarla benzer konular daha farklı yapılandırılıyor.

Özetle kişinin ihtiyacına göre çeşitleniyor.

"Koçluktan nasıl faydalanırız?" sorusu hep karşımıza çıkar. Eğer yönümüzü kaybetmiş hissediyorsak... Geleceğe baktığımızda netlik yerine bulutlar varsa...

Hedeflerimize nasıl ulaşacağımız konusunda karışık isek ya da kendi kendimize harekete geçemiyorsak... Kısacası, 'Benim istediğim başka türlü bir şey' gibi bir söylemimiz varsa bireysel koçluk bize faydalı olur.

İşimizi yaparken mevcut araçlarımızın üstüne yenilerini ekleyebiliriz. Her ne iş yapıyor isek alanımızı genişletip fark yaratmak ve gelişim sağlamak ya da profesyonel anlamda koçluk yapmak isteyebiliriz.

Bunun için, önce temel koçluk eğitimlerine sonra da uzmanlık programlarına katılabiliriz. Bu programlar birçok koçluk okulunda, ayrıca üniversitelerin bünyelerinde de açılıyor.

Önemli olan sizin kendinize uygun programı seçmeniz.