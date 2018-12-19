SAİT GÜRSOY

Okul öncesi eğitim çocukların, sonraki yaşlarına fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimleri açısından sağlam temeller oluşturmanın ilk basamağı. İlk basamağa güçlü adım atan çocuklar kazandıkları yetkinliklerle özgüveni yüksek, kendini ifade edebilen, çevresine saygılı, üretken, gelişime açık bireyler olacak. Anne babalar çocuklarının gelişim alanlarının takibinde yetersiz kalabilir; konuyla ilgili uzman eğitimcilerden destek alınmalıdır.

Erken dönemde çocuklar, somut düşünme sürecindedir. Bilgileri deneyerek, dokunarak, yaparak ve yaşayarak öğrendiklerinde kalıcı hale getirirler. Bizler de yeni bilgi ve becerileri uygulamalı deneyimlediğimizde daha kalıcı hale getirmiyor muyuz?

İskenderun Kiga Dorf Anaokulu Kurucusu Burçak Çetin, kültürlerarası okul kardeşliği için Münih'e gitti. Alman anaokulları eğitim direktörü ve gazeteci yazar Bianca Hofman ile bir orman okulunda röportaj yaptılar. Konuları, Türk ve Alman çocukları ile anne baba tutumlarıymış. Eğitim modellerimiz arasındaki benzerlik ve farklılıkları masaya yatırmışlar. Burçak hoca, konuştuklarını bana aktardı.

Almanların her konuda sınırları, kuralları net. Belirli sınırlar içinde çocuğun keşfetmesi, deneyimlemesi için fırsat veriyorlar. Örneğin üzerinin kirlenmesini çok dert etmiyorlar. Bizim ailelerimizi de biraz tahammülsüz ve aceleci buluyorlar. Kuralların sık değişmesi ve anne babanın tutarsız davranışlarının çocuğun gelişimi için olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünüyorlar.



Anaokulunun önemi

Almanlar anaokulu eğitiminin tüm okul hayatını etkileyecek kadar önemli olduğunu düşünüyorlar. Almanya'da yapılan bir araştırmada anaokuluna gitmemiş 1. sınıf öğrencilerinin bilişsel, motor becerilerinin duyusal alanlarda, gidenlere göre daha geride oldukları sonucuna ulaşılıyor. Ülkede, anaokuluna gitmeyenlerin yüzde 90'ı maalesef Türk ailelerinin çocuklarıymış.

Türkiye'de anaokullarında uygulanan birçok eğitim modeli kaynağı Almanya'ya uzanıyor. Yüz yılı aşkın süredir bilimsel olarak da kanıtlanmış bu eğitim modelleri çocuğun kendi potansiyellerini fark etmesi, hayatı deneyimlemesi, karşılaştığı sorunlarla baş edebilmesi üzerine kurulmuş. Almanya'daki oyun alanları, okul bahçeleri, parklar çocukların doğal ortamda toprakla, hayvanlarla, kum, su, ağaçlar gibi gerçek yaşama ait deneyimler yaşamaları üzerine dizayn edilmiş.

Burçak hoca başkanlığında, iki ülke arasında kardeş anaokulu görüşmeleri ayda 2 kez sürecek. Ülkemizdeki çocukların daha birey olarak hisseden, fırsat verilen, mutlu, kendine güvenen çocuklar olmaları için, Türk ailelerinin de çocuklarına daha çok fırsat vermesi gerekiyor. Ancak bu şekilde bilişsel, duygusal ve motor gelişimleri doğru gelişme kaydedebilir.